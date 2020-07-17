Дело в шляпе: в СК рассказали о расследовании цареубийства

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Марина Молодцова сообщила в канун 102-й годовщины расстрела царской семьи, что расследование обстоятельств гибели Романовых продолжается. Об этом она заявила в интервью газете «Известия».

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По ее словам, с момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз. «В ряде случаев их результаты позволяют нам восстановить более полную картину событий и исключить некоторые версии», – отметила Молодцова.

В частности, следствие уверено, что в маленьком подвале ипатьевского дома действительно могли поместиться 11 человек – вопреки обратным утверждениям некоторых исследователей. Кроме того, опровергнута версия о том, что тела Романовых и убитых вместе с ними людей были впоследствии сожжены в огне и облиты серной кислотой.

СК РФ проводит также почерковедческие экспертизы – чтобы установить, кто именно написал на обоях строки из стихотворения Генриха Гейне. Изучаются рукописные тексты, на которых есть записи от рук цареубийц.

«В ту ночь, как теплилась заря, рабы зарезали царя», – гласят написанные на стене в подвале строки (сделана надпись была по-немецки). Ее нашли пришедшие в Екатеринбург части Русской Добровольческой армии, выбившие оттуда большевиков через некоторое время после убийства Романовых.

Исследуется и известная «записка Юровского» – сообщение о расстреле одного из участников убийства. Уточнения на полях и дополнения к тексту были сделаны другим человеком, считают эксперты.

Среди необычных исследований Молодцова назвала идею экспертов изготовить трехмерную модель шляпы, которая была на молодом Николае в момент известного нападения на него японского полицейского – это произошло, когда будущий русский царь совершал кругосветное путешествие. В мае 1891 года во время поездки Николая в город Оцу местный полицейский нанес ему несколько ударов саблей по голове — при этом удары пришлись вскользь. В Японии восприняли этот инцидент как национальный позор.

Шляпа, бывшая тогда на наследнике русского престола, сейчас хранится в Эрмитаже – сравнение ее 3D-копии с черепом Николая Романова «позволит оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и ранения на черепе». Следователь заявила, что такое исследование должно окончательно опровергнуть предположения, что в подвале ипатьевского дома были убиты не Романовы. Молодцова заявила, что СК РФ проверяет все версии убийства царской семьи, в том числе и выдвинутые журналистами.

Ранее экспертиза СК установила, что найденные летом 2007 года останки принадлежат цесаревичу Алексею и княжне Марии. Их нашли неподалеку от места захоронения тел убитых Романовых. ДНК-экспертиза позволила с максимально возможной точностью установить, что это царские дети. При этом Молодцова отметила, что захоронений под Екатеринбургом может быть несколько.

Наконец, следствие приобщило к уголовному делу материалы, которые в 1918 году собирал следователь Николай Соколов, расследовавший по поручению Верховного правителя России Александра Колчака цареубийство.

«В рамках историко-архивной экспертизы впервые были сопоставлены данные из официальных протоколов осмотров, составленных следователем Соколовым, и приведенные в его книге «Убийство царской семьи». Выявлены значительные расхождения в деталях и обстоятельствах обнаружения тех или иных следов и предметов», – отметила Молодцова.

Источники по делу об убийстве царской семьи приходится собирать по всему миру, добавила она. В то же время Молодцова в ответ на вопрос о существовании в Москве станции метро «Войковская» (по имени одного из убийц царской семьи Петра Войкова – «Газета.Ru») заявила, что этот вопрос должна решать общественность, а не следователи.

В 2018 году, к 100-й годовщине убийства Романовых, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, узнав отношение россиян к екатеринбургскому расстрелу. 57% респондентов считают, что это – чудовищное и ничем не обоснованное преступление.

27% заявили, что Николай II должен был «понести наказание», но не таким образом. Только 3% считают, что убийство было «справедливым возмездием». Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заметил, что советская идеология интерпретировала убийство царской семьи как «необходимое и справедливое возмездие за ошибки и преступления династии Романовых». Однако на данный момент люди перестали верить такому объяснению событий.

«Царь, каковы бы на самом дели ни были его заслуги или провалы, предстает перед сегодняшним общественным мнением человеком симпатичным и заслуживающим как минимум сочувствия», – отметил он.

Симпатию к Николаю II испытывают 43% российских граждан, 22% воспринимают последнего русского царя отрицательно. С наибольшей антипатией к нему относятся респонденты от 18 до 24 лет (27%).