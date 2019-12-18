«Сажал в холодильник»: за что Сталин сгноил главу «Смерш»

Абакумов и протекция Берии

Сын истопника и швеи, Виктор Абакумов был выходцем из самых низов общества даже по меркам Советского государства. Уже занимая в расцвете карьеры высокие посты, он сильно страдал от нехватки базовых знаний. Из всех руководителей спецслужб сталинского периода лишь Николай Ежов был образован еще хуже. Данное обстоятельство, впрочем, не помешало обоим далеко продвинуться по служебной лестнице и на определенном историческом отрезке оказаться вершителями судеб тысяч людей. Несмотря на очевидные минусы в своей деятельности, Абакумов, в отличие от Ежова, не был садистом с наклонностями маньяка. Но и особой жалости к человеческой жизни он никогда не испытывал.

Попав в систему ОГПУ — НКВД, можно сказать, по разнарядке, он уверенно шел все выше по должностям, получал внеочередные звания.

Реклама

Абакумов любил футбол, шашлыки и танцы. Еще больше он увлекался женщинами. В начале своей работы в НКВД вербовал молодых девушек и развлекался с ними на конспиративных квартирах, что однажды вылилось в большой скандал и едва не испортило ему карьеру.

«Он очень хорошо одевался: у него была стильная серая кепка, модный американский плащ и красивый костюм. Абакумов шел и со всеми здоровался. Он был здоровый парень и всегда ходил без охраны», — такую характеристику Абакумову выдал писатель Эдуард Хруцкий.

Абакумов мог на всю жизнь остаться в густой массе таких же работников, если бы не протекция Лаврентия Берии. Всесильный нарком заметил старательного исполнителя и начал тянуть за собой. Когда в 1938 году Берия возглавил НКВД, Абакумова отправили руководить управлением ведомства в Ростовской области. Впоследствии ставка на Абакумова вышла Берии боком. Уже после смещения и ареста министра Сталин укорял Берию за плохой подбор кадров. Мол, «кандидатура Абакумова изначально не вызывала доверия».

В феврале 1941 года Народный комиссариат внутренних дел был разделен на НКВД под руководством Берии и НКГБ, во главе которого был поставлен Всеволод Меркулов. Абакумов получил должность заместителя народного комиссара внутренних дел СССР. В новом статусе он отвечал за политическую благонадежность войск и борьбу с немецким шпионажем в Красной армии, набирался опыта в вопросах разведки и контрразведки. Абакумова нельзя было сравнить с Берией по профессиональным способностям, но деловая хватка сильно отличала его от остальных аппаратчиков.

Абакумов и секретные планы Сталина

Во время войны спецслужбы постоянно подвергались реорганизации. В апреле 1943 года, после победы под Сталинградом, Сталин, возможно, опасаясь слишком большого сосредоточения власти в руках Берии, повторил переустройство спецслужб, уже проведенное им в феврале 1941 года, уточняется в книге Юрий Ленчевского «Как «Смерш» спас Сталина. Покушения на вождя».

Военная контрразведка секретным постановлением Совнаркома от 19 апреля 1943-го передавалась в наркоматы обороны и Военно-морского флота, при которых учреждались управления контрразведки «Смерш» (сокращение от «смерть шпионам»). Управление особых отделов и подчиненные им органы были выведены из системы НКВД и преобразованы в Главное управление контрразведки «Смерш».

Начальником ГУКР «Смерш» был назначен Абакумов, подчинявшийся напрямую Сталину.

За три года своего существования «Смерш» дал весьма высокие показатели в борьбе с подрывной деятельностью гитлеровских спецслужб. Провалы агентов абвера и СД участились после создания «Смерш». Однако весьма распространено и другое мнение, согласно которому в какой-то момент структура переключилась с поиска и выявления внешних врагов на «внутренних», занимаясь, в первую очередь, недопущением появления оппозиции действующей власти.

«Одновременно с разделением НКВД, выделился в самостоятельное управление так называемый «Смерш», начальником которого стал Абакумов, — вспоминал Меркулов. — Абакумов оказался, пожалуй, не менее честолюбивым и властным человеком, чем Берия, только глупее его. Абакумов вскоре после своего назначения сумел ловко войти в доверие товарища Сталина, главным образом, как он сам говорил, путем систематических, почти ежедневных докладов товарищу Сталину сводок о поведении ряда лиц из числа крупных военных работников».

После войны Абакумов возглавил Министерство государственной безопасности СССР, в состав которого в качестве 3-го Управления вошел «Смерш».

«В 1946 году Сталин назначил Абакумова министром госбезопасности, и это изменило соотношение сил в его окружении. В то время он тщательно скрывал свои истинные цели, и даже его приближенные думали, что новые назначения в кремлевских верхах — всего лишь обычные малозначащие перестановки. Но это было не так. Сталин в очередной раз вводил новых людей в руководство, чтобы подчеркнуть свое превосходство над соперничающими группировками в Кремле», — писал в книге «Тайная жизнь генерала Судоплатова» сын известного деятеля советских спецслужб, начальника Бюро № 1 МГБ СССР по диверсионной работе за границей Павла Судоплатова Андрей.

