«Чтобы обрусели»: как Екатерина II боролась с Гетманщиной

Что представляла собой Гетманщина

Согласно дореволюционному энциклопедическому словарю Гранат под редакцией Владимира Железнова, Гетманщиной «называлась часть Украины, присоединившейся в 1654 году добровольно к московскому государству». Во главе ее управления стоял гетман, откуда и пошло название.

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«Официально Гетманщина называлась под русским владычеством Малороссией, учреждения и права ее малороссийскими, и приказ, ведавший Гетманщиной, малороссийским», — указывается в том же источнике.

Гетманщина берет начало с восстания казаков Войска Запорожского под руководством Богдана Хмельницкого в 1648 году, направленного против польского социального, национального и религиозного гнета. Выступление тогда охватило обширные территории Речи Посполитой — союзного государства Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Хмельницкий был провозглашен гетманом Войска Запорожского.

Итогом тяжелейшего поражения поляков от казаков и союзных им крымских татар явилось подписание в следующем, 1649 году Зборовского договора. Как формулировалось в условиях соглашения,

«Его королевское величество оставляет Войско свое Запорожское при всех старинных правах по силе прежних привилегий и выдает для этого тотчас новую привилегию».

Впрочем, Зборовский договор очень быстро превратился в фикцию. Его положения не соблюдались польской стороной, стремившейся удержать казаков в своем подчинении. В 1651 году польский сейм объявил о начале новой войны. Прямым следствием этих событий явилась Переяславская рада 1654 года — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Хмельницким и принятие решения об объединении части территорий Войска Запорожского (Левобережной Украины) — иными словами, Гетманщины — с Русским царством. Отныне Хмельницкий или его преемник именовался «Гетман Его Царского Пресветлого Величества Войска Запорожского».

Какой удар нанес Мазепа

С 1663 года Гетманщина, обладавшая в политико-административном отношении рядом особых прав в составе России, была подконтрольна Малороссийскому приказу. Колоссальный урон престижу и репутации власти гетмана нанес Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов за несколько месяцев до Полтавской битвы 1709 года. После поддержки им Карла XII влияние гетманов значительно снизилось.

Считается, что Петр I однажды даже сказал – мол, все гетманы, кроме Хмельницкого, изменники и доверять им нельзя.

На место Мазепы не без участия царя избрали Ивана Скоропадского, вполне лояльного России. В этот период прослеживается непосредственное вмешательство царя и русского правительства во внутреннюю жизнь Гетманщины. В 1720 году повелением Петра I была учреждена так называемая первая Малороссийская коллегия из русских офицеров во главе со Степаном Вельяминовым. После смерти Скоропадского новый гетман избран не был.

После Петра I обстановка несколько разрядилась, и казаки стали не просто мечтать, но даже просили Петербург восстановить гетманство и закрыть ненавистную коллегию. Однако созданная первым русским императором система управления этой территорией сохранилась и при Екатерине I. Коллегия была ликвидирована, а институт гетманства восстановлен — хотя и не в прежнем виде — при Петре II в 1728 году.

Одобренный в столице Российской империи новый гетман Даниил Апостол тогда же подал прошение от себя, старшины и всего войска запорожского о нуждах Гетманщины. Ответом на это послужили так называемые «решительные пункты». Подтверждая все права и вольности Гетманщины, они вносили существенные изменения в строй Гетманщины, в суд, управление, землевладение, разграничение общественных классов и т. д.

После смерти Апостола в 1734 году новый гетман вновь не избирался. Вместо гетманства временно было учреждено правление гетманского уряда, называвшееся также генеральной канцелярией, из трех великорусских и трех малороссийских чиновников.

«Завел итальянскую оперу и французский театр»

Очередные перемены наступили в правление Елизаветы Петровны. В 1750 году гетманом Войска Запорожского неожиданно стал младший брат фаворита императрицы Кирилл Разумовский. Казачья старшина без традиционного казачьего круга и всех старинных процедур выборов гетмана послушно и единогласно проголосовала за 22-летнего претендента, которому государыня вручила булаву в петербургском Петропавловском соборе. Отныне Разумовский титуловался как «Ея Императорского Величества гетман всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских, действительный камергер, Академии наук президент, лейб-гвардии Измайловского полку подполковник, орденов святого Александра, Белого орла и святой Анны кавалер, граф Кирила Григорьевич Разумовский».

В своих двух столицах — Глухове и Батурине — он окружил себя придворными, завел итальянскую оперу и французский театр. Разумовский правил Гетманщиной на манер князька, любившего подчеркивать собственную независимость от центра. Свои указы он формулировал не менее самодержавно, чем было принято в Петербурге: «Мы заблагорассудили… Мы повелеваем…».

«В окружении гетмана все бойчее зазвучала французская речь и замелькала французская мода. Бог весть откуда находились деньги на это великолепие — по крайней мере, местные крестьяне от этого не стали зажиточнее», — отмечается в статье Арсения Замостьянова «Правитель Малороссии».

Императрицу засыпали жалобами на мздоимство Разумовского, на то, что под его управлением крестьяне нищают, а его родственники сказочно обогащаются.

