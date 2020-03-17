«Долгострои опасны»: когда Россия вернется на Луну

Российские ученые назвали дату отправки на Луну первой за несколько десятилетий отечественной миссии к спутнику Земли. Запуск аппарата «Луна-25» должен состояться 1 октября 2021 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игоря Митрофанова.

Запасной датой пуска станет 30 октября 2021 года, сказал ученый на заседании совета РАН по космосу.

Для посадки выбраны два района в окрестности лунного Южного полюса — основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини. Для успеха миссии «Луна-25» должна совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров выбранного района.

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Миссия «Луна-25» должна символизировать возвращение России на Луну, куда страна не запускала научных аппаратов с 1976 года. В тот год к спутнику отправилась станция «Луна-24». Однако запуск этой давно ожидаемой миссии постоянно откладывается, и само название проекта давно ассоциируется в российской космической отрасли с постоянными переносами и техническими проблемами.

Изначально запуск миссии планировался еще на 2014 год. «Я слежу за переносом этой даты с 2013 года. Каждые два года Роскосмос переносит пуск «Луны-25» на два года», — говорил ранее «Газете.Ru» источник в космической отрасли.

Одной из последних дат назывался 2019 год — этот же год называл президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Путин». Однако уже на момент выхода фильма в начале 2018 года источники в Роскосмосе признавали, что в 2019 году стартовать не удастся и запуск будет перенесен. Однако официально в госкорпорации до последнего отказывались признать перенос даты.

На совете РАН по космосу в мае 2018 года было наконец объявлено об очередном переносе запуска на 2021 год. Тогда выяснилось, что не был готов один из служебных приборов, отвечающих за посадку на Луну. Когда стало известно о задержке с этим российским прибором, ученые попытались заменить его на легкий иностранный аналог, однако сделать этого не удалось из-за санкций со стороны США.

Запуск миссии в 2020 году был невозможен уже по другой причине: расчеты показали, что с имеющимся запасом топлива в 2020 году высадиться на Луне не позволят уже баллистические условия.

В октябре 2019 года появились сообщения о возможном новом переносе запуска — в одной из презентаций, показанных на 10-м международном Симпозиуме по исследованию Солнечной системы, уже допускался запуск в 2022 году. «Готовы не все служебные системы. В частности, есть проблема с РИТЭГАМи (радиоизотопный термоэлектрический генератор), питающими аппарат, — пояснил «Газете.Ru» источник в космической отрасли, знакомый с ситуацией. — Если с плутонием, топливом для них, проблем нет, то с самими преобразователями энергии есть вопросы».

В декабре на совместной пресс-конференции президент РАН Александр Сергеев попенял главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину на бесконечные переносы этой миссии. «Такие долгострои очень опасны. Если мы будем долго строить и запускать, сдвигать лунную программу вправо, через какое-то время мы сами скажем — дальше это делать бессмысленно. Все надо делать вовремя, а в сфере высоких технологий — тем более, — сказал Сергеев. – Посмотрите, Дмитрий Олегович, последняя «Луна» летала еще в советское время! Посмотрите, сколько времени мы не летали на Луну».

В ответ Рогозин в очередной раз обещал не превращать эту миссию в долгострой и отправить ее в 2021 году. «Когда мы говорим про лунные исследования, часть нашей либеральной общественности начинает нервно вздрагивать и махать руками. Хочу их успокоить и сказать, что «Луна-25» и 26 уже в железе. Работы по ним уже развернуты, контракты подписаны, назначены главные конструкторы, — заявил Рогозин. — У нас нет оснований полагать, что в 2021 году мы не полетим. Полетим».