По словам генерала армии Петра Ивашутина, результаты деятельности «Смерш» во время войны оказались выше, чем у НКГБ, что и стало причиной выдвижения Абакумова. Его личный вклад в успешную работу структуры, если верить Ивашутину, был весьма высок.

Абакумов и ложный донос

На посту министра госбезопасности Абакумов руководил политическими репрессиями. Под его руководством было проведено «Ленинградское дело» и подготовлено убийство лидера Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса. Абакумов не чурался фабриковать дела против высокопоставленных военных и начальников целых ведомств. Он арестовал генералов, близких к Георгию Жукову, по обвинениям, которые вначале казались неполитическими: растрата фондов и вывоз для себя ценностей, мебели, картин и драгоценностей из Германии. Из опубликованных годы спустя архивных материалов известно, что из этих людей выбивали показания об антисталинских заявлениях Жукова. За маршалом следили, его квартиру прослушивали.

Арест и осуждение друзей Жукова настроили его крайне враждебно ко всему аппарату МГБ. Когда впоследствии появилась возможность отомстить Абакумову, герой войны, конечно, не преминул ей воспользоваться.

Методы воздействия на людей у Абакумова были, можно сказать, специфические. Так, он сажал в холодильник актрису Татьяну Окуневскую — ту самую, которую, по ее словам, однажды в грубой форме изнасиловал в своем особняке Берия. Вот как сама актриса вспоминала эпизод с участием Абакумова в своих мемуарах:

«Я в холодильнике. В углу крошечный откидной треугольник, сесть на него невозможно, соскальзываешь или примерзаешь к стене. Следователь Соколов тихо говорит: «Надо все подписать. Нечего корчить из себя Зою Космодемьянскую. Не таких, как ты, ломаем. Маршалов ломаем».

Окуневскую арестовали по ложному обвинению по личному указанию Абакумова. Реальная причина ареста заключалась в том, что она не уступила желаниям министра. Следователь, допрашивавший Окуневскую по распоряжению Абакумова, позже вошел в бригаду следователей по делу самого Абакумова.

По иронии, всесильного министра после ареста самого посадили на длительный срок в камеру-холодильник, которую он сам придумал.

Известный журналист Леонид Млечин считает, что в должности министра Абакумову приходилось трудновато: не хватало образования и интеллекта. Он окончательно потерял доверие Сталина, когда выполнил личную просьбу Берии. Тот позвонил своему бывшему подчиненному и попросил за попавшего под арест врача. Запись телефонного разговора принесли Сталину. Вождю не понравилось, что Абакумов согласился помочь вызволить нужного Берии человека. Повод для отстранения министра госбезопасности представился быстро. Одного из сотрудников ведомства вынудили написать донос на своего начальника. Абакумова обвинили в фальсификациях дел, присвоении трофеев из Германии и прочих злодеяниях. А оговорившего его чекиста Сталин неожиданно повысил до заместителя главы МГБ. Впрочем, после смерти своего благодетеля доносчик был арестован и чуть позже казнен.

Оказался там, куда сам отправлял людей

12 июля 1951 года Абакумова арестовали, обвинив в государственной измене, сионистском заговоре в МГБ и попытках воспрепятствовать разработке «дела врачей». Недавние подчиненные с особым удовольствием пытали бывшего министра, превратив его в инвалида. В отличие от других руководителей спецслужб, арестованных при Сталине, Абакумов никакой вины за собой не признал. Поэтому его жестоко истязали, круглосуточно держали в наручниках, отбили половые органы. По делу Абакумова проходил ряд членов его команды в МГБ: начальник следственной части по особо важным делам, его заместители, а также начальник секретариата с замом.

Обвинения против Абакумова менялись в зависимости от политической ситуации в стране. Основной линией обвинения стало «дело врачей»: до смерти Сталина арестованного обвиняли в том, что был недостаточно жесток, а при Никите Хрущеве — что был слишком жесток. Попутно Абакумова объявили пособником президента Югославии Иосипа Броз Тито. После ареста Берии он пошел по одному делу со своим бывшим начальником. В ходе следствия и суда Абакумов не признал ни одного из выдвинутых обвинений.

Особенно яростно отрицал измену Родине. Говорил, что действовал по приказу ЦК и Сталина.

«Он продолжал полностью отрицать предъявлявшиеся ему обвинения даже под пытками, «признания» от него так и не добились. Ему пришлось вынести невероятные страдания (он просидел три месяца в холодильнике в кандалах), но он нашел в себе силы не покориться палачам. Он боролся за жизнь, категорически отрицая «заговор врачей». Благодаря его твердости и мужеству в марте и апреле 1953 года стало возможным быстро освободить всех арестованных, замешанных в так называемом заговоре, поскольку именно Абакумову вменялось в вину, что он был их руководителем», — рассказывал в своей книге «Спецоперации» Павел Судоплатов.

19 декабря 1954 года Абакумова расстреляли на Левашовской пустоши под Ленинградом. Подробностей последних часов жизни и казни экс-министра не сохранилось. Но возможно, к этому моменту он уже утратил способность самостоятельно передвигаться. Останки Абакумова могли быть перенесены в могилу его жены и сына, где в 2013 году был установлен надгробный памятник деятелю советских спецслужб. По другой версии, останки казненного не сохранились.