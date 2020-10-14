Рекордный полет «Союза»: космонавты отправились к МКС

С космодрома Байконур стартовала к Международной космической станции ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Трансляцию запуска вела госкорпорация Роскосмос. На борту корабля экипаж — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, дублирующий экипаж — Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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Накануне пуска завершилось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты. По результатам испытаний, проведенных специалистами ракетно-космической отрасли России на стартовом комплексе площадки №31, было принято решение о ее готовности к заправке компонентами топлива и последующему пуску.

Старт состоялся по плану в 08.45:04 по московскому времени. Расчетное время выведения на целевую орбиту — 08.53:53 мск. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

Запуск примечателен тем, что космонавты впервые будут доставлены на МКС по так называемой «сверхбыстрой» трехчасовой схеме, которая позволит кораблю состыковаться со станцией уже в 11.52:27 мск.

Таким образом корабль станет первым пилотируемым аппаратом, который доберется до станции по сверхкороткой двухвитковой схеме и потратит на это 3 часа 7 минут.

Обычно при запуске космонавтов используется двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка, а сам полет занимает около 50 часов. Кроме того, существует укороченная четырехвитковая схема, длящаяся около шести часов. По двухвитковой схеме ранее летали только грузовые корабли «Прогресс МС», самый быстрый из которых долетел до станции за 3 часа 18 минут. Рекорд скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.

«Сегодня корабль после 20 минут выведения получает первый импульс, и еще через полчаса получает второй импульс, который выводит его на попадающую траекторию, – пояснил ранее космонавт Павел Виноградов, совершивший семь выходов в открытый космос. – Все этапы, которые ранее делала Земля, центр управления, корабль сегодня умеет делать сам».

В настоящее время на орбите находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые прибыли на станцию 9 апреля на «Союзе МС-16». Совместное пребывание на орбите двух экипажей продлится недолго – 22 октября экипаж 16-го корабля вернется на Землю.

Первостепенной задачей, которой займется новый экипаж на орбите, станет поиск утечки воздуха, который безуспешно продолжается уже больше месяца.

Для этого экипаж корабля «Союз МС-17» возьмет с собой дополнительное оборудование для поиска места утечки в переходном отсеке российского модуля «Звезда». Об этом сообщил во вторник на предполетной пресс-конференции космонавт Сергей Рыжиков.

«Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место утечки», — отметил Рыжиков. По словам космонавта, также экипаж возьмет с собой дополнительный модернизированный герметический материал, который позволит устранить утечку.

Рыжиков также отметил, что дополнительные запасы кислорода обычно доставляются при помощи грузовых космических кораблей «Прогресс».

Небольшая утечка воздуха на станции была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС чтобы проверить их герметичность и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Позднее космонавты пришли к выводу, что место утечки находится в российском модуле «Звезда».

Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. По словам исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергея Крикалева, если утечку не удастся быстро устранить, может потребоваться доставка на станцию дополнительного запаса воздуха.

Запуск 14 октября знаменателен и тем, что он может стать последним запуском американского астронавта в рамках действующего контракта с Роскосмосом, поскольку нового контракта не заключено.

Уже несколько лет с ухода шаттлов за место в «Союзе» NASA выплачивает около $90 млн, однако после майского полета американского корабля Dragon США избавились от зависимости от России и теперь могут доставлять астронавтов на станцию своими силами.