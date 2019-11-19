Реактивный прыгун: Украина задумалась о городе на Луне

Украинские ученые показали миру свой проект летательных аппаратов для исследования Луны. Разработкой этого проекта занимаются специалисты Конструкторского бюро «Южное», продемонстрирован он был на экспозиции завода на проходящей 16-й Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019. Об этом сообщается на сайте предприятия.

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Сообщение о разработке украинских ученых сопровождается анимированным роликом, в котором приводятся некоторые характеристики аппарата. Так, взлетная масса аппарата без полезной нагрузки составляет 1715 килограмм, масса полезной нагрузки при старте с лунной поверхности – 150 кг. Масса используемого топлива – 1310 кг.

В качестве основных двигателей аппарат имеет семь РД-840 — однорежимных, многократного включения с вытеснительной системой подачи компонентов топлива – азотного тетраоксида и несимметричного диметилгидразина (гептила). Время работы двигателя 2750 секунд, масса – 4,3 кг.

Прилунившись, аппарат с помощью бортовых приборов сможет измерять интенсивность радиации, исследовать состав реголита, осуществлять поиск подповерхностного льда.

ЛПА (лунный посадочный аппарат) сможет совершить три перелета — «прыжка» над поверхностью Луны на максимальное удаление до двадцати километров.

В будущем такие аппараты смогут применяться для построения лунных городов.

В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне. На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ «Южное» с применением аддитивных технологий.

КБ «Южное» было образовано в 1954 году на базе конструкторского отдела Южного машиностроительного завода. В советское время на предприятии были разработаны космические ракеты «Космос» и «Зенит», а также межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана». В настоящее время предприятие изготавливает части первой ступени американских ракет «Антарес».

Минувшим летом в «Конструкторском бюро «Южное» им. Янгеля» рассказали о проведении работ по строительству орбитального космического самолета. Уточнялось, что космическое транспортное средство будет использоваться в целях доставки и возвращения с околоземных орбит грузов и космонавтов.

Кроме того, украинские эксперты рассказали о том, что занимаются разработкой спутников дистанционного зондирования Земли, а также научного и технологического назначения, многоцелевого транспортного космического модуля.

Также в конструкторском бюро подчеркнули, что идет подготовка к созданию платформы геостационарного спутника связи. Ими хотят оснастить электрической ракетной двигательной установкой.

В начале года американское космическое агентство NASA заявило о заинтересованности в привлечении украинских предприятий к совместной работе по освоению космоса и конкретно — Луны.

Об этом шла речь во время встречи посла Украины в США Валерия Чалого и главы NASA Джима Брайденстайна. В ходе обсуждения был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в научно-исследовательском пространстве в мирных целях и активизации двустороннего диалога в этой сфере, в том числе в рамках соответствующей украинско-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года, рассказали украинские дипломаты.

Эта группа была организована для подготовки к подписанию соглашения о сотрудничестве правительств и использования космического пространства в мирных целях. «Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив NASA. Особо отметил интерес к участию украинских предприятий в реализации проектов в области исследований Луны», — говорится в сообщении.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме заявил, что украинская нация являются изобретателем вертолета, искусственного спутника Земли и WhatsApp. Кроме того, по словам лидера, также украинцы изобрели ракетный двигатель, рентген-аппарат, компакт-диск, трамвай на электрической тяге и самый большой в мире самолет.