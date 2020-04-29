«Доигрался, подлец!» Как умер Гитлер

Днем 30 апреля 1945 года начался последний штурм Рейхстага, находившегося в километре от фюрербункера. К этому времени у оставшихся с Адольфом Гитлером нацистов пропали всякие надежды на освобождение Берлина. Тем более, до обитателей подземного убежища дошло известие о разгроме плохо подготовленных частей генерала Вальтера Венка в финальном сражении за столицу Третьего рейха. Фюрер принял решение добровольно уйти из жизни вместе с супругой Евой Браун еще накануне утром, 29 апреля.

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В своем завещании он сообщал о выборе смерти вместо «позора капитуляции». Гитлер признавался, что не хочет попасть в руки врагов, которые «для увеселения своих подстрекаемых масс нуждаются в инсценированном евреями зрелище». Фюрер собирался умереть «с радостным сердцем» перед лицом осознанных им «неизмеримых подвигов и достижений» немецких солдат на фронте. После развязки просил приближенных кремировать тела, чтобы избежать посмертного глумления.

Последний обед Гитлера

Если верить Рохусу Мишу, служившему у Гитлера телефонистом и охранником, его шеф сохранял самообладание до самого конца. В последние дни жизни в бункере начальник запомнился обершарфюреру СС таким:

«Гитлер выглядел очень усталым, на грани срыва, но все равно он не опускал рук, видя реальное положение дел.

Иногда он казался даже странно спокойным. Воздушные тревоги, бомбы и с каждым днем все более очевидное поражение, казалось, нисколько не подрывали его авторитет. Бразды правления полностью оставались в его руках. Атмосфера, царившая в камерах бункера, была давящая, мрачная и абсолютно некомфортная. Там не пили, как многие об этом говорили после войны. Бывало, что кто-нибудь наливал себе стаканчик спиртного, но не более того. А курение всегда было строжайше запрещено».

Как рассказывал годы спустя камердинер фюрера Хайнц Линге, свою последнюю ночь Гитлер провел в бессоннице с Евой, лежа одетым на диване. Вышли из своей комнаты они позже обычного, несмотря на доносившийся артиллерийских грохот.

close Модель бункера Гитлера Модель бункера Гитлера AP

В 14:30 Гитлер и Браун в последний раз появились на публике. О последних минутах жизни семейной пары поведала в своих мемуарах личный секретарь лидера НСДАП Траудль Юнге. Накануне она набивала на печатной машинке текст завещания вождя, а потому знала о его намерении уйти из жизни.

«Мы пообедали с Гитлером. Потом я вышла покурить, но тут на пороге возник Линге и сообщил: «Фюрер желает проститься». Он вышел из своей комнаты, сгорбившись еще сильнее, чем прежде, и пожал руку каждому из нас. Я почувствовала тепло его руки, но взгляд его ничего не выражал. Казалось, он уже далеко. Он сказал что-то, но я не разобрала слов. Настал момент, которого все мы ожидали, и я словно онемела и едва могла уследить за происходящим. Только когда Ева Браун подошла ко мне, чары рассеялись. Она улыбнулась и обняла меня», — писала Юнге.

Прощание с соратниками и женой

Гитлер и Браун прошли по бункеру, прощаясь и пожимая руки всем секретарям и помощникам. Тогда же он огласил свое намерение адъютанту.

Такой финал жизни «бесноватого фюрера», как называли главу НСДАП противники, предсказывали давно. Еще осенью 1943 года известный психоаналитик Генри Мюррей из Гарвардского университета по заказу Управления стратегических служб подготовил анализ личности одного из самых жутких людей в мировой истории, основанный на изучении его книг. Исследования привели ученого к убеждению, что в случае неминуемого поражения Германии Гитлер наложит на себя руки. При этом Мюррей опасался, что фюрер может, например, взорвать свою штаб-квартиру, убив и соратников, и врагов. Арест Гитлера и его передача суду казались психоаналитику неправдоподобными.

Перед смертью избранница нацистского главаря надела его любимое платье. Вдвоем они удалились в маленькую гостиную и закрыли за собой тяжелую дверь, сев на диване так, чтобы касаться друг друга плечами. Йозеф Геббельс и Мартин Борман, которые, согласно завещанию Гитлера, вошли в обновленное руководство Третьего рейха, ждали снаружи. Вместе с ними толпился обслуживающий персонал. Вскоре все услышали выстрел. Через десять минут в комнату зашли Борман и Линге. Тело Гитлера лежало в углу дивана, а из раны сочилась кровь. Рядом сидела мертвая Браун. Ее голова наклонилась к мужу. Часы фиксировали в этот момент 15:50.

Камердинер Линге, отбывший немалый срок в советских лагерях, в 1974-м рассказал о последних минутах фюрера в документальном фильме: «Гитлер попрощался с каждым из своих слуг и подчиненных. Затем он вместе с Евой Браун зашел в свой кабинет. Вскоре из кабинета раздался хлопок. Зайдя в комнату, я обнаружил два мертвых тела. Далее я завернул трупы в одеяло, вынес их в сад и кремировал».

