«Чтобы обрусели»: как Екатерина II боролась с Гетманщиной

255 лет назад Екатерина II ликвидировала гетманство на Украине

21 ноября 1764 года вышел Указ об упразднении гетманского достоинства, положивший конец существованию в составе Российской империи Гетманщины. Вместо нее по приказу Екатерины II была образована Малороссийская губерния. Старинной казачьей вольнице был нанесен непоправимый ущерб.

Что представляла собой Гетманщина

Согласно дореволюционному энциклопедическому словарю Гранат под редакцией Владимира Железнова, Гетманщиной «называлась часть Украины, присоединившейся в 1654 году добровольно к московскому государству». Во главе ее управления стоял гетман, откуда и пошло название.

«Официально Гетманщина называлась под русским владычеством Малороссией, учреждения и права ее малороссийскими, и приказ, ведавший Гетманщиной, малороссийским», — указывается в том же источнике.

Гетманщина берет начало с восстания казаков Войска Запорожского под руководством Богдана Хмельницкого в 1648 году, направленного против польского социального, национального и религиозного гнета. Выступление тогда охватило обширные территории Речи Посполитой — союзного государства Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Хмельницкий был провозглашен гетманом Войска Запорожского.

Итогом тяжелейшего поражения поляков от казаков и союзных им крымских татар явилось подписание в следующем, 1649 году Зборовского договора. Как формулировалось в условиях соглашения,

«Его королевское величество оставляет Войско свое Запорожское при всех старинных правах по силе прежних привилегий и выдает для этого тотчас новую привилегию».

Впрочем, Зборовский договор очень быстро превратился в фикцию. Его положения не соблюдались польской стороной, стремившейся удержать казаков в своем подчинении. В 1651 году польский сейм объявил о начале новой войны. Прямым следствием этих событий явилась Переяславская рада 1654 года — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Хмельницким и принятие решения об объединении части территорий Войска Запорожского (Левобережной Украины) — иными словами, Гетманщины — с Русским царством. Отныне Хмельницкий или его преемник именовался «Гетман Его Царского Пресветлого Величества Войска Запорожского».

Какой удар нанес Мазепа

С 1663 года Гетманщина, обладавшая в политико-административном отношении рядом особых прав в составе России, была подконтрольна Малороссийскому приказу. Колоссальный урон престижу и репутации власти гетмана нанес Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов за несколько месяцев до Полтавской битвы 1709 года. После поддержки им Карла XII влияние гетманов значительно снизилось.

Считается, что Петр I однажды даже сказал – мол, все гетманы, кроме Хмельницкого, изменники и доверять им нельзя.

На место Мазепы не без участия царя избрали Ивана Скоропадского, вполне лояльного России. В этот период прослеживается непосредственное вмешательство царя и русского правительства во внутреннюю жизнь Гетманщины. В 1720 году повелением Петра I была учреждена так называемая первая Малороссийская коллегия из русских офицеров во главе со Степаном Вельяминовым. После смерти Скоропадского новый гетман избран не был.

После Петра I обстановка несколько разрядилась, и казаки стали не просто мечтать, но даже просили Петербург восстановить гетманство и закрыть ненавистную коллегию. Однако созданная первым русским императором система управления этой территорией сохранилась и при Екатерине I. Коллегия была ликвидирована, а институт гетманства восстановлен — хотя и не в прежнем виде — при Петре II в 1728 году.

Одобренный в столице Российской империи новый гетман Даниил Апостол тогда же подал прошение от себя, старшины и всего войска запорожского о нуждах Гетманщины. Ответом на это послужили так называемые «решительные пункты». Подтверждая все права и вольности Гетманщины, они вносили существенные изменения в строй Гетманщины, в суд, управление, землевладение, разграничение общественных классов и т. д.

После смерти Апостола в 1734 году новый гетман вновь не избирался. Вместо гетманства временно было учреждено правление гетманского уряда, называвшееся также генеральной канцелярией, из трех великорусских и трех малороссийских чиновников.

«Завел итальянскую оперу и французский театр»

Очередные перемены наступили в правление Елизаветы Петровны. В 1750 году гетманом Войска Запорожского неожиданно стал младший брат фаворита императрицы Кирилл Разумовский. Казачья старшина без традиционного казачьего круга и всех старинных процедур выборов гетмана послушно и единогласно проголосовала за 22-летнего претендента, которому государыня вручила булаву в петербургском Петропавловском соборе. Отныне Разумовский титуловался как «Ея Императорского Величества гетман всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских, действительный камергер, Академии наук президент, лейб-гвардии Измайловского полку подполковник, орденов святого Александра, Белого орла и святой Анны кавалер, граф Кирила Григорьевич Разумовский».

В своих двух столицах — Глухове и Батурине — он окружил себя придворными, завел итальянскую оперу и французский театр. Разумовский правил Гетманщиной на манер князька, любившего подчеркивать собственную независимость от центра. Свои указы он формулировал не менее самодержавно, чем было принято в Петербурге: «Мы заблагорассудили… Мы повелеваем…».

«В окружении гетмана все бойчее зазвучала французская речь и замелькала французская мода. Бог весть откуда находились деньги на это великолепие — по крайней мере, местные крестьяне от этого не стали зажиточнее», — отмечается в статье Арсения Замостьянова «Правитель Малороссии».

