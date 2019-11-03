Меньше тестостерона: что вызывает рак простаты

У мужчин с повышенным уровнем свободного тестостерона и гормона роста выше риск развития рака предстательной железы, выяснили урологи из Оксфордского университета. Эти данные они изложили на конференции Британского национального исследовательского института рака.

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Рак простаты — один из самых распространенных видов рака среди мужчин, каждый год выявляется более 400 тыс. новых случаев. Один из факторов риска его развития — потребление жирной пищи: животные жиры ухудшают всасывание витамина A и, как следствие, бета-каротина, защищающего от возникновения некоторых злокачественных опухолей. Чаще всего рак простаты возникает у мужчин старше 65 лет.

На ранних стадиях недуг хорошо поддается лечению, но в этот период он обычно протекает бессимптомно, поэтому необходимо регулярно проходить профилактические осмотры.

«Рак простаты — второй наиболее часто диагностируемый вид рака у мужчин во всем мире после рака легких, он является одной из основных причин смерти от рака. Но мы не можем дать мужчинам никаких научно обоснованных советов по снижению риска», — поделились авторы исследования.

Кроме вышеуказанных факторов, свой вклад в риск развития рака простаты вносит и гормональный дисбаланс.

Исследователи проанализировали данные о более чем 200 тыс. мужчинах. На момент начала исследования ни у кого из них не было рака простаты. Все они сдали анализ крови на уровни тестостерона и инсулиноподобного фактора роста I (IGF-I). Ученые также рассчитали уровни свободного тестостерона — он циркулирует в крови, не связанный с другими молекулами, и поэтому может влиять на организм. Позднее 9000 мужчин сдали анализы повторно, чтобы исследователи могли отследить естественные колебания уровня гормонов.

«Нас интересовало изучение уровня двух гормонов, циркулирующих в крови, поскольку предыдущие исследования показали, что они могут быть связаны с раком простаты. Кроме того, их уровни можно изменить, тем самым снизив риски», — отмечают авторы работы.

Исследователи наблюдали за мужчинами в течение шести-семи лет, чтобы узнать, у кого из них разовьется рак простаты. Всего они зарегистрировали 5412 случаев заболевания и 296 смертей от него.

Как оказалось, у мужчин с более высокой концентрацией свободного тестостерона и IGF-I в крови рак простаты диагностировался чаще. Увеличение концентрации IGF-I в крови на 5 наномоль/л приводило к росту вероятности развития рака простаты на 9%. При увеличении концентрации свободного тестостерона на 50 пикомоль/л риск рака простаты увеличивался на 10%.

В целом, мужчины с наиболее высокими показателями IGF-I рисковали получить рак простаты на 25% больше, чем те, у кого были самые низкие показатели. Для свободного тестостерона эта разница составила 18%.

Так как анализы крови были сделаны за несколько лет до развития заболевания, вполне вероятно, что уровень гормонов приводит к повышенному риску заболевания раком простаты, отмечают авторы работы. Взаимосвязь сохранялась даже с учетом поправок на другие факторы.

«Наше исследование не может показать, почему эти факторы связаны, но мы знаем, что тестостерон играет определенную роль в нормальном росте и функционировании простаты и что IGF-I играет роль в стимулировании роста клеток в нашем организме, — говорит доктор Рут Трэвис, одна из авторов работы. — Результаты говорят нам о том, что эти два гормона могут быть связующим звеном между питанием, образом жизни, массой тела — и риском развития рака предстательной железы. Это приближает нас к разработке методов профилактики болезни».

«Важность этих результатов в том, что они показывают, что есть, по крайней мере, некоторые факторы, повышающие риск развития рака простаты, на которые можно повлиять.

В более долгосрочной перспективе это означает, что мы сможем дать мужчинам более качественные советы о том, какие шаги предпринять для снижения риска»,

— добавляет профессор Хашим Ахмед из Имперского колледжа Лондона.

Авторы работы продолжают изучать собранные данные. В перспективе они рассчитывают выявить факторы риска развития наиболее агрессивных видов рака простаты.