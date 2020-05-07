«Первые в мире»: итальянцы создали вакцину от коронавируса

Итальянские ученые заявили о создании «первой в мире» вакцины, способной победить коронавирус, сообщает издание Daily Mail.

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Разработку вакцины вела компания Takis Biotech. В начале марта она объявила о начале разработки, а затем получила разрешение от Министерства здравоохранения Италии на доклинические исследования. Сами результаты, впрочем, пока не опубликованы, о них известно лишь из комментариев сотрудников компании прессе.

На данный момент вакцина протестирована на мышах. Она оказалась способна вызывать выработку антител, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Тесты на клеточных культурах показали эффективность этих антител в человеческих клетках.

«Испытания на людях ожидаются после этого лета, — заявил генеральный директор компании Луиджи Ауризиччио. — Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной».

Компания занималась разработкой вместе с американскими коллегами, рассказал он, но для дальнейшей работы необходима поддержка итальянского правительства и сотрудничество с международными организациями.

«Это не конкуренция, — говорит Ауризиччио. — Если мы объединим наши силы и навыки, мы сможем победить в борьбе с коронавирусом».

Ученые работали над созданием ДНК-вакцины — генно-инженерной конструкции, которая после введения в клетку обеспечивает выработку белков патогенов или опухолевых антигенов и вызывает иммунную реакцию.

У ДНК-вакцин есть преимущество по сравнению с обычными: они обеспечивают не только выработку антител (гуморальный иммунитет), но и специфический цитотоксичный ответ (клеточный иммунитет), что ранее было достижимо только с помощью живых вакцин.

Кроме того, ДНК-вакцину можно производить в больших количествах, не переживая о нехватке свежих образцов вируса — для нее используется лишь небольшой фрагмент генетического кода, который несложно клонировать.

Исследователи создали пять образцов вакцины, из которых отобрали два. В основу всех образцов лег генетический материал белкового шипа оболочки коронавируса.

Для доставки вакцины в клетки используется электропорация — техника, которая с использованием электрических импульсов позволяет формировать поры в клеточной мембране. Исследователи рассчитывают, что это позволит повысить эффективность вакцины для выработки антител против вирионов SARS-COV-2 в клетках легких.

Директор отдела по работе с инфекционными заболеваниями доктор Эмануэль Мара отмечает: вакцину можно будет адаптировать к любым будущим мутациям вируса.

В настоящее время исследователи изучают продолжительность иммунного ответа после введения вакцины.

Впрочем, говорить о победе над вирусом пока рано, отмечают некоторые ученые.

«Любая вакцина, которая дошла до стадии испытаний, показала бы иммунный ответ у мышей, — считает специалист в области микробного патогенеза Эндрю Престон. — Было бы удивительно, если бы это не произошло. Я уверен, подавляющее большинство проектов по разработке вакцины дали бы такой эффект».

Даже при успешных тестах на клеточных культурах нельзя предсказать, как вакцина поведет себя в организме человека, говорит он.

На данный момент на этапе тестирования на людях находится минимум восемь вакцин, разработанных в разных странах. Около сотни, в том числе и вакцина от Takis, находятся на этапе доклинических испытаний.

Также проходит доклинические испытания российская вакцина от коронавируса, сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что существует несколько платформ, на которых разрабатываются вакцины.

По словам Мурашко, есть обнадеживающие результаты, что ученые создадут лекарственный препарат, который будет работать.

К клиническим испытаниям вакцины готовится Украина.

О прорыве в разработке сообщили и израильские ученые — им удалось найти антитела, которые активно борются с коронавирусной инфекцией в организме человека и могут быть применены для создания вакцины. В настоящее время идет работа над регистрацией патента, после чего начнется коммерческое производство вакцины.