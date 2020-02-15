«Ребенок летит в огонь»: как США и Англия уничтожили Дрезден

Дрезден был не первой жертвой англо-американской боевой авиации среди городов нацистской Германии. Бомбардировки в мае 1943 года вызвали огненный смерч в Вуппертале. В июне аналогичное явление наблюдалось в Крефельде. В июле и августе того же года Королевские ВВС Великобритании совместно с ВВС США разбомбили Гамбург, где погибло до 45 тыс. человек. Затем состоялся так называемый двойной рейд на Швайнфурт и Регенсбург.

Реклама

В отличие от Гамбурга, Дрезден не имел военных объектов. На месте бывшего арсенала в нескольких километрах к северу от города находилась промышленная зона с предприятиями, выпускавшими различную продукцию, в том числе, вероятно, — бомбовые прицелы и навигационное оборудование для самолетов. Также имелась фабрика противогазов.

«Дрезден стал узловым пунктом почтовой и телеграфной связи Германии, и не вызывает сомнения, что уничтожение почтовых учреждений в городе затруднило бы связь между Восточным фронтом и рейхом.

Постоянный персонал Главпочтамта и Центрального телеграфа, расположенных в самом центре города, был усилен сотнями людей, выполняющих государственную трудовую повинность, и вспомогательным персоналом военнослужащих для обработки возрастающего потока корреспонденции. Сотни британских военнопленных принудительно работали в германской почтовой службе в подсобках Главпочтамта, на товарных станциях на Розенштрассе, на разгрузке мешков с почтой и сортировке посылок», — писал в своей книге-бестселлере «Разрушение Дрездена» британский военный историк Дэвид Ирвинг.

В мирное время в Дрездене проживало порядка 630 тыс. граждан. Однако к началу февраля, ввиду прибытия беженцев из Силезии, Восточной Пруссии и Померании, где проходила линия фронта, а также берлинцев и эвакуированных детей, население города выросло до примерно 1,4 млн. человек. Эти цифры дополняли пригнанные с востока рабочие и военнопленные из стран союзной коалиции, в том числе советские красноармейцы. После прибытия последних поездов с беженцами во второй половине дня 12 февраля численность людей в городе стала максимальной в истории.

close Город Дрезден после бомбардировок союзных войск, 1945 год Город Дрезден после бомбардировок союзных войск, 1945 год AP

«200 летающих крепостей провели точечную бомбардировку»

Благоприятные погодные условия, здания с деревянными конструкциями, проходы, соединяющие подвалы смежных домов, а также неподготовленность города к последствиям авианалетов способствовали тому, что результаты бомбардировок именно в Дрездене оказались наиболее разрушительными.

Бомбежки длились три дня. 13 февраля 1945 года 796 самолетов Avro Lancaster и 9 — De Havilland Mosquito Королевских ВВС, вылетевших с баз под Лондоном, сбросили на город 1478 тонн фугасных и 1182 тонны зажигательных бомб.

На следующий день 311 бомбардировщиков ВВС США сбросили 771 тонну бомб.

Часть эскадрильи, как считается, сбилась с курса и вместо Дрездена ошибочно атаковала Прагу. Наконец, 15 февраля на Дрезден упало 466 тонн бомб. В результате бомбардировок образовался огненный смерч, температура в котором достигала 1500°C.

Бомбардировки осуществлялись по принятым в то время методам: сначала сбрасывались фугасные бомбы, чтобы разрушить крыши и обнажить деревянные конструкции зданий, затем — зажигательные бомбы, и снова — фугасные для затруднения работы противопожарных служб.

Штаб 8-го американского флота в своем сообщении о бомбардировке Дрездена 14 февраля, по всей вероятности, намеренно или ошибочно суммировал самолеты, атаковавшие Прагу, с теми, которые достигли главного места назначения.

«Примерно 1350 тяжелых бомбардировщиков в сопровождении 900 истребителей дальнего радиуса действия провели сегодня дневной налет над территорией Германии. Дрезден, который был атакован прошедшей ночью Королевскими английскими ВВС, стал сегодня главной целью налета», — подчеркивалось в сводке.