О смерти Гитлера главкому Сталину доложил маршал Жуков

Советское командование узнало о самоубийстве в бункере рано утром 1 мая. Как повествовал в своих «Воспоминаниях и размышлениях» Георгий Жуков, в 3 часа 50 минут на командный пункт 8-й гвардейской армии доставили начальника Генштаба вермахта и одного из подписантов завещания Гитлера генерала Ганса Кребса. Он заявил, что уполномочен установить контакт для переговоров о перемирии. А через 10 минут генерал Василий Чуйков доложил Жукову о том, что Кребс сообщил ему о самоубийстве фюрера.

Также командующий 8-й гвардейской армией зачитал командующему 1-м Белорусским фронтом письмо Геббельса и Бормана. В нем, в частности, говорилось: «Мы сообщаем вождю советского народа, что сегодня в 15 часов 50 минут добровольно ушел из жизни фюрер. На основании его законного права фюрер всю власть в оставленном им завещании передал Карлу Деницу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс».

К письму прикладывалась копия завещания Гитлера со списком нового правительства нацистской Германии.

Жуков отправил своего заместителя Василия Соколовского с заданием требовать от Кребса безоговорочной капитуляции Германии, а сам позвонил на дачу Иосифа Сталина и уговорил начальника охраны Николая Власика разбудить главу правительства. Маршал доложил Верховному главнокомандующему о самоубийстве Гитлера и ждал его указаний. По словам Жукова, первая реакция Сталина была такой: «Доигрался, подлец! Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?» На это Жуков ответил, ссылаясь на Кребса, что тело сожгли на костре. Далее Сталин приказал передать Соколовскому не вести никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, и просил не звонить ему до утра. В 18:00 Соколовский доложил Жукову, что Геббельс и Борман через парламентера отклонили требование.

Как солдаты искали фюрера в бункере

Красноармейцы обнаружили фюрербункер рано утром 2 мая. По воспоминаниям генерала Федора Бокова, его подчиненные не знали о судьбе Гитлера и требовали от сдавшихся нацистов «показать его убежище». Был пущен слух, что фюрера, Геббельса и Бормана пытаются вывезти из Берлина танкисты. Советские подразделения бросились прочесывать окрестности и действительно обнаружили удирающую танковую группу в 15 км северо-западнее немецкой столицы. В скоротечном бою она была уничтожена. Опознать сидевших в танках не представлялось возможным.

«Кульминационным моментом в штурме ставки Гитлера была борьба за прорыв наших штурмовых групп на верхний, третий, этаж и на чердачное помещение здания. Лестницы с этажа на этаж упорно прикрывали огнем смертники-эсэсовцы. Но все их усилия были тщетны. Штурмовые группы, завоевывая одну за другой лестничные площадки, отбрасывали фашистов и продвигались вперед, к выходу на чердак», — отмечал член Военного совета 5-й ударной армии Боков.

После продолжавшегося несколько часов боя солдаты ворвались в подземелье, где уже давно не было важных персон, а оставались лишь рядовые сотрудники. Последним сдавшимся в плен считается простой электромеханик Йоханнес Хентшель. Несмотря на явную непричастность к преступлениям нацистского режима, он провел в заключении четыре года. В плен попал и камердинер Линге. Его допрашивали с особым интересом: сотрудники СМЕРШа хотели узнать из первых рук, куда пропал фюрер. Но вместо Гитлера и Геббельса советским военным достались лишь их трупы. 5 мая обгоревшие кости обнаружили бойцы под командованием старшего лейтенанта Алексея Панасова. Останки были опознаны и после многочисленных экспертиз закопаны у города Бух, территория которого сегодня является северо-восточным районом Берлина. Их несколько раз переносили с места на место.

ФБР проверяло версию о бегстве Гитлера в Аргентину

На протяжении десятилетий определенную популярность имели конспирологические теории о том, что Гитлер на самом деле уцелел и бежал в Аргентину на подводной лодке, где прожил до старости под вымышленным именем и с измененной внешностью. В середине XX века такую версию даже изучало ФБР. В одном из документов спецслужбы утверждается, что лидер нацистов пересек Атлантический океан через две с половиной недели после взятия Берлина советскими войсками.

В представленном в апреле 2019 года досье имеется и документ, согласно которому Гитлер действительно якобы проживал на ранчо в предгорьях Анд под покровительством политического режима Хуана Перона. В архиве содержится переписка директора Федерального бюро расследований Джона Гувера со своими подчиненными. Из нее следует, что руководитель ведомства сильно сомневался в реальности спасения Гитлера, и предпочел не тратить время на расследование, посчитав собранные доказательства неубедительными. Все имевшиеся сведения были переданы для проверки в военную разведку.

На самом деле в марте 1970 гола председатель КГБ Юрий Андропов предложил генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу уничтожить останки Гитлера, Геббельса и членов их семей, захороненные в Магдебурге.

В начале апреля секретная операция «Архив» была приведена в исполнение. Как отмечалось в отчете, «уничтожение останков было произведено путем их сожжения на костре на пустыре в районе города Шенсбек, в 11 километрах от Магдебурга. Останки перегорели, вместе с углем истолчены в пепел, собраны и выброшены в реку Бидевиц».

Наиболее грязную работу выполнил член опергруппы КГБ Владимир Гуменюк. По его воспоминаниям, скрытую от посторонних глаз армейской палаткой яму засыпали листьями. Работать пришлось в костюме химзащиты и противогазе. После сожжения останков старший лейтенант собрал пепел вперемешку с углями в солдатский вещмешок и замаскировал место костра. Именно Гуменюк развеял пепел по ветру у реки Бидевиц.