«Воруют сотнями миллионов»: Путин указал на хищения на «Восточном»

Полностью навести порядок на космодроме «Восточный» не удалось до сих пор, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Об этом сообщает ТАСС.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!» – возмутился российский лидер.

По словам Путина, было возбуждено «несколько десятков» уголовных дел, многих казнокрадов посадили в тюрьму, но по-прежнему коррупция продолжает разъедать космодром.

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Президент подчеркнул, что необходимо тратить бюджетные средства строго в соответствии с поставленными целями, придерживаясь принципа прозрачности. Особенно это касается оборонной сферы и строительства крупных инфраструктурных проектов.

Кроме того, Путин предупредил, что обратится к прокуратуре и администрации президента, чтобы был налажен «действенный, эффективный контроль» за закупками на нужды обороны.

«Восточный» в Амурской области – первый российский национальный космодром, предназначенный для гражданских запусков ракет. Работы по строительству объекта начались еще в 2012 году.

Генпрокуратура сообщает, что с 2014 по 2018 год было возбуждено 140 уголовных дел в связи с казнокрадством при строительстве космодрома. Проверки выявили 17 тыс. нарушений самого разного характера. Общий ущерб государству от хищений составил около 10 млрд рублей. В числе десятков осужденных – экс-руководитель генподрядчика в 2009-2016 годах, компании «Дальспецстрой» Юрий Хризман.

Скандалы вокруг строительства «Восточного» и космической сферы регулярно привлекают внимание журналистов.

В сентябре глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин впервые вступил в заочную полемику с вице-премьером Юрием Борисовым, курирующим оборонно-промышленный комплекс. Ранее в интервью «Ведомостям» вице-премьер Борисов выступил с критикой Роскосмоса, заявив, что темпы строительства космодрома Восточный «не устраивают всех». Он рассказал, что был на стройке в июле, при этом темпы возведения объектов второй очереди космодрома по-прежнему неудовлетворительны.

По мнению чиновника, курирующего в правительстве космическую отрасль, не исключено, что подрядчиком строительства космодрома может стать создаваемая сейчас в структурах Минобороны публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс».

Под критикой вице-премьера оказалась и новая российская ракета «Ангара», которая, по словам чиновника, не соответствует требованиям основного заказчика – Минобороны.

«Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало «Ангару» основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению», - сказал Борисов. По его словам, «из-за срывов Роскосмоса по «Ангаре» было потеряно много времени».

Вскоре после выхода интервью профильного вице-премьера Рогозин написал в своем твиттере о том, что

«сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тысячи кубов бетона». А в ответ на замечание одного из подписчиков о критике со стороны Борисова Рогозин написал: «А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле».

В начале сентября президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома в назначенный срок. Он призвал к ответственному отношению и динамичному темпу организации работ на космодроме.

«Необходимо выдержать все намеченные сроки», — заявил российский лидер.

Глава страны также напомнил, что запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса должен состояться в 2028 году.

Путин назвал космодром важнейшей стройкой государственного значения в ходе совещания на космодроме, куда он приехал в начале осени.

«На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растет, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы. Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры», — подчеркнул президент.