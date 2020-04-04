Восстание батальона: как грузины перерезали нацистов на острове

Почему грузины служили у немцев

Часть грузин, как и представителей многих других народов Советского Союза, во время Второй мировой войны занимали сторону нацистской Германии. Еще в конце 1941 года нацисты сформировали грузинский легион в составе вермахта. С течением времени он пополнялся новыми кадрами и на пике достигал численности в 30 тыс. человек. Социальный состав воинского подразделения был неоднородным. Службу в легионе проходили как грузинские эмигранты, бежавшие за границу после падения меньшевистского правительства и советизации республики в 1921 году, а также их потомки, так и военнопленные красноармейцы грузинского происхождения.

Одни вступили в легион добровольно, желая бороться против СССР. Их манила обещанная Третьим рейхом после победы государственная независимость Грузии.

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Другим пришлось встать под нацистские знамена в качестве альтернативы концлагерю или под угрозой смерти. Показателен пример одного из организаторов восстания на Текселе Шалвы Лоладзе. Капитан советских ВВС, он был сбит в 1942 году и попал в плен, прошел через концлагеря. Считается, что Лоладзе вступил в легион, опасаясь неминуемой расправы.

Во второй половине 1943 года по приказу немецкого командования большинство батальонов грузинского легиона было переброшено на Западный фронт. В их числе находился и 822-й грузинский батальон, созданный в июне того же года в Крушне. Он носил название «Царица Тамара» в честь средневековой правительницы Грузии. Впрочем, мало кто из немцев ориентировался в этнической карте СССР. Практически для всех члены легиона были просто «русскими». Так их и называли. Первоначально батальон использовался в основном для карательных действий против партизан в Польше.

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По словам командира подразделения майора Клауса Брайтнера, его часть считалась вполне удовлетворительной и в течение некоторого времени являлась учебным батальоном одного из армейских корпусов. В первой половине марта 1945 года его перебросили на Тексел — самый крупный и наиболее заселенный из Западно-Фризских островов, прикрывающих вход со стороны Северного моря в залив Ваддензее. Этот принадлежащий Нидерландам остров являлся частью так называемого «Атлантического вала» — прибрежной оборонительной линии, простиравшейся вдоль северо-западных границ Европы на 5 тыс. км от Скандинавии до Испании. Южная часть Тексела была отделена от материка двухкилометровым проливом.

К моменту передислокации 822-й грузинский батальон был пополнен германскими солдатами и развернут в 177-й пехотный полк. Он включал в себя около 900 грузин и 150 немцев.

На острове располагались два аэродрома и одна посадочная площадка. Западная часть Тексела была закрыта поросшими кустарником дюнами. За этой естественной маскировкой находились немецкие артиллерийские батареи, обнесенные рядами проволоки. Подступы к ним были заминированы: нацисты ждали высадки союзников, но не хотели уступать остров без боя, придавая ему особое стратегическое значение. Батареи имели благоустроенные казематы с железобетонными стенами.

Командование вермахта не слишком доверяло грузинам. Было известно, что в батальоне существует подпольная организация. Поэтому выдать оружие грузинским бойцам немцы боялись, подозревая, что те могут повернуть винтовки против них и перейти на сторону нидерландского Сопротивления. Грузины выполняли на Текселе сугубо вспомогательные функции: рыли окопы, возводили укрепления для отражения атаки союзников, которых большинство членов батальона ждало как избавителей.

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Впоследствии выжившие военнослужащие батальона признавались, что испытывали к немцам жгучую ненависть: те плохо их кормили, из-за чего грузинам зачастую приходилось есть кору деревьев.

