«Агрессивные цели на Кавказе»: как Турция напала на Армению

10 августа 1920 года во французском Севре был подписан договор между странами Антанты и их союзниками, с одной стороны, и султанской Турцией, с другой. По одному из условий, Турция признавала Армению свободным и независимым государством. Обе страны согласились подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ и принять его условия относительно доступа Армении к Черному морю через Батуми. Однако Великое национальное собрание Турции под руководством Мустафы Кемаля отказалось ратифицировать договор, подписанный представителями султана. Это привело к армяно-турецкой войне.

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Как следует из вышедшей в 1960 году книги Арнольда Кадишева «Интервенция и Гражданская война в Закавказье», кемалисты «лелеяли панисламистские замыслы». В такой политической обстановке летом 1920-го отношения между Арменией и Турцией приобрели напряженный характер.

«Пограничные инциденты и столкновения между армянами и турками не прекращались, — уточняется в книге. – 9 июня турки начали проводить мобилизацию в восточных вилайетах. «Мы, — писал Мустафа Кемаль, — приняли решение о походе на Армению». Свою агрессивную политику в Закавказье кемалисты прикрывали лозунгом борьбы с Антантой за независимость Турции. Войну с Арменией они изображали как борьбу с Антантой, что позволяло им маскировать свои агрессивные цели на Кавказе. В этой борьбе кемалисты широко использовали и национальную рознь».

8 сентября 1920 года в Анкаре состоялось заседание Высшего военного совета при участии командующего 15-м армейским корпусом Кязыма Карабекира, который предложил начать общее наступление на Армению.

Правительство меньшевистской Грузии пообещало придерживаться нейтралитета. Как и их противник, армянские власти не хотели дожидаться вступления Севрского договора в законную силу. 20 сентября они ввели войска в Западную (Турецкую) Армению и заняли город Олту. Это разъярило кемалистов.

23 сентября турецкие войска под командованием Карабекира напали на Армению, но война была объявлена только на следующий день. Турки сосредоточили на фронте 22,5 тыс. пехотинцев и 3,3 тыс. кавалеристов при поддержке около 6 тыс. ополченцев, в то время как армяне смогли выставить 12 тыс. штыков и 1,5 тыс. сабель.

Война проходила в три этапа. Вплоть до конца сентября успешную операцию развивала армия Турции. Обладая значительным превосходством сил на главных направлениях наступления, она сумела в течение нескольких дней сломить сопротивление армян и в конце сентября занять Сарыкамыш и Мерденек, а затем Ардаган и Кагызман. После неудачного контрнаступления из армянских войск началось массовое дезертирство. Этому способствовали ложные слухи о том, что турки воюют не против армянского народа, а только против дашнаков – представителей националистической партии «Дашнакцутюн».

Кроме того, распространялась противоречивая информация о турецко-советском союзе.

Надо заметить, что значительная финансовая и военная помощь РСФСР действительно внесла вклад в успехи турецких войск. Еще весной, реагируя на письмо Мустафы Кемаля Владимиру Ленину, Москва направила туркам 6 тыс. винтовок, свыше 5 млн патронов к ним, а также снаряды и золото, указывается в книге Владимира Бровко «Они боролись с коммунизмом». В ответ премьер-министр Турции обещал «соединить всю нашу работу и все наши военные операции с российскими большевиками».

В свою очередь, правительство Армении обратилось с просьбой о помощи к Антанте. Тем не менее, широкой поддержки оно не получило. 30 октября турки заняли Карс, устроив там трехдневную резню, взорвав памятник русским солдатам и разграбив древний собор Архистратига Михаила. РСФСР не пыталась вмешиваться в конфликт. Ленин заявлял о необходимости придерживаться максимальной осторожности, полагая, что после Армении турки хотят захватить Баку.

Война сопровождалась насилием над мирным населением, указывает историк Аркадий Герман в одной из своих работ. Еще в сентябре прошли массовые погромы армянами мусульман в Карской области и Эриванской губернии.

А турки за два месяца боевых действий уничтожили до 198 тыс. армян.

Завершающий период войны историки ограничивают рамками 28 октября – 18 ноября 1920 года. В результате очередного наступления турки овладели Карсом, после чего отступление армянских отрядов приняло беспорядочный характер. Армия Карабекира шла на Эривань (ныне Ереван). 3 ноября правительство Армении приняло решение предложить турецкой стороне перемирие. 7 ноября соглашение было достигнуто, и огонь прекращен.

По условиям перемирия армянские войска отводились с западного берега реки Арпачай, а турки занимали станцию и крепость Александрополь (ныне Гюмри). Однако после выполнения армянами всех требований турки выдвинули новые, равносильные признанию капитуляции. Армянам предлагалось сдать оружие.

«11 ноября чрезвычайное заседание парламента Армении отвергло эти требования и приняло решение обратиться к Советской России с просьбой о посредничестве, — отмечает историк Герман. – В тот же день военные действия возобновились, но исход войны был предрешен. Армянские войска не хотели воевать, дезертирство приобрело громадные размеры. Вечером 15 ноября правительство Армении приняло решение согласиться на турецкие условия, 16 ноября направило в Александрополь своего представителя, который вручил решение Карабекир-паше».

18 ноября 1920 года в этом городе были подписаны условия перемирия, а 26-го началась конференция по подготовке мирного договора.

Турки потребовали отказа Армении от Севрского договора, и такой отказ был получен. 2 декабря в Александрополе состоялось подписание мира. Армения обязывалась отменить обязательную воинскую повинность, иметь армию численностью до 1,5 тыс. штыков и приняла другие условия, по сути превращавшие ее в вилайет Турции.

Унизительный для проигравшей стороны документ вызвал недовольство по всей Армении. Этим воспользовались местные коммунисты, спровоцировавшие 28 ноября антиправительственное выступление в Дилижане. На следующий день восстание перекинулось на Эривань и Иджеван. Одновременно группа армянских большевиков при помощи 11-й советской армии и войск советского Азербайджана учредила в Иджеване Революционный комитет, не признавший Александропольский мир.

30 ноября полпред РСФСР Борис Легран в ультимативной форме потребовал вхождения Армении в советскую орбиту.

В день оформления Александропольского мира, 2 декабря, стороны заключили соглашение, согласно которому Армения провозглашалась независимой социалистической республикой. 4 декабря части РККА вступили в Эривань. Начались вооруженные столкновения с дашнаками. Советизация Армении произошла стремительно и гораздо менее кровопролитно, чем ранее в случае с Азербайджаном и позже – с Грузией. По Московскому договору от 16 марта 1921 года Карс и Ардаган остались за Турцией.