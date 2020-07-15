Поможет в терапии: российские ученые выделили антитела к коронавирусу

Ученые из лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН из Новосибирска впервые в России получили антитела к коронавирусу нового типа. Об этом сообщила ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при Сибирском отделении РАН по преодолению коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

«Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов. Полученные антитела способны <...> предотвращать проникновение [коронавируса] в клетки-мишени», – заявила она.

Антитела, добавила Дорохова, способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 – белка оболочки коронавируса, с помощью которого он попадает в здоровую клетку.

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Ученые, продолжая исследования в этом направлении, смогут создать средства для терапии и профилактики COVID-19. Сведения об особенностях работы иммунитета при коронавирусной инфекции позволят также усовершенствовать вакцины от нее.

Российские специалисты испытали первые образцы вакцины от коронавируса еще в мае – на себе. «Все живы, здоровы и радуются», – сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) Александр Гинцбург, подчеркнув, что негативных и побочных эффектов от экспериментальных прививок не было.

Точное число ученых, которые ввели себе вакцину, он не назвал, но это «широкий круг» сотрудников НИЦ, в который входят разработчики, организаторы исследований и технологи.

Разрабатывается препарат методом генной инженерии, и официально он находится на доклинических испытаниях. Гинцбург объяснил, что векторную вакцину НИЦЭМ им. Гамалеи разрабатывает на основе ДНК аденовируса, в который встраивают ген коронавируса нового типа.

«Старый» аденовирус используется как контейнер для доставки коронавирусного гена в клетки и запуска там синтеза белков – «короны», в честь которой вирус и получил такое название. Это требуется для того, чтобы иммунная система человека «познакомилась» с потенциальным противником.

Добавим, что вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной. На сегодняшний день в России в разработке находятся 17 перспективных вакцин, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В интервью каналу «Россия 1» чиновник также заявил, что себе сделает прививку обязательно: из-за графика работы ему нужно внимательнее относиться к своему здоровью, а вакцинация помогает снизить риск заражения.

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат — «Коронавир», следует из госреестра лекарственных средств. У «Коронавира» то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных ведомством ранее, — фавипиравир.

Лекарства, помогающие лечить коронавирусную инфекцию, стали сейчас практически дефицитным товаром в мире. В начале июля британская газета The Guardian сообщила, что Европа практически осталась без одного из лекарств от коронавируса — препарата «Ремдесивир»: США скупили 90% трехмесячного запаса.

По всему миру было продано 140 тыс. доз препарата, это первые партии. При этом в конце прошлого месяца США приобрели 500 тыс. доз «Ремдесивира». Доступ других государств к лекарству от COVID-19 из-за этого оказался существенно ограничен.

Британские эксперты считают, что продажа лекарств с доказанной эффективностью при борьбе с коронавирусом должна регулироваться. Необходимо ввести лицензии для его производства, продажи и приобретения, полагают опрошенные газетой специалисты.

При этом Великобритания могла бы покупать дженерики «Ремдесивира» в Бангладеш и Индии – там патент американской компании не признают, считают британские эксперты.

Клинические испытания противовирусного препарата «Ремдесивир» ранее показали, что он ускоряет выздоровление тяжелобольных COVID-19, из-за чего могут возрасти шансы на выживание.