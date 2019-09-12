«Взрыв мозга»: россиянин открыл первую межзвездную комету

В Солнечной системе обнаружен второй в истории объект межзвездного происхождения. На этот раз это не астероид, а комета, и открыл ее известный российский астроном Астроном Геннадий Борисов,

сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ).

Это открытие станет одним из крупнейших достижений астрономии – о нем уже написали ведущие мировые СМИ.

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Правда, страна открытия, Россия, и гражданство первооткрывателя ни в одной публикации не указывается, говорится просто — крымский астроном.

Впервые комета была замечена астрономом еще 30 августа – в тот момент она находилась на расстоянии трех астрономических единиц от Солнца (одна а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца).

Геннадий Борисов

«На странице NEOCP (странице подтверждения околоземных объектов) висит мой объект gb00234. Вполне вероятно, что это может быть новая комета, — написал астроном на астрофоруме 1 сентября. — Первые наблюдения объекта были сделаны под утро 30 августа на телескопе 650 мм, F/1.5 Гамильтоне (телескоп – «Газета.Ru»). Сейчас уже несколько обсерваторий подтвердили, что объект реальный.

Но кометную природу вижу пока я один».

Накануне Центр малых планет выпустил циркуляр об открытии новой кометы, которой теперь официально присвоено название C/2019 Q4 (Borisov).

«Этот объект был отмечен, как кандидат в кометы, Геннадием Борисовым 30 августа. Позднее подтверждение его кометной природы было сделано множеством наблюдателей», — говорится в циркуляре.

Сильно отличающейся от других известных комет C/2019 Q4 делает величина ее эксцентриситета. Эта величина показывает, насколько орбита космического тела отличается от окружности, эксцентриситет которой равен нулю.

Эксцентриситет планет, астероидов и комет лежит в пределах от 0 до 1. Эксцентриситет параболических орбит равен единице. Спустя несколько дней после открытия кометы астрономы высказали предположение о ее межзвездной природе.

Основываясь на последующих наблюдениях, астрономы подсчитали, что орбита кометы имеет огромный эксцентриситет (3,2), то есть орбита гиперболическая, незамкнутая,

и комета прилетала из-за пределов Солнечной системы.

Геннадий Борисов

«Понятно, что комета уникальная. То, что эксцентриситет равен тройке, это взрыв мозга. Такого никогда не было, поскольку самый большой эксцентриситет для кометы был равен от силы 1,1. По сути, у кометы такая высокая скорость, что, влетая в Солнечную систему, она почти не замечает гравитационного поля Солнца, ее орбита напоминает прямую с очень слабым изломом, проходящую через Солнечную систему, — пояснил «Газете.Ru» астроном Станислав Короткий. –

Возможно, эта скорость соответствует прилету кометы из периферии галактики».

Телескоп, на котором открыта комета, построен самим астрономом-любителем. В астрономических кругах Борисов известен не только как первооткрыватель комет и астроидов, но и как профессиональный телескопостроитель.

«Он крутой оптик, делает телескопы, какие никто в мире не делает», — добавил Короткий.

На счету Борисова немало открытых комет, ему же принадлежит открытие семи околоземных астероидов. Не так давно он построил новый телескоп диаметром 0,65 метра, при помощи которого и обнаружил межзвездную комету.

Геннадий Борисов со своим телескопом Геннадий Борисов

Если межзвездная природа кометы окончательно подтвердится, астрономы получат уникальную возможность изучить его свойства, при этом у них будет достаточно времени.

Основываясь на ее нынешнем блеске (18 звездная величина) и расстоянии от Солнца (2,7 астрономических единицы) можно утверждать, что это довольно крупная комета, ядро которой может достигать в поперечнике десяти километров. Этот факт и особенности орбиты позволяют надеяться,

что комета будет доступна для наблюдений как минимум на протяжении года.

«Думаю, это величайшее открытие в истории российской астрономии. В мире астрономии его можно сравнить с открытием Плутона Клайдом Томбо», — считает известный российский астроном-любитель Тимур Крячко.

В отличие от загадочного межзвездного астероида Оумуамуа, который был открыт два года назад только после сближения с Солнцем (перигелием), комета Борисова только приближается к эклиптике и по расчетам специалистов, окажется на минимальном расстоянии от Солнца 10 декабря 2019 года.

Открытый два года назад астероид Оумуамуа, прилетевший из-за пределов Солнечной сисиемы, наделал в астрономическом сообществе немало шума. Правда, скорость, с которой тело ворвалось в Солнечную систему, была велика, и потому он быстро пролетел мимо Солнца, почти не дав астрономам времени на его изучение.

Начиная с момента обнаружения астероид привлек повышенное внимание как наблюдателей, так и теоретиков, которые посвятили ему множество научных исследований. Так, основываясь на новых данных наблюдений, ученым удалось приблизиться к пониманию его происхождения, природы, воздействий, которые он претерпел в ходе своего долгого путешествия к Солнцу, и даже было установлено, что это точно не корабль пришельцев.