Ни мотивации, ни практического смысла продолжать какое-либо сотрудничество с немцами у бойцов «Царицы Тамары» к весне 1945 года уже не оставалось. Историки приводят разные предположения насчет того, что послужило основным стимулом к восстанию. Точно не известно, сколько бойцов батальона были заранее оповещены о готовящейся акции, а кто присоединился к нападению на немцев стихийно. Вероятно, в данном случае можно провести параллели с коллаборационистами из вооруженных сил Комитета освобождения народов России (КОНР), которые в начале мая 1945 года выступили против немцев и приняли участие в освобождении Праги.

Как началось восстание на острове

Как вспоминал командир 822-го батальона Брайтнер, после четырхнедельного пребывания на Текселе был получен приказ перебазировать четыре роты на континент. В условиях крайнего дефицита боеспособного контингента немцы вспомнили о грузинах. Остальные в количестве примерно 300 человек должны были нести службу по охране побережья, оставаясь на острове. Грядущее разделение сил побудило вдохновителей заговора перестать выжидать и начать действовать. В ночь с 5 на 6 апреля 1945 года грузинские военнослужащие батальона «Царица Тамара» подняли восстание против немцев. Им помогали члены Сопротивления. За короткое время повстанцам удалось захватить под свой контроль почти всю территорию острова. Решаясь на такой шаг, грузины надеялись на скорую высадку десанта союзников, с представителями которых контактировал Лоладзе. Однако, как указывал в своей книге «Грузинский легион вермахта» современный грузинский историк Георгий Мамулиа, англичане были против восстания, считая, что это может привести лишь к ненужным жертвам.

«Масса грузин впервые узнала о решении грузинских коммунистов перебить немцев незадолго до осуществления данного замысла, — вспоминал командир батальона Брайтнер. — Объявляя о необходимости мятежа, главари при этом добавляли, что в это же время произойдет высадка англичан и восстание голландцев. Таким образом, добропорядочным грузинам не оставляли выбора. Им оставалось лишь следовать за развитием событий.

Наш упрек заключается не в том, что они так поступили, но в том, каким способом ими было осуществлено данное деяние».

Для нападения у грузин имелись только ножи. После отбоя они ворвались в казармы, где спали немцы — их сослуживцы по батальону, и устроили массовую резню. По одной из легенд, операция началась с фразы «С днем рождения!», сказанной кем-то из грузин встретившемуся у казармы ефрейтору Алексу Рейнхарду на русском языке. Использовав замешательство ничего не понявшего немца, заговорщики перерезали ему горло. В следующие мгновения подобной экзекуции подверглись спящие бойцы. За три часа грузины без единого выстрела убили несколько сотен солдат и офицеров. Брайтнер, как рассказывали, сбежал в одних кальсонах и успел дать сигнал тревоги. Сам командир позже рассказывал, что начало восстания застало его в «офицерском клубе». Он полагал, что не стал жертвой, потому что пользовался большой любовью и уважением грузинских бойцов.

«Около полуночи, когда роты должны были выступить со своих позиций к восточному побережью Тексела, я, выйдя без особых целей из дома, услышал раздающиеся повсюду выстрелы и увидел выпущенные в воздух осветительные ракеты, — говорил Брайтнер. — Я подумал, что выступающие грузины таким образом отмечают свой отъезд. Через несколько минут шум усилился. Из расположенного поблизости опорного пункта стали также слышны выстрелы, крики и призывы. Мне пришла в голову мысль о высадке на остров союзников или мятеже голландцев. Я отдал приказ обоим находящимся при мне офицерам бежать вместе со мной к опорному пункту, в то время как зондерфюрер должен был связаться с ним по радио».

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Между тем грузины забрали оружие убитых немцев и продолжили развивать свой успех. Повсюду слышалась грузинская речь, вспоминал Брайтнер. Осознание случившегося пришло к нему лишь через какое-то время. Он нашел укромное место, затаился и стал ждать. К утру восставшие чувствовали себя хозяевами положения. Однако представители вермахта на континенте уже готовили карательную экспедицию: это Брайтнер с несколькими уцелевшими совершил восьмикилометровый марш-бросок на юг к находившейся там батарее. Оттуда командир вышедшего из подчинения батальона отправил первое радиоособщение в Ден Хельдер, где в течение нескольких часов был собран батальон морских пехотинцев.