Согласно отчету дрезденской полиции, составленному вскоре после налетов, в городе сгорело 12 тысяч зданий. В донесении констатировалось разрушение «24 банков, 26 зданий страховых компаний, 31 торговой лавки, 6470 магазинов, 640 складов, 256 торговых залов, 31 гостиницы, 26 трактиров, 63 административных зданий, 3 театров, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен, 50 культурно-исторических зданий, 19 больниц, 39 школ, 5 консульств, 1 зоологического сада, 1 водопроводной станции, 1 железнодорожного депо, 19 почтамтов, 4 трамвайных депо, 19 судов и барж».

Под бомбежкой погиб бывший полковник Русской императорской армии, сын главы царского МВД Петр Дурново с семьей и помощниками.

«Впервые в истории войны авиарейд настолько опустошительно сокрушил цель, что среди выживших горожан почти не осталось достаточно физически крепких людей, чтобы похоронить умерших», — резюмировал историк Ирвинг.

Рассказывая об авиаударах 15 февраля, американцы не удержались от высокопарных эпитетов:

«200 летающих крепостей провели точечную бомбардировку отдельных объектов в Дрездене, которые избежали разрушения во время предыдущего концентрированного налета.

Экипажи бомбардировщиков назвали Дрезден «огромной дымящейся кучей развалин».

Среди историков весьма популярна версия о том, что истинным замыслом командования Великобритании и США являлось психологическое воздействие на Красную армию, как раз наступавшую в те дни на Дрезден. Западным союзникам, в особенности британцам, было важно продемонстрировать собственную мощь СССР. 15 февраля советские войска находились в менее чем 100 км от города и теоретически могли видеть зарево пожаров.

«Три танковых корпуса маршала Ивана Конева совершили глубокий прорыв в направлении Дрездена и погнали впереди себя от 10 до 16 разбитых немецких дивизий. Число пленных растет с каждым часом, так как немецкие соединения вследствие своего истощения уже не способны к отходу и, с другой стороны, отсутствие горючего парализует транспортные колонны. Сегодня днем наши танковые колонны находились в 80 километрах от Дрездена», — сообщала Ставка Верховного главнокомандующего.

«Мы услышали сплошной гул разрывов в Дрездене»

Советский офицер Виктор Кацперовский, содержавшийся во фрайтальском лагере военнопленных в нескольких километрах от Дрездена, рассказывал о бомбежках следующее:

«13 февраля 1945 года под вечер раздался сигнал воздушной тревоги. Мы находились в лагере. Услышав сигнал, все повыходили на улицу, начали прислушиваться.

Услышали нарастающий гул самолетов, который все приближался. Нам некуда было деваться, и мы уселись возле водосточной канавы, чтобы в случае бомбежки хотя бы улечься в нее. Волна самолетов пронеслась над нами, и вскоре мы услышали сплошной гул разрывов в Дрездене. На Дрезден сбрасывались зажигательные бомбы различного калибра. Город запылал, а самолеты все шли волна за волной, и мы их хорошо видели. Погода была пасмурная, и отсветы от пылающего города отражались облаками. Стало светло, можно было даже читать, и пролетающие над нами самолеты были ясно видны.

Так продолжалось несколько часов, потом все стихло, но ненадолго. Вскоре послышался опять нарастающий гул самолетов, но от этого гула казалось, что земля дрожит.

Приближались стаи американских летающих крепостей, которые спешили добить этот исторический город-красавец, город-памятник архитектуры. Самолеты продолжали идти волна за волной. Бомбежка продолжалась до 6 утра. На Дрезден сбрасывались тяжелые бомбы, чтобы как можно больше разрушить город. На следующий день после бомбежки говорили, что американцы, кроме тяжелых бомб, применяли так называемые люфтмины. Говорили, что одна такая мина сносит целый квартал. От бомбежки стоял такой грохот, что мы даже не слышали, когда и на наш городишко была сброшена, возможно, такая же люфтмина. На утро после бомбежки из города хлынул поток беженцев. Немецкая пресса сообщила, что в эту ночь погибло 104 тысячи человек».

