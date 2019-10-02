«Положение ухудшилось»: к чему привела реформа РАН

Реформу Российской академии наук негативно оценивает большинство академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН. Такие выводы содержатся в исследовании «Шесть лет реформы Российской академии наук: результаты и перспективы», которое было выполнено по инициативе президиума РАН к шестой годовщине реформы. Документ этот выложен на сайте РАН.

Реклама

Целью работы было изучение представлений научного сообщества об итогах реформы РАН и анализ критериев оценки и финансирования фундаментальной науки в России.

Исследование проводилось в форме опроса, который был проведен среди 711 членов Академии наук – из них 161 академик, 306 членов-корреспондентов и 171 профессор РАН.

«Подавляющее большинство опрошенных считает, что положение в целом ухудшилось, а сама реформа сказалась на российской науке негативно.

Так, 64,4% респондентов признали, что за прошедшие 6 лет положение дел в российской науке ухудшилось», — пишут составители доклада.

Наиболее негативно воспринимают результаты реформы РАН ученые из дальневосточного отделения Академии, 100% которых считают, что их положение ухудшилось, Уральском отделении (94,7%), отделении историко-филологических наук (94,3%), отделении физиологических наук (88%).

Максимальное удовлетворение от реформы испытывают ученые в отделении медицинских наук (28%) и отделении сельскохозяйственых наук (25%).

«По-видимому, это связано с новыми возможностями, открывшимися для ученых в данных областях после объединения трех академий», — говорится в докладе.

Наиболее негативно ситуацию оценивают академики и члены-корреспонденты:

среди них 69% и 64% признали, что положение существенно или в основном ухудшилось.

Среди профессоров РАН таких негативных оценок было существенно меньше – 52%, причем 20% профессоров считают, что ситуация улучшилась.

В ходе исследования профессорам РАН предлагалось оценить степень понимания стратегических приоритетов в развитии науки и целей реформ. Выяснилось, что лишь каждый третий профессор согласен с тем, что у российского научного сообщества есть отчетливое представление о приоритетах развития науки в стране, и лишь 11,2% представителей профессорского корпуса РАН считают, что долгосрочные цели реформ в управлении наукой понятны российским ученым.

Кроме того, членам РАН было предложено оценить, как как изменился за последние шесть лет объем финансирования российских научных исследований компаниями и какова сегодня структура финансирования той области исследований, в которой работает респондент.

Большинство опрошенных (58,5%) ученых считают, что объем финансирования российских научных исследований со стороны компаний остался прежним (30,9%) или даже уменьшился (27,6). Лишь 11% ученых, принявших участие в исследовании, отметили увеличение финансирования науки со стороны бизнеса. Структура финансирования современной российской науки, по мнению участников исследования, складывается в основном из бюджетного финансирования (54,7% средств) и грантов (27%).

Участникам исследования также было предложено выбрать меры, которые, по их мнению необходимы для для ускоренного развития фундаментальной науки в России.

96,2% опрошенных считают необходимым модернизировать инфраструктуру фундаментальной науки – оснащение лабораторий, обеспечить закупку нового оборудования и реактивов для экспериментальной работы.

Довести расходы бюджета на науку до уровня, принятого в развитых странах считают важным 96,1%, за повышение ставки оплаты труда ученых высказываются 89,5%..

При этом 85% членов РАН считают необходимым более полно освещать достижения российской науки в СМИ.

Был респондентам задан и вопрос, уже много лет вызывающий жаркие споры в российских научных кругах – по каким критериям необходимо оценивать развития науки в стране.

По количеству ответов наиболее важными были признаны показатели, связанные с цитируемостью научных публикаций в международных базах данных (44,5%) и обновлением научных кадров.

«Члены президиума РАН испытывают постоянное давление, нам говорят, что наукометрия это ерунда, важно чтобы ученые получали важные для страны результаты и так далее...Хотя часто бывает, что на вопрос, что важного человек сделал, начинаются общие слова, — рассказал «Газете.Ru» источник в президиуме РАН. – Так вот, выходит, что когда речь заходит о всех членах Академии, то они на первое место ставят число статей в хороших журналах.

Это определенный показатель, что не стоит так огульно говорить, что наукометрия – это плохо».

Обращают на себя внимание различия в представлениях о ключевых критериях оценки уровня развития науки среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН. Так, если для академиков вторым по значимости показателем является число публикаций российских ученых в ведущих российских журналах, то для профессоров РАН вторым по значимости показателем стала публикационная активность в престижных зарубежных изданиях. Третьим показателем по значимости для профессоров РАН является доля молодых ученых, остающихся после получения научной степени работать в науке (41,2%).

Реформа РАН началась в 2013 году и встретила мощное сопротивление со стороны ученых.

В рамках реформы институты РАН были переподчинены новому ведомству — Федеральному агентству научных организаций, а Академия медицинских наук и Академия сельхознаук влились в большую академию. После разделения Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования академические институты стали подчиняться последнему.