Соплячка, активистка, недоучка: Грету назвали человеком года

Шведская 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг названа человеком года по версии американского журнала Time. Согласно традиции, это звание традиционно присуждается известным людям, которые в уходящем году оказали наибольшее влияние на мир.

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«Она стала самым громким голосом в главном вопросе, вставшем перед планетой в этом году, придя из ниоткуда, чтобы возглавить всемирное движение», — заявил главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.

Он добавил, что Тунберг — самая юная обладательница звания за всю историю журнала.

Ранее в США был оглашен шорт-лист премии «Человек года», в который вошли десять претендентов, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Кроме того, кандидатами называли главу Facebook Марка Цукерберга, футболистку Меган Рапино, адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и участников акций протеста в Гонконге.

Впервые номер журнала Time с фотографией человека года на обложке вышел в 1927 году. Первым награду получил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории перелетевший через Атлантический океан в одиночку. С начала XX века этот титул в разные годы присуждался таким фигурам, как Махатма Ганди, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, аятолла Хомейни, Шарль де Голль, Дэн Сяопин и другие. Кроме того, обладателями звания журнал называл неодушевленные предметы и те или иные сообщества. Так, в 1988 году человеком года стала планета Земля, в 2003-м — американский солдат, а в 2011 году титул был присужден собирательному образу протестующего против политики официальных властей.

Имя Греты Тунберг прозвучало на весь мир в сентябре этого года, когда девочка выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата, чем навлекла на себя шквал язвительных замечаний о своем психическом здоровье от политиков и телеведущих.

«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?» — заявила девушка.

Тунберг напомнила собравшимся, что об угрозе глобального потепления ученые говорят уже несколько десятилетий, но серьезных мер по борьбе с ним не принимается — и ее поколению, как и последующему, очевидно, придется столкнуться с экологической катастрофой.

«Молодежь начинает понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы подведете нас, обещаю, мы никогда этого не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет»,

— подчеркнула Тунберг.

У себя на родине Тунберг приобрела популярность в 2018 году, когда после рекордных лесных пожаров она решила не ходить в школу до выборов в Швеции 9 сентября. Каждый день в течение двух недель она сидела у здания парламента с плакатом «Skolstrejk for klimatet» («школьная забастовка за климат»). Среди ее требований было снижение выбросов парниковых газов в Швеции в рамках Парижского соглашения.

Не ходить в школу ей понравилось, и позднее девочка объявила, что продолжит бастовать каждую пятницу, пока Швеция не начнет соблюдать Парижское соглашение. Вскоре к забастовкам присоединились другие города и страны. За год в них приняли участие миллионы людей по всему миру.

Внимание многих привлекла своеобразная манера выступления девочки, позднее выяснилось, что у девушки синдром Аспергера, но она этого не стесняется. Ее поддерживают и другие активисты с таким же синдромом.

Эмоциональное выступление девушки в ООН вызвало волну критики, за которую многим потом пришлось отвечать. «Климатическая истерия не связана с наукой, — заявил в эфире телеканала Fox News сотрудник издания The Daily Wire Майкл Ноулз. — Если бы речь шла о науке, о климате бы говорили ученые, а не политики и психически больной шведский ребенок, которого эксплуатируют родители и левые интернационалисты. Она психически больна. У нее аутизм.

У нее обсессивно-компульсивное расстройство. У нее селективный мутизм. У нее была депрессия».

Позже пресс-секретарь канала извинился за подобные комментарии, назвав их «позорными». Синдром Аспергера — это расстройство аутистического спектра. При нем сохраняются речевые и когнитивные способности, но наблюдаются трудности в социальном взаимодействии и довольно ограниченный круг занятий и интересов. По мере взросления состояние большинства детей улучшается. Многие люди с синдромом Аспергера способны учиться и работать наравне с людьми без этого расстройства.

Помимо чтения по бумажке объектом критики стало и то, что Грета предпочитает заниматься эко-активизмом в ущерб собственному образованию. Уехав в США на климатический саммит,

Грета не появляется в школе уже пятый месяц.

Как экоактивистка, школьница отказалась от полетов на самолетах и две недели добиралась до США на яхте. При этом она позволяет себе пользоваться поездами. С большим трудом она смогла добраться на яхте до Испании, где проходит 25-й климатический саммит ООН. При этом критики обратили внимание, что усилия Греты в плане личного вклада в борьбу за окружающую среду оказались бессмысленны – чтобы добраться до США, капитану яхты пришлось перелететь океан на самолете.

По ее прибытию в Португалию жители испанского населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) предложили шведской экоактивистке добраться из Лиссабона в Мадрид на осле, однако Тунберг, решила поехать в Мадрид на поезде.

Тунберг появилась на конференции в Мадриде 6 декабря, где в международном формате обсуждался вопрос окончательной доработки деталей Парижского соглашения 2015 года. Там она встретилась с другими активистами.

Позже Тунберг рассказала журналистам, что голоса участников забастовки климата были услышаны, но не было предпринято достаточно «конкретных действий». «Мы ничего не добились», — посетовала она.

Накануне бразильский лидер Жаир Болсонару сообщил, что считает шведскую экоактивистку «соплячкой», которая получает излишне много внимания со стороны журналистов. Болсонару сделал такое критическое заявление после того, как активиста отреагировала на расстрел двух лидеров племени гуажажара в стране.