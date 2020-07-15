На людях: в США успешно испытали вакцину от коронавируса

Американская вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая компанией Moderna, прошла первую фазу клинических испытаний на людях. Как сообщает New England Journal of Medicine, иммунитет к вирусу SARS-COV-2 вырос у всех участников.

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Вакцину вводили 45 людям в возрасте от 18 до 55 лет. Каждому из них сделали две инъекции с интервалом в 28 дней. Дозировки вакцины mRNA-1273 при этом были разными – 25, 100 и 250 мкг.

Антитела к коронавирусу появились у всех участников испытаний – а при повторной вакцинации их количество выросло во много крат. Наиболее сильный ответ иммунной системы был зафиксирован у группы, получившей наименьшую дозировку вакцины.

Проявились и побочные эффекты – у почти 50% добровольцев после введения вакцины были замечены головная боль, усталость, озноб и мышечная боль. Участились эти случаи после второй прививки. Однако критических причин для остановки исследований Moderna не выявила.

В июне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать через месяц. «Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — сказал министр здравоохранения РФ. Мурашко также сообщал, что первые российские препараты для вакцинации от коронавируса появятся в конце июля.

Европа тоже ищет вакцину — 19 мая официальный представитель медицинской администрации Бельгии по борьбе с COVID-19 Ив ван Летем заявлял, что препарат может появиться в течение 6-12 месяцев.

По его словам, новый тип коронавируса является «классическим», к примеру, он отличается от ВИЧ (вируса иммунодефицита человека). В связи с этим шанс на успех выше, считает специалист.

При этом он отметил, что вакцины против SARS (тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония) или MERS (ближневосточный респираторный синдром) уже были успешно испытаны на обезьянах. 7 мая итальянские ученые заявили о создании «первой в мире» вакцины, способной победить коронавирус. Разработку вакцины вела компания Takis Biotech. Итальянская вакцина была протестирована на мышах. Она оказалась способна вызывать выработку антител, необходимых для борьбы с коронавирусом. «Испытания на людях ожидаются после этого лета, — заявил генеральный директор компании Луиджи Ауризиччио.

15 июля сотрудники новосибирской лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН впервые получили антитела, нейтрализующие коронавирус.

Отмечается, что для создания действующих антител к коронавирусу были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов – клеток крови, формирующих иммунитет. Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и предотвращать его проникновение в клетки-мишени. Дальнейшее развитие исследования позволит ученым создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19.

В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа. Такое мнение выразил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Насколько я помню график, утвержденный [министром здравоохранения РФ] Михаилом Альбертовичем Мурашко, это 2-4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем <...> В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — приводит его слова ТАСС.

Гинцбург рассказал, что в конце июля-начале августа исследователи планируют закончить испытания вакцины. «Второй этап сейчас фактически начался. Он закончится к началу августа — к концу июля, к моменту регистрации», — сообщил директор центра.

На этом этапе медики введут добровольцам вторую инъекцию препарата. Это необходимо для того, чтобы сформировать более длительный — от двух лет — иммунитет к коронавирусу.