«Посеяли вражду»: как разгромили «банду Берии»

23 декабря 1953 года в 19:50 по времени столицы в бункере штаба Московского военного округа был расстрелян один из самых могущественных деятелей СССР Лаврентий Берия. Первый выстрел в некогда второго человека в советском руководстве произвел генерал-полковник Павел Батицкий. Для совершения казни он использовал табельное оружие. Существует акт, юридически подтверждающий приведение в исполнение судебного приговора.

Полтора часа спустя, в 21 час 20 минут, состоялся расстрел ближайших соратников Берии из органов безопасности.

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Вслед за своим шефом отправились министр государственного контроля СССР Всеволод Меркулов, первый заместитель главы МВД Богдан Кобулов, начальник 3-го управления МВД Сергей Гоглидзе, министры внутренних дел Украинской ССР и Грузинской ССР Павел Мешик и Владимир Деканозов, а также начальник следственной части по особо важным делам МВД СССР Лев Влодзимирский. В печати того времени эту шестерку окрестили «бандой Берии». Всем перечисленным вменялись ужасные преступления — в том числе и те, к которым они не имели никакого отношения. Тем не менее, безвинными жертвами называть их, конечно, нельзя.

Дело Берии и его подручных рассматривалось Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством маршала Ивана Конева. Этот орган квалифицировал действия Берии и его приближенных как измену Родине. Приговор суда был зачитан Коневым за несколько часов до казни. Меркулов, Деканозов, Кобулов, Гоглидзе, Мешик и Влодзимирский были названы в тексте «враждебной Советскому государству изменнической группой заговорщиков», сколоченной Берией в течение многих лет совместной преступной деятельности.

«Заговорщики ставили своей преступной целью использовать органы министерства внутренних дел против Коммунистической партии и правительства СССР,

поставить МВД над партией и правительством для захвата власти, ликвидации советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии», — огласил Конев.

С его слов выходило, что именно означенная шестерка во главе с Берией признавалась ответственной за депортации народов СССР, а также вооруженные выступления недовольных советской властью в период и после Великой Отечественной войны. В зачитанном Коневым приговоре это было сформулировано следующим образом:

«В своих антисоветских изменнических целях Берия и его соучастники предприняли ряд преступных мер для того, чтобы активизировать остатки буржуазно-националистических элементов в союзных республиках, посеять вражду и рознь между народами СССР и в первую очередь подорвать дружбу народов СССР с великим русским народом».

В четверг, 24 декабря в газете «Известия» вышла краткая заметка из восьми строк.

«Приведен в исполнение приговор в отношении осужденных к высшей мере», — сообщали власти советским гражданам.

В 2000 году Военная коллегия Верховного суда (ВКВС) России отказала членам «банды Берии» в посмертной реабилитации. Было подтверждено, что Деканозов, Мешик и Влодзимирский «выполняли распоряжения» Берии, Кобулова и Меркулова, а также «злоупотребляли властью, что выражалось в арестах невиновных людей, фальсификации материалов уголовных дел, применении пыток». Тем не менее, ВКВС частично изменила приговор 1953 года, исключив обвинение в измене Родине и назначив им наказание за должностные преступления в виде 25 лет лишения свободы. Давно казненным силовикам, впрочем, смягчение вердикта задним числом едва ли как-то помогло. Кто были эти люди, от которых зависела судьба тысяч других жителей СССР?

Всеволод Меркулов

Wikipedia

Самый известный из «банды Берии». Меркулов работал в тесной связи со своим патроном с начала 1920-х годов, был его доверенным лицом. Сын капитана Русской императорской армии, он окончил гимназию с золотой медалью и показал себя разносторонней личностью: например, с раннего детства увлекался литературным творчеством. Впоследствии Меркулов написал две пьесы — о борьбе американских революционеров и о подвиге рабочего, ушедшего на фронт. Принимал участие в работе над сценарием документального фильма «День Батуми». Его фамилия значилась под статьей о Берии в «Малой советской энциклопедии» и под биографическим очерком о нем же с заголовком «Верный сын партии Ленина — Сталина».

Если бы не служба в органах, Меркулов имел все шансы стать писателем или драматургом.

В 1916 году он был призван в армию, но в боях Первой мировой не участвовал. В начале 1920-х, по одной из версий, его как бывшего офицера принудили стать осведомителем по деятельности белогвардейцев. Сам Меркулов всегда настаивал на добровольном вступлении в ЧК.

Пика карьеры он достиг после прихода Берии к руководству НКВД вместо Николая Ежова. В 1938-м Меркулов возглавил Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) НКВД и одновременно стал заместителем Берии, в 1941-м поднялся до наркома и затем министра госбезопасности СССР, дослужившись до звания генерала армии.

