Пишет Конституцию: что известно о министре науки

Новым министром науки и высшего образования Россия назначен ректор Тюменского госуниверситета, член «Единой России» Валерий Фальков. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.

Реклама

Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени. В 1995 году поступил на юридический факультет ТюмГУ, в 2000 году с отличием окончил Институт государства и права по специальности «Юриспруденция», после чего поступил в аспирантуру и в мае 2003 года окончил ее досрочно. В 2007 году присвоено ученое звание доцента по кафедре конституционного и муниципального права ТюмГУ.

21 марта 2013 года Фальков был избран ректором ТюмГУ на конференции трудового коллектива.

С марта 2012 года является заместителем председателя регионального отделения Ассоциации юристов России, он председатель тюменского городского отделения организации. С 2016 года по настоящее время Фальков является депутатом Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 17.

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в Российской Федерации по специальности 12.00.02 — конституционное право, муниципальное право».

В декабре 2018 года Валерий Фальков был включен в состав совета по науке и образованию при президенте России.

В январе этого года Фальков вошел в состав рабочей группы по подготовке пакета поправок в Конституцию России. В состав группы включили 75 известных государственных и общественных деятелей, политиков, юристов, спортсменов, представителей науки и искусства.

О том, что ректор тюменского вуза сможет занять этот пост, говорили некоторые политологи. Последнее время Фалькова часто видели в Москве, были даже слухи о его скором переезде в столицу.

«Назначение Фалькова — максимально неожиданное, это уже второй тюменец в правительстве. За последние годы ТюмГУ совершил рывок, и это заслуга Фалькова. Улучшение показателей было оценено, — заявил порталу 72.Ru тюменский политолог Александр Безделов. —

Фальков близок к Мишустину, они единомышленники.

Можно сказать, что основную роль в назначении Фалькова сыграл именно новый премьер. Но надо помнить, что Фальков несколько последних лет считался одним из кандидатов на пост замминистра науки и высшего образования».

На новом посту Фальков сменит Михаила Котюкова. Министерство науки и высшего образования отвечает за работу всех академических институтов, высших учебных заведений, а также за развитие науки в целом, в нынешнем виде существует с мая 2018 года, когда его и возглавил Котюков.

Молодое министерство

Разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство высшего образования стало одним из главных изменений в структуре правительства в ходе майского назначения министров 2018 года. Как пояснил тогда премьер-министр Дмитрий Медведев, такое решение «позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования».

Деятельность относительно нового министерства разделена на две части: курирование вузовской и академической наук. До своего назначения в правительство Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций, которое с 2013 года занималось реформированием российской академии наук. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов РФ.

Новому министру Фалькову на этом посту придется заниматься реализацией национальных проектов «Образование» и «Наука». В рамках нацпроекта «Образование» перед Россией стоит задача войти в десятку стран — лидеров по качеству общего образования, а также присутствию вузов в топ-500 мировых рейтингов.

В нацпроекте «Наука» определены пять регионов, где будут основаны научно-образовательные центры мирового уровня. Создание НОЦ, объединяющих вузы, научные организации и крупные региональные компании, инициировал Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.

Кроме того, нацпроект предполагает создание установок класса мегасайнс и развитие научного флота.

Также в обязанности министра войдет координация работы с Российской академией Наук и академическими институтами. Эта сторона деятельности министерства традиционно вызывает немало вопросов, за последние годы со стороны ученых сначала к ФАНО, а позднее к Миннауки возникало немало претензий по поводу имущественных вопросов и регулирования работы научных сотрудников. Министерство науки и высшего образования курирует и работу Высшей аттестационной комиссии, которая занимается проверкой квалификации научных и научно-педагогических работников.