Императрицу засыпали жалобами на мздоимство Разумовского, на то, что под его управлением крестьяне нищают, а его родственники сказочно обогащаются.

Следствием этого стал временный отзыв гетмана в Петербург и ограничение его полномочий.

«Надлежит привести к тому, чтобы они обрусели»

После прихода к власти Екатерины II в результате дворцового переворота Разумовский просил императрицу сделать его гетманство наследственным. Однако перспектива появления в «подбрюшье» России обширного княжества во главе с династией Разумовских не пришлась ей по вкусу. В окружении Екатерины II скоро возобладало мнение о необходимости отмены гетманства.

Одним из главных инициаторов упразднения стал философ-энциклопедист, писатель и ближайший сподвижник императрицы Григорий Теплов, составивший знаменитый документ «О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии». Служа начальником гетманской канцелярии при Разумовском, он изобличал указанный орган в несостоятельности, кратко излагал историю утверждения гетманской канцелярии в России, причины коррупции в Малороссии и приходил к выводу, что для улучшения положения малороссийских крестьян необходимо провести ротацию вельмож, а институты Гетманщины полностью заменить по причине их неэффективности и в силу грабительских притязаний казацкой старшины.

Разумовский был вызван ко двору, где у него затребовали прошение об отставке.

Указ об упразднении гетманского достоинства вышел 21 ноября 1764 года.

Размышляя над судьбой Малороссии, а также Лифляндии и Финляндии, императрица отмечала: «Сии провинции, также Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу».

«Когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб и имя гетмана исчезло, не токмо б персона какая была произведена», — писала Екатерина II генерал-прокурору Александру Вяземскому.

В качестве компенсации Разумовский получил чин генерал-фельдмаршала, хотя и не имел боевого опыта.

«Румянцев начал действовать самовластно»

Тогда же императрица восстановила в Глухове на прежних основаниях Малороссийскую коллегию из четырех «великороссов» (генералов и штаб-офицеров местных гарнизонов) и четырех «малороссов» (казачьей генеральной старшины) под председательством генерал-губернатора графа Петра Румянцева. Всем им предписывалось «решать дела без взяток».

В инструкции императрица велела своему наместнику последовательно заменять прежние обычаи и законы общероссийскими. Фактически требовалось превратить Гетманщину в обычную губернию Российской империи.

«Прежде всего должны знать порученную вам губернию по всем положениям ее околичностям и для того иметь верную карту в такой подробности, чтоб полки, города, местечки, села, деревни, хутора, отхожие и монастыри, пустыни, заводы и всякие, какие бы ни были селения, также реки, озера, болота, леса, пашенные земли, степи, проезжие дороги и как прилежащие внутренние рубежи с великороссийскими и новороссийскими губерниями, как государственная граница с Польшею и Турецкою областью в ней обозначены были. Сверх такой генеральной карты всей Малороссийской губернии, надобно вам иметь разные специальные. Из таких карт, планов и чертежей составляемая книга может скоро сделана быть», — говорилось в наставлении генерал-губернатору.

В 1765 году Румянцев прибыл в Малороссию и, объехав ее, предложил Малороссийской коллегии произвести «генеральную опись». Двумя годами позднее была созвана комиссия для составления уложения. Различные классы Малороссии обязывались прислать в нее своих представителей. Политика Екатерины II, которую проводил генерал-губернатор, заставляла опасаться, что в комиссии могут быть заявлены просьбы о сохранении малороссийских привилегий. Поэтому граф тщательно следил за выборами и составлением наказов, вмешивался в них и требовал суровых мер.

Румянцев начал действовать самовластно, не обращая внимания ни на «права и вольности» народа, ни на «решительные пункты» 1728 года. Лишь война с турками прервала деятельность графа до его возвращения из армии.

Что писал Грушевский

По своему поведению Румянцев мало чем отличался от Разумовского, играя роль «вице-короля». Он подавлял малейшие ростки сепаратизма, лишал местную элиту и казачество привычных привилегий, отменил выборность в казачьих полках, а потом и вовсе ликвидировал эти полки, заменив их гусарскими. Малороссийская коллегия постепенно поглотила главные институты прежнего административного и судебного управления Гетманщины.

Окончательно судьба запорожцев была решена 3 августа 1775 года подписанием Екатериной II манифеста «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии».

«Уничтожив Запорожскую Сечь, правительство приступило к окончательной ликвидации Гетманщины, — отмечал в своей «Истории Украины» 1913 года знаменитый украинский историк Михаил Грушевский. – Осенью 1780 года царским указом было объявлено, что в Гетманщине будет введено такое же губернское управление, как и в России. Уже раньше, при формировании Новороссийской, а затем Азовской губерний, в состав их был включен соседний Полтавский полк и часть Миргородского. Теперь же вся Гетманщина должна была переформироваться в российские губернии, и Румянцеву было поручено разработать план этой реформы. На следующий год были уничтожены Малороссийская коллегия, генеральный суд, центральные войсковые и полковые управления; Гетманщина была разделена на три наместничества».

Как констатировал Грушевский, «дальнейшие распоряжения только довершили это переустройство украинских порядков по имперскому образцу».