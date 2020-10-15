Очередное ЧП на МКС: сломалась система получения кислорода

Система получения кислорода «Электрон-ВМ», установленная в модуле «Звезда», вышла из строя в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сотрудников Центра управления полетами (ЦУП) проинформировал один из космонавтов. Его слова попали в трансляцию на сайте NASA, уточняет ТАСС. Космонавт отметил, что сигнал о поломке системы пришел в 18:33. Представитель ЦУП, в свою очередь, заявил, что с ситуацией будут разбираться.

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«Сегодня экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полетом проведет восстановительные работы в модуле и включит систему», — уточнили РИА «Новости» в пресс-службе Роскосмоса, добавив, что дублирующая система на американском сегменте работает в штатном режиме. Отмечается, что «безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает».

Система «Электрон-ВМ» функционирует на станции с момента ее создания в 2000 году, разработчиком является АО «НИИхиммаш». Система способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 л водорода в час. Получаемый кислород полностью соответствует всем требованиям на медицинский кислород, используемый для дыхания человека.

Модернизированный «Электрон-ВМ» МКС может обеспечивать кислородом до шести человек. При этом по показаниям газоанализатора регулируется производительность системы в зависимости от реального потребления кислорода. Увеличена надежность работы системы «Электрон-ВМ» за счет установки в магистраль подачи воды разделительного устройства, обеспечивающего отделение воздуха, содержащегося в водяной магистрали.

В апреле 2010 года экипажу МКС потребовалось несколько дней, чтобы починить поломку этой системы.

Очистка атмосферы МКС от диоксида углерода осуществляется российскими и американскими регенерационными системами и резервными запасами нерегенерируемых поглотителей. Для системы «Воздух», помимо ручных режимов, введены автоматические режимы изменения расхода воздуха и времени циклов, повышена надежность блока вакуумных клапанов и блока автоматики. В американском сегменте МКС для очистки атмосферы от диоксида углерода установлена система CDRA с регенерируемыми поглотителями — цеолитами. Цеолиты обладают существенным недостатком — они теряют свои свойства по поглощению СО2 при попадании влаги.

14 октября с космодрома Байконур на МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с летящим по сверхбыстрой схеме пилотируемым кораблем «Союз МС-17».

Он установил новый рекорд по скорости полета к МКС: 3 часа 7 минут. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2017 году, когда «Союз МС-06» доставил экипаж на МКС за 5 ч 38 м.

«Союз» впервые долетел до МКС, совершив только два оборота вокруг Земли. Ранее данную схему применяли на нескольких грузовых кораблях «Прогресс МС». Самому быстрому из них, чтобы добраться до станции, понадобилось 3 ч 18 м. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.

Ракета доставила на станцию космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Планируется, что они проведут на орбите 177 суток. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков должны успеть выполнить 55 научных исследований и экспериментов, а также два открытых выхода в космос. Помимо них на МКС в настоящее время работают космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди.

В конце сентября «Роскосмос» сообщил об обнаружении утечки воздуха в российском служебном модуле «Звезда» на МКС, где находится научная аппаратура.

Герметичность в рабочем отсеке сегмента пообещали восстановить. В Роскосмосе заверили, что ситуация не угрожает жизни и здоровью экипажа и не препятствует полету МКС. Работы по устранению неисправности начались 9 октября, а 15-го по московскому времени стало известно о том, что космонавты нашли возможное место утечки воздуха. Соответствующие сведения передал в ЦУП Анатолий Иванишин.

Со своей стороны, ЦУП предложил космонавтам заклеить скотчем предполагаемое место негерметичности, когда у них появится свободное время. Также на Земле попросили прислать фото и видео возможного места утечки.

Ранее стало известно, что в российском модуле МКС починили сломавшийся туалет. В период ремонтных работ ЦУП рекомендовал космонавтам пользоваться уборной в американском сегменте.