Другой военнослужащий РККА, взятый в плен в августе 1942 года, Израиль Бружеставицкий, находился в Зебнице в 60 км от Дрездена.

«В середине февраля мы услышали гул бомбардировки Дрездена англо-американской авиацией и видели отдаленное зарево. Эта бесполезная в военном отношении бомбардировка Дрездена в последние месяцы войны, к тому же проведенная союзниками в полосе действий советских войск, нами тогда воспринималась как справедливое воздаяние фашистской Германии за те страдания и разрушения, которые она принесла миру. Мы в лагере изнывали от нетерпения и ожидания освобождения», — писал он в начале 1990-х.

Воспоминания этих людей, доживших до освобождения, приводятся в труде Павла Поляна «Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне».

Почему неизвестно точное число погибших

Количественная оценка жертв на протяжении всего прошедшего периода являлась поводом для дискуссий. Так, в различных источниках число погибших варьируется от 100 до 275 тыс. человек. Верхний показатель, как считается, был сознательно завышен ведомством Йозефа Геббельса в пропагандистских целях. У советских исследователей Второй мировой войны не было единого мнения на данный счет. Известный военный историк Михаил Семиряга в своей монографии «Вторая мировая война и пролетарский интернационализм», изданной в 1962 году, отмечал, что авиация союзников «стерла с лица земли центр города площадью в 12 кв. км, при этом погибло 35 тыс. человек». В свою очередь, британец Ирвинг приводил принципиально иную цифру – 135 тыс. чел. В 2000 году британский суд признал эти данные «необоснованно завышенными».

Более поздние сведения значительно отличаются.

Согласно современным исследованиям западных специалистов, в ходе бомбовых ударов по Дрездену могло погибнуть до 25 тыс. человек.

Такой вариант является сегодня официальным в ряде западных стран.

75-летнюю годовщину авианалета на немецкий город не обошла вниманием европейская пресса. В Сербии предпочитают не занимать чью-либо позицию относительно числа потерь среди гражданского населения, упоминая, что погибших могло быть «от 25 до 100 тыс.».

«Би-би-си» в своем материале указывает на 25 тыс. жертв бомбардировок, хотя в 2005 году это же издание писало о 130 тыс. погибших. В тексте «Би-би-си» от 13 февраля 2020 года «75 лет бомбардировке Дрездена. Почему этот город был уничтожен в 1945 году?» за авторством Тоби Лакхерста, в частности, говорится:

«Дрезден не был единичным случаем. Союзники сбрасывали бомбы на Кельн, Гамбург и Берлин, убивая десятки тысяч человек и сжигая дотла значительные районы. Однако именно эта бомбардировка стала наиболее противоречивым актом союзников во время Второй мировой войны. Звучали вопросы по поводу военной значимости Дрездена. Даже премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выражал сомнения в необходимости бомбежки сразу после воздушной атаки.

«Мне кажется, что настал момент, когда вопрос бомбардировки немецких городов просто ради устрашения, хотя и под другими предлогами, должен быть пересмотрен, — писал он в докладной записке. — Уничтожение Дрездена остается серьезным доводом против бомбежек союзников».

close Руины церкви Богородицы в Дрездене, 1967 год Руины церкви Богородицы в Дрездене, 1967 год AP

Многие, спасаясь от огня, падали замертво от нехватки кислорода.

Очевидица тех событий Маргарет Фрейер так описала спасавшуюся женщину с ребенком: «Она бежит, падает, и ее ребенок, описав дугу, летит прямо в огонь. Женщина остается лежать на земле, совершенно неподвижно».

В общей сложности в ходе этой операции британцы потеряли шесть бомбардировщиков, из них три — в результате того, что в них случайно попали бомбы, сброшенные своими же. Американцы потеряли один самолет».

В заключении Лакхерст констатирует: «Американские и британские военные стратеги настаивали, что эта операция была необходима, так же, как и бомбардировки других немецких городов, поскольку они разрушали промышленную инфраструктуру, транспортную систему и дома, где жили рабочие, трудившиеся на военных объектах».