Следствием этого стал временный отзыв гетмана в Петербург и ограничение его полномочий.

«Надлежит привести к тому, чтобы они обрусели»

После прихода к власти Екатерины II в результате дворцового переворота Разумовский просил императрицу сделать его гетманство наследственным. Однако перспектива появления в «подбрюшье» России обширного княжества во главе с династией Разумовских не пришлась ей по вкусу. В окружении Екатерины II скоро возобладало мнение о необходимости отмены гетманства.

Одним из главных инициаторов упразднения стал философ-энциклопедист, писатель и ближайший сподвижник императрицы Григорий Теплов, составивший знаменитый документ «О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии». Служа начальником гетманской канцелярии при Разумовском, он изобличал указанный орган в несостоятельности, кратко излагал историю утверждения гетманской канцелярии в России, причины коррупции в Малороссии и приходил к выводу, что для улучшения положения малороссийских крестьян необходимо провести ротацию вельмож, а институты Гетманщины полностью заменить по причине их неэффективности и в силу грабительских притязаний казацкой старшины.

Разумовский был вызван ко двору, где у него затребовали прошение об отставке.

Указ об упразднении гетманского достоинства вышел 21 ноября 1764 года.

Размышляя над судьбой Малороссии, а также Лифляндии и Финляндии, императрица отмечала: «Сии провинции, также Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу».

«Когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб и имя гетмана исчезло, не токмо б персона какая была произведена», — писала Екатерина II генерал-прокурору Александру Вяземскому.

В качестве компенсации Разумовский получил чин генерал-фельдмаршала, хотя и не имел боевого опыта.

«Румянцев начал действовать самовластно»

Тогда же императрица восстановила в Глухове на прежних основаниях Малороссийскую коллегию из четырех «великороссов» (генералов и штаб-офицеров местных гарнизонов) и четырех «малороссов» (казачьей генеральной старшины) под председательством генерал-губернатора графа Петра Румянцева. Всем им предписывалось «решать дела без взяток».

В инструкции императрица велела своему наместнику последовательно заменять прежние обычаи и законы общероссийскими. Фактически требовалось превратить Гетманщину в обычную губернию Российской империи.

«Прежде всего должны знать порученную вам губернию по всем положениям ее околичностям и для того иметь верную карту в такой подробности, чтоб полки, города, местечки, села, деревни, хутора, отхожие и монастыри, пустыни, заводы и всякие, какие бы ни были селения, также реки, озера, болота, леса, пашенные земли, степи, проезжие дороги и как прилежащие внутренние рубежи с великороссийскими и новороссийскими губерниями, как государственная граница с Польшею и Турецкою областью в ней обозначены были. Сверх такой генеральной карты всей Малороссийской губернии, надобно вам иметь разные специальные. Из таких карт, планов и чертежей составляемая книга может скоро сделана быть», — говорилось в наставлении генерал-губернатору.

В 1765 году Румянцев прибыл в Малороссию и, объехав ее, предложил Малороссийской коллегии произвести «генеральную опись». Двумя годами позднее была созвана комиссия для составления уложения. Различные классы Малороссии обязывались прислать в нее своих представителей. Политика Екатерины II, которую проводил генерал-губернатор, заставляла опасаться, что в комиссии могут быть заявлены просьбы о сохранении малороссийских привилегий. Поэтому граф тщательно следил за выборами и составлением наказов, вмешивался в них и требовал суровых мер.

Румянцев начал действовать самовластно, не обращая внимания ни на «права и вольности» народа, ни на «решительные пункты» 1728 года. Лишь война с турками прервала деятельность графа до его возвращения из армии.

Что писал Грушевский

По своему поведению Румянцев мало чем отличался от Разумовского, играя роль «вице-короля». Он подавлял малейшие ростки сепаратизма, лишал местную элиту и казачество привычных привилегий, отменил выборность в казачьих полках, а потом и вовсе ликвидировал эти полки, заменив их гусарскими. Малороссийская коллегия постепенно поглотила главные институты прежнего административного и судебного управления Гетманщины.

Окончательно судьба запорожцев была решена 3 августа 1775 года подписанием Екатериной II манифеста «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии».

«Уничтожив Запорожскую Сечь, правительство приступило к окончательной ликвидации Гетманщины, — отмечал в своей «Истории Украины» 1913 года знаменитый украинский историк Михаил Грушевский. – Осенью 1780 года царским указом было объявлено, что в Гетманщине будет введено такое же губернское управление, как и в России. Уже раньше, при формировании Новороссийской, а затем Азовской губерний, в состав их был включен соседний Полтавский полк и часть Миргородского. Теперь же вся Гетманщина должна была переформироваться в российские губернии, и Румянцеву было поручено разработать план этой реформы. На следующий год были уничтожены Малороссийская коллегия, генеральный суд, центральные войсковые и полковые управления; Гетманщина была разделена на три наместничества».

Как констатировал Грушевский, «дальнейшие распоряжения только довершили это переустройство украинских порядков по имперскому образцу».