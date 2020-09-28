«Пожертвовал наукой»: умер основатель Московской Хельсинкской группы

Советский ученый, участник диссидентского движения в СССР, основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Юрий Орлов скончался в США в возрасте 96 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — отмечается в некрологе МХГ.

Также указывается, что идея Орлова о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам в 1976 году положила начало международному Хельсинкскому движению.

«Он прожил замечательную жизнь. Мне повезло его знать»,

— написал на своей странице в Facebook правозащитник Иван Ковалев, сын бывшего уполномоченного по правам человека в России Сергея Ковалева. Журналист Владимир Варфоломеев назвал Орлова выдающимся человеком.

Орлов появился на свет в Подмосковье. С 1943 года он участвовал в Великой Отечественной войне в составе сначала Степного, а затем 2-го Украинского фронтов. В марте 1945 года молодой лейтенант в должности командира взвода отличился в бою за чехословацкий город Нитра, был легко ранен, дошел до Праги. В 1951 году Орлов окончил физико-технический факультет МГУ и поступил на работу в Теплотехническую лабораторию Академии наук СССР, которая участвовала в разработке советского атомного проекта.

В 1956 году на партийном собрании, посвященном обсуждению доклада Никиты Хрущева на XX съезде КПСС, Орлов выступил с заявлением, в котором

назвал Иосифа Сталина и Лаврентия Берию «убийцами, стоявшими у власти» и выдвинул требование «демократии на основе социализма».

Вскоре был исключен из КПСС, лишен допуска к работе с секретными документами и уволен из института. Следующие 16 лет Орлов проработал в Ереванском физическом институте. Он разработал теорию устойчивости радиационного затухания пучков в электронном кольцевом ускорителе и внес значительный вклад в проектирование жесткофокусирующих ускорителей протонов в ИТЭФ.

В 1972 году Орлов стал сотрудником Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР, но в 1973-м был уволен за поддержку академика Андрея Сахарова, в квартире которого 12 мая 1976 года было объявлено о создании МХГ.

«За восемь месяцев, в течение которых Орлов руководил группой, она выпустила 18 документов. Лично составил документ № 5 «Репрессии против религиозных семей». До своего ареста Орлов участвовал в подготовке и редактировании всех документов группы, и их передаче в московские посольства стран-участниц Хельсинкского соглашения и руководству СССР. Затем, убедившись, что документы не доходят по назначению, Орлов стал передавать документы иностранным журналистам на организованных им пресс-конференциях. Вел прием граждан, обращавшихся в группу в связи с нарушениями прав человека», — уточняется на сайте МХГ.

В 1977-м Орлова арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда».

Перед этим он успел передать свои полномочия Людмиле Алексеевой, оставшись членом МХГ. В 1986 году, накануне встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике, диссидента лишили советского гражданства и принудительно выслали из страны в обмен на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова, работавшего в представительстве СССР в ООН. В том же году Орлов стал профессором Корнеллского университета.

«Я в основном ученый, — рассказывал Орлов в интервью «Радио Свобода» в 2014 году. — Наука — это самая ревнивая любовница, не прощающая любовница. Так что я в этом смысле жертвовал очень многим. 13 лет я был вне научного сообщества, три года без работы до ареста и потом 10 лет — семь лет в лагере, три года в ссылке. Здесь в Америке никто не верил, что я смогу восстановиться. Это убивающая вещь. Один год потерять достаточно, чтобы не восстановиться в науке. Так что в этом смысле я наукой пожертвовал. Но как только появилась работа, я вернулся к науке прежде всего, хотя я участвовал в правозащитном движении».

Проживая за рубежом, Орлов проводил кампании в защиту советских политзаключенных, а, начиная с 1989 года, регулярно приезжал в СССР и Россию. В 1996-м он предложил свое посредничество для прекращения войны в Чечне.