Вес имеет значение: от чего зависит мужское бесплодие

Мужчины, рожденные с низкой массой тела, более чем в полтора раза чаще сталкиваются с бесплодием, выяснили специалисты Орхусского университета в Дании. Исследование было опубликовано в журнале Human Reproduction.

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Хотя при лечении бесплодия у пар основное внимание врачи уделяют женскому здоровью, проблемы с мужской фертильностью встречаются не реже. И на женское, и на мужское бесплодие приходится примерно по трети случаев проблем с зачатием в парах, еще треть — это проблемы у обоих партнеров. При этом причины мужского бесплодия изучены несколько хуже.

Исследователи изучили данные 5594 мужчин и 5342 женщин, рожденных в 1984-1987 годах, и проследили состояние до конца 2017 года, когда им в среднем исполнилось 32 года. Все они родились доношенными, примерно на 40 неделе беременности. Масса тела составляла 2,5-4,5 кг, с низким весом родились около 10% детей. Также исследователи учитывали и другие факторы — возраст и массу тела матери, вредные привычки и социально-экономический статус самих участников.

Как оказалось, мужчины, рожденные с весом менее 3 кг, на 55% чаще сталкивались с бесплодием, чем те, чей вес при рождении был нормальным.

Бесплодие встречается в среднем у 5,7% мужчин, но среди тех, кто родился с весом менее 2,9 кг, оно наблюдалось в 8,3% случаев.

При этом между весом женщин при рождении и их фертильностью связь отсутствовала.

«Среда, в которой развивается плод, может быть определяющей для развития репродуктивных органов и будущей выработки спермы, — говорит ведущий научный сотрудник Департамента общественного здравоохранения Орхусского университета Энн Торстед. — Можно также предположить, что здоровье матери и образ жизни во время беременности могут повлиять как на рост плода, так и на развитие репродуктивных функций. Например, мы уже знаем, что если мать курит, это может повлиять на плод. Наши результаты показывают, что иногда мы должны смотреть на самые ранние этапы жизни человека, чтобы найти причины проблем со здоровьем, которые возникают позже».

Более ранние исследования показали связь между медленным ростом плода и последующими ростом проблем с половыми органами у мальчиков в 2-3 раза. Мальчики, рожденные с малым весом, страдали от гипоспадии, когда уретра образуется в неправильном месте, или крипторхизма — неопущения яичек. Подобные заболевания также могут сказаться на возможности к зачатию.

«Возможно, связь между малым весом и бесплодием опосредована такими пороками развития», — говорит Торстед.

Чем чаще матери курили и употребляли алкоголь, тем выше был риск родить ребенка с низким весом, подчеркивают исследователи.

«Важно отметить, что полученные результаты не демонстрируют причинно-следственных связей, — подчеркивает профессор андрологии Аллан Пэйси. — Однако они подтверждают теорию, согласно которой факторы, влияющие на фертильность человека, воздействуют на него еще до его рождения. Это может быть трудно осознать, но в последнее время появляется все больше доказательств в поддержку этой идеи, и данное исследование стало важной их частью».

Необходимо проверить полученные результаты на других популяциях, отмечает специалист в области репродуктивного здоровья профессор Кристофер Баррат. По его мнению, новые данные позволяют узнать больше о том, почему количество сперматозоидов у западных мужчин резко сократилось за последние 40 лет.

«Мужское бесплодие частично появляется из-за проблем внутриутробного развития, — говорит он. — Однако что от чего зависит, каковы причинно-следственные связи, мы пока точно не знаем».

Эксперт по вопросам мужского репродуктивного здоровья Ричард Шарп отмечает, что сам по себе малый вес вряд ли серьезно влияет на способность мужчины к сперматогенезу в будущем. Однако он может быть связан с рядом других внутриутробных аномалий, которые в итоге приводят к бесплодию.

«Пороки развития гениталий отчасти объясняют эту связь, но требуются дальнейшие исследования», — заключает Торстед.

Чтобы снизить риск маловесности у ребенка, исследователи рекомендуют родителям отказаться от курения, потребления алкоголя и наркотиков, правильно питаться и придерживаться здорового образа жизни. Риски возрастают, если матери более 40 лет, у нее высокое давление, проблемы с почками или осложнения диабета.

Есть и другие факторы, влияющие на массу тела ребенка. В их числе — снижение функций плаценты, генетические аномалии развития, инфекции во время беременности.

Так как участники эксперимента все еще находятся в репродуктивном возрасте, исследователи надеются узнать, как ситуация изменится через десять лет.