«Мне совершенно ясно, что Берия выдвинул меня на эту должность главным образом только потому, что я был единственным русским из его окружения, — рассказывал Меркулов. — Он понимал, что назначить первым заместителем Кобулова или Деканозова он не может. Такие кандидатуры не будут приняты. Оставалась одна моя кандидатура. Думаю, что Берия понимал, по крайней мере, внутренне, что я не был приспособлен по своему характеру для этой должности, но другого выхода, видимо, у него не было».

В 1940-м Меркулов вместе с Кобуловым руководил Катынским расстрелом в составе «тройки» НКВД,

участвовал в переговорах Вячеслава Молотова и Адольфа Гитлера в Берлине. После разделения наркомата в 1943 году Меркулов руководил всей разведывательной и контрразведывательной деятельностью и лично приносил материалы Иосифу Сталину.

Считается, что Берия всеми силами пытался избежать замены своего приближенного на Виктора Абакумова в качестве министра МГБ. Сам Меркулов, уже арестованный, отмечал: «Берия, насколько я заметил, стал бояться Абакумова как огня».

Богдан Кобулов

Wikipedia

В годы войны был первым замом Берии, который приметил его и взял на работу в Секретно-политический отдел ГПУ Грузии еще в 1931-м. После длительной работы в спецслужбах этой республики он отправился за своим патроном в Москву. Кобулов — один из главных организаторов депортаций,

он получил государственные награды за принудительное выселение чеченцев и ингушей, крымских татар, болгар, греков и армян, турок и курдов.

Если верить Меркулову, Кобулов был самым близким человеком Берии: «именно с ним часто по окончании ночной работы уезжал домой или на дачу».

С 1946 года Кобулов трудился начальником Главного управления советским имуществом за границей, а в марте 1953-го, после смерти Сталина, вновь получил назначение первым заместителем министра внутренних дел — то есть, Берии.

Сергей Гоглидзе

Wikipedia

В любом справочнике напротив этой фамилии будет стоять клеймо, развеивающее любые иллюзии, — «один из активных организаторов Большого террора». Оказывать помощь советским властям Гоглидзе начал с поступления в Красную армию в 1918 году. Позднее заседал в ревтрибунале Туркестанского фронта, боровшегося с басмачами. Судьбоносное знакомство этого человека с Берией состоялось в 1923 году. Под его присмотром Гоглидзе бодро шагал по служебной лестнице в органах ВЧК — ОГПУ — НКВД Грузии. После загадочной смерти председателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакобы он жестоко пытал его охранника Давлета Кандалию, которого шеф перед смертью якобы попросил ликвидировать своего убийцу — Берию. Заслуги Гоглидзе, видимо, были оценены по достоинству.

В 34 года он стал самым молодым в стране комиссаром госбезопасности 2-го ранга.

В 1937 году Гоглидзе поднялся до наркома внутренних дел Грузии, в следующем — переехал чистить аппарат управления НКВД по Ленинградской области от людей Ежова. После присоединения к СССР Бессарабии именно Гоглидзе поручили организовать депортацию «антисоветских элементов». В военное время работал на Дальнем Востоке. В 1951-м недолго пробыл заместителем министра госбезопасности.

Владимир Деканозов

Wikipedia

Сын служащего нефтяной компании, позднее возглавлявшего партию социал-федералистов в дореволюционной Грузии, участвовал в сталинских репрессиях. «Прославился» как один из главных организаторов чисток командного состава РККА. В 1939-м стал заместителем наркома иностранных дел СССР, а в следующем году — советским послом в нацистской Германии. Деканозов находился в Берлине в момент нападения вермахта на Советский Союз. В период войны не занимал важных должностей, но вновь был извлечен Берией из «колоды» в ходе дележки постов ввиду кончины Сталина. Весной и летом 1953 года Деканозов успел побыть главой МВД Грузии.

Павел Мешик

Wikipedia

Еще один активный организатор Большого террора, сам в итоге ставший жертвой репрессий. Мешик был прилично младше остальных членов «банды Берии», застал Гражданскую войну только ребенком, а серьезную деятельность начал лишь в 1930-х, когда был принят в ОГПУ. В 1943-1945 годах являлся заместителем начальника «Смерш» Абакумова.

После войны обеспечивал секретность работ по созданию ядерного оружия, организовывал закрытые зоны, города и поселки с особым режимом.

Лев Влодзимирский

Wikipedia

В ранней юности служил помощником шофера в автопарке советских армий, действовавших против Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) под командованием генерала Антона Деникина. В 1927-м году был приглашен в ОГПУ. С конца 1930-х по вторую половину 1940-х работал следователем на различных должностях. В 1939-м принимал непосредственное участие в убийстве полпреда СССР в Китае Ивана Бовкуна.

Влодзимирский занимался группой «Четвертый рейх», которую организовали дети высокопоставленных чиновников. А в 1953-м подписал постановление об аресте Василия Сталина.