«Гражданство интересное»: Рогозин рассказал о вандалах

Стали известны новые подробности незаконного проникновения неизвестных на территорию подмосковного объекта Роскосмоса — научно-исследовательского центра ракетно-космической промышленности. Выяснилось, что некоторые из задержанных были иностранцами, рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет интересоваться.

Там и политическая принадлежность, и гражданства у ребят интересные», — заявил Рогозин, передает РИА «Новости».

Рогозин уточнил, что посторонних задержали не на охраняемой территории, а на земле, сдаваемой в аренду. «Они оказались на территории, где раньше создавался стенд под «Буран». Это большой внешний периметр нашего предприятия», — отметил глава Роскосмоса. Он пояснил, что службу безопасности поощрили. «Вандалы они или не вандалы, может, дело поинтересней. Мое отношение к любым проникновениям, к любым непрошеным гостям — отрицательное», — заключил глава госкорпорации.

«Сначала была задержана небольшая группа, потом в результате работы с ними выяснилось, что появятся их товарищи. Товарищей «упаковали», отдали в полицию. Для нас важно, что сработала система безопасности, — поделился подробностями Рогозин, передает ТАСС. — Никому не рекомендую лезть в периметр безопасности Роскосмоса, никого жалеть не будем —

блогеры они, танцовщики, террористы, какая разница. Отношение будет одинаковым», — подчеркнул глава госкорпорации.

О том, что на территорию НИЦ РКП проникли неизвестные, накануне сообщил сам Роскосмос.

«Службой безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 7 сентября 2019 года была задержана группа из трех человек, — говорится в сообщении. — В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет».

Задержанные были переданы полиции поселка Власиха Московской области.

По утверждению Роскосмоса, в следующую ночь на указанный объект планировалось новое проникновение гораздо более представительной группы. «Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» еще одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — указывалось в сообщении.

В итоге утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.

По одной из версий, задержанные на объекте люди — это, в основном, школьники, они собирались устроить там фейерверк. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Это были школьники, может, птушники, в основном московские. Они хотели развлечься, позапускать фейерверки, — отметил собеседник издания. — Возможно, под фейерверками и подразумевались вандальские действия».

ФКП «НИЦ РКП» — головной испытательный центр госкорпорации Роскосмос по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений. Само предприятие расположено в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области.

Это предприятие Дмитрий Рогозин упомянул в своем твиттере 17 августа.

В конце 2018 года мы начали масштабное обновление стендовой базы подмосковного Научно--испытательного центра ракетно-космической промышленности. На фото видно, как на фоне старых стендов, служивших ещё с королёвских времён, вырастают новые технические сооружения.@roscosmos pic.twitter.com/C92ZNurCxA — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 17, 2019

«В конце 2018 года мы начали масштабное обновление стендовой базы подмосковного Научно--испытательного центра ракетно-космической промышленности. На фото видно, как на фоне старых стендов, служивших еще с королевских времен, вырастают новые технические сооружения», — написал он.

В этом году это не первый скандал, связанный с проникновением посторонних лиц на охраняемые объекты Роскосмоса. В начале июня СМИ сообщили о проникновении на территорию РКК «Энергия», которое произошло еще с 1 по 5 мая и было зафиксировано камерами наружного наблюдения.

Речь шла о краже электронных плат для космической техники, в том числе — для оснащения научно-энергетического модуля МКС, и швейцарских приборов. После сообщений в СМИ в госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о том, что неизвестные люди незаконно проникли на территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве.