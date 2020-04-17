Встречали в масках: как возвращался экипаж «Союза МС-15»

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км от города Жезказган, сообщил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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На Землю вернулись россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Их эвакуировали из спускаемого аппарата. Первым достали Скрипочку, затем — Меир, а последним — Моргана.

Саму посадку спускаемого аппарата корабля нельзя было показать онлайн из-за коронавируса, пояснил ведущий трансляции Роскосмоса.

«Из-за технических ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, видеоизображение с места приземления спускаемого аппарата — только после самой посадки», — сказал он.

Корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС 17 апреля в 04:53 мск. На станции остались космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди — он стал ее командиром.

Экипаж «Союза МС-15» возвращался на Землю на фоне пандемии коронавируса. По этой причине время его эвакуации с места посадки ограничили, чтобы исключить возможность инфицирования. Скрипочку, Моргана и Меир доставали спасатели в масках и перчатках. Медики осмотрят их прямо на вертолетах, хотя обычно космонавтов отводят в специальный шатер, чтобы дать им привыкнуть к земной гравитации.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), ограничить пришлось также число специалистов Росавиации, Роскосмоса, Минобороны и других организаций, участвующих в обеспечении посадки экипажа «Союза МС-15», чтобы защитить возвращающихся от возможного инфицирования.

Все специалисты, которые прибыли в Казахстан для обеспечения посадки, прошли тесты на коронавирус.

Экипаж отправят домой по необычному маршруту. Раньше их доставляли на вертолетах в Жезказган или Караганду, а потом они улетали на самолетах. Но теперь первой остановкой станет ближайший аэродром на Байконуре. Скрипочка в этот же день вылетит на подмосковный аэродром Чкаловский, чтобы пройти послеполетную реабилитацию в Звездном городке. Морган и Меир отправятся наземным транспортом в Кызылорду, а оттуда в США.

Скрипочка и Меир прилетели на станцию 25 сентября прошлого года вместе с первым астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури. Он пробыл на станции немногим более недели и вернулся на «Союзе МС-13», на котором 20 июля 2019 года прибыл Эндрю Морган.

В ходе экспедиции на борту МКС экипаж принял два американских корабля Dragon и два Cygnus, а также российский «Прогресс МС-13». Они совершили рекордное за экспедицию количество выходов в открытый космос. В ходе них астронавты заменили снаружи станции аккумуляторные батареи и отремонтировали уникальный магнитный альфа-спектрометр AMS-02.

Вернувшийся экипаж привез с собой костную ткань, напечатанную на станции на биопринтере компании 3D-Bioprinting Solutions. Ее передадут ученым. В будущем образцы ткани планируют пересадить крысам.

За несколько дней до прибытия экипажа «Союза МС-15» российские космонавты на борту МКС записали видео, в котором поблагодарили врачей, борющихся с распространением коронавируса.

Они рекомендовали соотечественникам не пренебрегать режимом самоизоляции.

Этот видеоролик доступен в Twitter Дмитрия Рогозина.

«Сейчас многие шутят, что мы здесь на борту МКС находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете, но и у каждого в доме может быть такое место, если вы будете соблюдать режим самоизоляции», – сказал Олег Скрипочка. Он напомнил, что «это очень нужно врачам».

Иван Вагнер, в свою очередь, добавил, что именно медики сейчас находятся на передовой борьбы за жизни соотечественников и их будущее благополучие. «Именно врачи каждый день, каждую минуту рискуют жизнью ради нас. Именно врачи сегодня — настоящие герои России», — подчеркнул космонавт.

Его коллега Анатолий Иванишин отметил, что каждому медику в этот момент особенно важна поддержка.

«Ваша работа, ваш профессиональный и личный подвиг неоценим. Огромное вам спасибо», — подытожил космонавт.