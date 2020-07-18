«Совесть конгресса»: умер Джон Льюис

Американский политик, конгрессмен и лидер движения борцов за гражданские права Джон Льюис умер в возрасте 80 лет от рака поджелудочной железы. Об этом сообщила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на своем сайте.

«Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории — конгрессмена Джона Льюиса, совести конгресса», — отметила Пелоси.

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Джон Льюис родился 21 февраля 1940 года в небольшом городе Трой в штате Алабама. Он был третьим ребенком в семье из десяти. От родственников из других городов он слышал, что на севере США чернокожие и белые могут ходить в одни и те же школы, работать вместе, ездить на любых местах в транспорте, чего не было в Трое. Побывав в Нью-Йорке, Льюис еще сильнее ощутил, насколько сильна расовая сегрегация в его родном городе.

В 1955 году Льюис услышал по радио выступление Мартина Лютера Кинга — лидера движения за права чернокожих.

Позднее Льюис узнал о бойкоте автобусных линий в городе Монтгомери — чернокожая швея Роза Паркс не уступила место в автобусе белому мужчине, за что получила штраф. Это был не единственный подобный случай в том году — за отказ уступить белым место были арестованы пятеро чернокожих женщин, двое детей, множество мужчин. Одного из них водитель застрелил на месте. По инициативе Кинга чернокожие жители Монтгомери объявили бойкот и перестали пользоваться общественным транспортом более чем на год. Это привело к серьезным убыткам — чернокожие составляли 70% от всех пассажиров автобусов. В конце концов это привело к отмене сегрегации в транспорте Монтгомери.

Все это впечатлило Льюиса, вскоре ему удалось пообщаться и с Паркс, и с Кингом. Это подстегнуло его желание бороться за гражданские права.

Во время учебы в Американской баптистской теологической семинарии, а затем в Университете Фиска Льюис организовывал сидячие забастовки и принимал участие в мероприятиях по защите гражданских прав в рамках Нэшвиллского студенческого движения. Также он участвовал в автобусных бойкотах и других ненасильственных протестах. Неоднократно попадал за это в тюрьму.

В 1961 году Льюис вступил в правозащитную организацию Freedom Riders, которая, в частности, добивалась отмены расовой сегрегации в транспорте в других городах.

В 1963 стал одним из организаторов марша на Вашингтон за рабочие места и свободы, где Кинг произнес свою самую известную речь — «У меня есть мечта».

Позднее Льюис переехал в Нью-Йорк, где стал заместителем директора фонда Field Foundation, поддерживающего расовое равенство. Затем в Атланте работал в Южном региональном совете, тоже боровшемся с расизмом. В последующие годы Льюису удалось проложить себе дорогу в правительство. В конгресс он впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность, представляя один из округов города Атланта.

Льюис выступал против военных действий США в Персидском заливе в 1991 году, высказывал недовольство социальными реформами.

В 2002 году он спонсировал законопроект о Налоговом фонде мира — отказе от инициативы по военному налогообложению по соображениям совести.

В 2003 году Льюис выступил перед толпой из 30 тыс. человек в Орегоне во время антивоенной акции протеста перед началом войны в Ираке. Также он протестовал против геноцида в Дарфуре (Судан). В 2016 году Льюис возглавил сидячую забастовку демократов палаты представителей, требуя, чтобы палата приняла меры по контролю над оружием после массового убийства в клубе Pulse в Орландо и бездействия сената США.

Льюис критиковал президента Буша и был первой крупной фигурой, призвавшей объявить тому импичмент. По словам Льюиса, Буш систематически нарушал закон, разрешая Агентству национальной безопасности прослушивать телефонные разговоры без ордера.

«Он не король, он президент», — говорил конгрессмен.

На президентских выборах 2008 года Льюис сначала поддержал Хиллари Клинтон, но затем встал на сторону Барака Обамы. Когда тот победил, Льюис заявил: «Если вы спросите меня, стали ли выборы [чернокожего президента] осуществлением мечты доктора Кинга, я скажу — нет, это лишь первый шаг. Сейчас, 50 лет спустя, все еще слишком много людей остаются в стороне».

На выборах 2016 года Льюис снова поддержал Клинтон. После победы Трампа он утверждал, что тот победил незаконно, и отказался приходить на инаугурацию.

29 декабря 2019 года Льюис объявил, что у него диагностирован рак поджелудочной железы IV стадии.

«Я участвовал в какой-то борьбе — за свободу, равенство, базовые права человека — почти всю свою жизнь. Я никогда не сталкивался с битвой, подобной той, которая у меня сейчас», — сказал он.

Льюис лечился в Вашингтоне. Он представлял свой округ в конгрессе до последнего.