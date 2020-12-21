Рожь со стронцием: что растет на полях близ Чернобыльской зоны

Сельскохозяйственные культуры за пределами Зоны отчуждения ЧАЭС содержат опасные концентрации радиоактивных веществ, выяснила международная группа ученых из Эксетерского университета в Великобритании и Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Работа была опубликована в журнале Environment International.

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После аварии на Чернобыльской АЭС вокруг станции была образована 30-километровая зона отчуждения. Из-за загрязнения цезием, стронцием и другими радионуклидами проживать на этой территории было нельзя. Сейчас там находится лишь персонал зоны и небольшое количество самоселов. Однако даже за пределами зоны, очевидно, и по сей день лучше не селиться.

Исследователи работали в поселке Иванкове, расположенном примерно в 50 км от Чернобыля, и близлежащих территориях. В 1986 году он стал первоначальным приемным пунктом эвакуации населения Припяти после аварии на ЧАЭС.

Ученые установили, что в пшенице, ржи, овсе и ячмене, выращенных в 13 населенных пунктах Иванковского района в 2011-2019 годах, уровни стронция-90 и цезия-137 гораздо выше безопасных пределов.

Стронций способен откладываться в костях, длительное его воздействие на организм приводит к поражению костной ткани и костного мозга, хронической лучевой болезни, опухолям костей и кроветворных тканей. Накапливаясь в организме беременных, стронций влияет на плод.

Цезий накапливается преимущественно в мягких тканях, приводя к симптомам острой лучевой болезни — угнетенному состоянию, слабости, диарее, снижению массы тела, внутренним кровоизлияниям. Внутрь организма он попадает в основном через органы дыхания и пищеварения.

«Мы сосредоточились на стронции-90, потому что, как известно, в настоящее время он присутствует в почве в основном в биодоступной форме, то есть может быть поглощен растениями», — поясняет соавтор исследования Ирина Лабунская.

Правительство перестало тестировать сельскохозяйственную продукцию на стронций семь лет назад, отмечают исследователи. Очевидно, тестирование необходимо возобновить и усилить меры защиты населения, настаивают они.

«Наши выводы указывают на продолжающееся загрязнение и облучение человека, усугубляемое отсутствием официального планового мониторинга, — говорит судмедэксперт Давид Сантильо, один из авторов работы.

Источником радиации, по всей видимости, выступает зола, используемая для удобрений. Исследователи проанализировали образцы золы из дровяных печей местных жителей — уровни стронция-90 в ней превышали норму в 25 раз. Жители удобряют этой золой посевы, что приводит к загрязнению почвы и растений.

«Люди должны знать о продолжающемся загрязнении почвы и растений, и им необходимо давать рекомендации относительно наиболее безопасных методов ведения сельского хозяйства и рекультивации», — говорит Лабунская.

«Загрязнение зерна и древесины, выращенных в Иванковском районе, остается серьезной проблемой и заслуживает дальнейшего срочного расследования», — заключает ее коллега Валерий Кашпаров.

Исследователи отмечают, что содержание радиоактивных элементов в почве будет повышено еще как минимум на протяжении десятилетия. Они рекомендуют возобновить продовольственный и экологический мониторинг, ввести образовательные программы для населения, ограничить использование органических удобрений и не допускать использования загрязненной древесины.

Кашпаров также призвал исследовать влияние местной Иванковской электростанции на местных жителей и окружающую среду — по его словам, оно до сих пор не изучено.

Лабунская напоминает, что несколько лет назад в молоке, свинине и других продуктах животноводства из Ровенской области, более чем в 300 км от ЧАЭС, наблюдалось пятикратное превышение нормы радиоактивных веществ для взрослых и двенадцатикратное — для детей. Хотя почва там не была слишком загрязненной, цезий и другие вещества накапливались в организме животных, создавая угрозу для потребителей.

Если кормить животных незагрязненными кормами и давать им связывающие радиоактивные вещества препараты, это позволит достаточно дешево снизить уровень радиации до безопасного уровня.

Однако, по словам Лабунской, правительство Украины отказалось от таких мер более десяти лет назад.

Исследователи надеются, что их работа привлечет внимание к проблеме радиоактивного заражения сельско-хозяйственной продукции и позволит найти способы борьбы с ним.