«Из числа моих германских солдат около 200 человек было предательски убито ночью 5 апреля или расстреляно на следующее утро, — констатировал Брайтнер. — Около 10 человек тем или иным способом смогли избежать резни. Наряду с этим такое же количество людей по служебным делам находились вне острова.

Часть из них впоследствии погибла или получила тяжелые ранения во время боевых действий по возвращению острова под наш контроль».

Союзники не поддержали повстанцев

После полудня городок Ден Бург, где началось восстание, был подвергнут бомбардировке. А с высадкой немецкого десанта стычки завязались по всему острову. Повстанцам не удалось овладеть береговыми батареями, что сыграло ключевую роль в ходе событий. Бой за Тексел часто называют последним крупным сражением Второй мировой войны в Европе. Противостояние длилось больше месяца, не окончившись даже с капитуляцией Германии. Немцы применяли артиллерию и огнеметы, грузины разбились на несколько групп, отошли за минные поля и приступили к партизанской борьбе.

Озлобленные резней своих соотечественников нацисты не брали грузин в плен, расстреливая на месте. Некоторые из восставших, как сообщали впоследствии советские источники, перед казнью пели «Интернационал». Постепенно силы грузин иссякали. 25 апреля погиб один из вождей восстания Лоладзе. После подавления организованного сопротивления отдельные группы грузинских военных рассеялись по острову. Столкновения продолжались до 20 мая, когда высадившиеся на Тексел канадцы разоружили немцев согласно условиям капитуляции. Грузины потеряли к этому моменту более 2/3 батальона. В живых оставались 228 участников восстания.

«Главари мятежников не могли не знать, что рассчитывать на помощь английского командования в данной ситуации не приходилось, — резюмировал в своей книге грузинский историк Мамулиа. — Английское командование через своих эмиссаров в Голландии открыто предупредило о нежелательности мятежа, могущего привести лишь к ненужным человеческим жертвам. До конца войны оставалось чуть больше месяца, а военное положение Германии уже было полностью безнадежным. Очевидно, что если, несмотря на это, главари мятежников все же решили начать свое вооруженное выступление, это было вызвано желанием оправдаться и реабилитировать себя в глазах советских властей после репатриации в СССР.

Решающую роль также сыграло подстрекательство местных голландских коммунистов, стремящихся использовать грузин в своих далеко идущих целях по усилению своего политического влияния в Нидерландах».

Лидеры повстанцев, как выжившие, так и погибшие, приобрели в СССР статус героев. Само восстание преподносилось советской пропагандой как «героическая борьба советских партизан в Голландии». Тем не менее, часть уцелевших участников выступления поле репатриации в СССР была репрессирована. Но, к примеру, один из командиров повстанцев Евгений Артемидзе не попал в лагеря, поселился в Манглиси и дожил до 2010 года. Еще один лидер Ной Гонгладзе после войны работал директором дома отдыха. В своих воспоминаниях он останавливался на факте отказа союзников поддержать выступление грузин.

«Обещали на третий день восстания, однако никакого десанта не последовало. До 15 мая 1945 года никто на острове не знал, что война окончилась. Только 20 мая высадились канадские солдаты и заставили немцев сложить оружие», — сетовал он.

В 2019 году сообщалось, что нидерландские эксперты смогли идентифицировать останки двух солдат, найденные на Текселе и похороненные в советской части кладбища в Лейдене. Их имена — Пидо Чолиашвили и Антон Гвиниашвили — были установлены после 20-летнего расследования. Ранее об этих бойцах было известно лишь, что 20 апреля 1945 года нацисты расстреляли их вместе с товарищами за кражу 88 гранат. Предположительно, оба попали в немецкий плен в 1941 году.