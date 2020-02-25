Смеялся и не сердился: умер старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет. Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo.

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Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в городе Дзеэцу, префектура Ниигата, в семье фермеров. Закончив сельскохозяйственное училище, он переехал на Тайвань работать в компании, которая занималась сбором сахарного тростника.

После Второй мировой войны Ватанабэ вернулся в Японию и стал работать в выездном агентстве. После выхода на пенсию он жил с семьей своего сына до 108 лет, когда он переехал в дом престарелых.

Он был признан старейшим мужчиной всего несколько недель назад, в середине февраля.

На тот момент Ватанабэ проживал в доме престарелых. До перехода к Ватанабэ звание самого пожилого мужчины принадлежало Масадзу Нонака с острова Хоккайдо. Нонака умер в возрасте 113 лет 20 января 2019 года.

Когда Ватанабэ было 107 лет, в ответ на вопрос о секрете своего долголетия он сказал, что смех может помочь достичь его возраста. Он также сказал, что нужно забывать плохие вещи и не сердиться.

Ватанабэ скончался еще 23 февраля, но известно об этом стало только сейчас. По словам его 81-летней жены Йоко, Ватанабэ заболел и не мог есть.

После себя он оставил пятерых детей, двенадцать внуков и шестнадцать правнуков.

Старейшим из всех когда-либо живших мужчин был другой японец — Дзироэмон Кимура, который родился 19 апреля 1897 года и умер 12 июня 2013 года, прожив 116 лет.

45 лет он проработал в почтовом отделении, а затем ушел на пенсию и до 90 лет занимался хозяйством у себя на ферме. Секрет своего долголетия он объяснял физической активностью и здоровым регулярным умеренным питанием.

До последних дней Кимура интересовался политикой и сумо. Он умер в больнице от пневмонии.

Среди японцев, в целом, велик процент долгожителей.

Путешественник и исследователь Дэн Брюгер выделил так называемые «голубые зоны» — районы, где средняя продолжительность жизни людей выше, чем обычно, а до векового юбилея люди там доживают примерно в три раза чаще. К таковым относятся острова Японии и Италии, полуостров на Коста-Рике и небольшой городок в США.

Долгожители «голубых зон» советуют включать в рацион побольше растительной пищи, уделять время труду и спортивным нагрузкам, иметь крепкие связи с семьей, проводить время с друзьями, почаще бывать на солнце и не есть плотно на ночь.

Это согласуется с рекомендациями врачей и ученых.

Скорость старения менее чем на четверть зависит от наследственности и обусловлена преимущественно внешними факторами. Поэтому здоровое питание, физкультура, отказ от курения и нормальный режим сна могут существенно продлить человеческую жизнь.

Несколько лет назад американские ученые рассчитали, что прожить дольше 125 лет у человека вряд ли получится. Анализ максимальной продолжительности жизни в разных странах показал: наибольшая продолжительность была достигнута в 1980-х годах и с тех пор практически не менялась, а в некоторых государствах и вовсе немного снизилась. При этом число пожилых людей по всему миру значительно возросло.

Позже, однако, другая группа исследователей не нашла никаких доказательств возможных ограничений долголетия. Невозможно предсказать, какой будет продолжительность жизни в будущем, отметили ученые — ведь этот показатель в немалой степени зависит от технологий, медицины и улучшения условий жизни.

Еще одна особенность долгожителей — большое количество веретенообразных нейронов в областях мозга, отвечающих за внимательность и память.

Это крупные клетки мозга, которые позволяют быстро передавать информацию. Они есть у животных с крупным мозгом — многих китообразных, слонов, гоминид. У человека они были открыты лишь недавно. У гоминид веретенообразные нейроны есть лишь в двух отделах мозга — передней поясной коре и части орбитофронтальной коры, фронтоинсулярной коре, которые отвечают, в том числе, за принятие решений и эмоциональные реакции. У человека эти нейроны имеются также в дорсолатеральной префронтальной коре, тоже играющей роль в регуляции эмоций и самоконтроле.

Предполагается, что веретенообразные нейроны появились как средство передачи информации в большом мозге, необходимое для развития социального поведения. Изменения этих нейронов ассоциированы с заболеваниями, для которых характерны уход от социального контакта, нарушение мышления и речи, искажение реальности. Предположительно, поражения веретенообразных нейронов связаны с шизофренией и болезнью Альцгеймера.