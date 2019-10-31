В последний путь: зачем «ледяной человек» наелся мха

Специалисты из Университета Глазго выяснили, каким был последний путь «ледяного человека» Эци — он пришел из долины Шнальсталь в Эцталь, где и погиб от ранений. Установить это помогли образцы мха во льдах, где находилось его тело, а также в желудочно-кишечном тракте. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE.

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В 1991 году альпинисты случайно наткнулись в Эцтальских Альпах в Тироле на высоте 3200 метров на останки человека, которого сначала приняли за своего неудачливого коллегу.

Но в морге города Инсбрук удалось определить, что тело человека пролежало в горах вмороженным в лед несколько тысяч лет.

Вместе с телом были обнаружены остатки одежды и множество предметов, которыми «ледяной человек» пользовался при жизни. Укоренившееся в прессе имя Эци происходит от названия долины Эцталь, недалеко от которой была обнаружена находка.

Обнаружение ледяной мумии привлекло внимание множества исследователей по всему миру. Считается, что Эци жил в 3350–3100 годах до н.э. После смерти тело практически сразу покрыл лед, который приостановил процесс разложения мягких тканей. Ученые установили, что при жизни Эци был ростом приблизительно 165 см, а весил около 50 кг. Он прожил 45–46 лет, что для медного века было довольно преклонным возрастом.

У древнего человека были обнаружены повреждения позвоночника, сломанные ребра и нос, палец на ноге был отморожен, правая рука повреждена, а тело покрывали раны и ушибы. Позже выяснилось, что в плече застрял наконечник стрелы. Предположительно, Эци пал во время стычки двух общин, и соплеменники не смогли найти его тело.

Изучая лед, в котором находилось тело Эци, а также его одежду и содержимое кишечника, исследователи обнаружили большое количество растений и грибов разных видов.

В частности, ученые насчитали минимум 75 видов моховидных растений.

Сейчас в области, где альпинисты наткнулись на тело Эци, произрастает 23 вида мхов. Однако изучение льдов, в которые было вморожено тело мужчины, показало, что в них содержатся фрагменты по меньшей мере 75 видов мхов и печеночников (отдел растений, ранее считавшихся моховидными), которые крайне редко сохраняются в местах археологических раскопок. Только 30% из них оказались местными видами — остальные были занесены из других регионов в кишечнике Эци и на его одежде, а также свой вклад внесли травоядные животные, чьи замерзшие экскременты ученые нашли поблизости.

«Мы обнаружили более 75 видов мхов, когда вынимали тело «ледяного человека» изо льда. Мы извлекли их из фрагментов льда вокруг него, с его одежды и снаряжения, и даже из желудочно-кишечного тракта. Эти находки вызвали вопросы. Откуда взялся этот мох? Как именно он сюда попал? Что находка позволяет узнать об Эци?», — говорит археоботаник Джеймс Диксон, ведущий автор исследования.

Изучив образцы, исследователи пришли к выводу, что 5000 лет назад видовой состав моховидных в Альпах был, в целом, похож на современный. Также анализ позволил воспроизвести путь Эци к месту, где он скончался.

Некоторые из обнаруженных видов сегодня растут в низовье долины Шнальсталь — это позволяет предположить, что незадолго до смерти Эци ее пересекал.

Основной уликой стали следы мха Flat Neckera, которого не было в других близлежащих долинах. Вывод подтверждается и другими исследованиями, основанными на анализе пыльцы.

Кроме мха ранее в желудке Эци были обнаружены остатки и другой пищи, которую он ел незадолго до смерти. Рацион «ледяного человека» был неплохо сбалансирован, хотя и содержал слишком много жиров. Исследователям удалось определить содержание в пище жиров, белков и углеводов, а также выделить ДНК животных и растений.

Итак, перед смертью Эци перекусил козьим жиром, олениной, злаками и листьями ядовитого папоротника.

Содержание жира в рационе, исходя из последнего приема пищи, составляло до 50% при рекомендуемых сегодня 10%. Мясо не содержало следов обработки на огне, оно было либо высушено, либо съедено свежим.

Зачем Эци съел папоротник, непонятно. Возможно, в качестве лекарства — папоротник и по сей день используется, например, в традиционной китайской медицине. В кишечнике Эци ранее были обнаружены паразиты, не исключено, что так он хотел от них избавиться. Или заворачивал в него пищу, а ядовитые листья сорвал по ошибке.

Питание сказалось на состоянии организма Эци. Хотя большое количество жира придавало ему энергии, оно же медленно его убивало — ученые нашли следы закупорки артерий. До естественной кончины, впрочем, Эци все равно не дожил.