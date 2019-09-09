Как начиналась война: Минобороны опубликовало секретные документы

Рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны опубликованы к 80-летию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа в специальном разделе на сайте ведомства «Хрупкий мир на пороге войны». Как следует из аннотации к материалам, они «раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне Второй мировой войны». Согласно формулировке авторов проекта, представленные данные «позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения».

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Среди документов, выложенных на всеобщее обозрение, — донесения заместителя Народного комиссара обороны – начальника Политуправления РККА Секретарю ЦК ВКП(б) от 21 и 26 сентября 1939 года, докладная записка начальника Генерального штаба РККА от 24 марта 1938 года наркому обороны, а также описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году, составленное захваченным в плен генерал-лейтенантом Германом Беме.

В шифротелеграммах начальника главного политуправления Красной армии Льва Мехлиса представителям руководства страны сообщается о «неподдельном энтузиазме», с которым украинское население встречало советские войска, о разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии, их «большой заинтересованности в жизни СССР».

«Украинское население встречает нашу армию как подлинных освободителей, — писал Мехлис Иосифу Сталину и Клименту Ворошилову из Проскурова (ныне Хмельницкий. – «Газета.Ru»). – Даже передовые части, идущие с боем, забрасываются цветами.

Население приветствует наших бойцов и командиров, выносит и старается обязательно всучить нашим красноармейцам яблоки, пироги, питьевую воду.

Многие плачут от радости. Крестьяне западной Украины приветствуют наши части как освободителей от польских панов и просят не пускать немцев».

В числе других материалов — служебная записка начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова наркому Ворошилову от 24 марта 1938 года, касающаяся сложившейся политической обстановки в Европе и на Дальнем Востоке.

В ней содержится оценка военной угрозы, которую могли представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков.

Рассматриваются действия наиболее вероятного противника – стран фашистского блока (Германия, Италия) и поддерживающих их Японии и Польши. Из документа следует, что Польша считалась советскими военными специалистами одной из основных угроз перед Второй мировой войной.

Минобороны подчеркивает, что степень важности и секретности документа подтверждает тот факт, что «Шапошников не прибегает к помощи секретаря-машинистки, а пишет 31-страничную докладную самостоятельно».

Кроме того, плененный немецкий генерал Беме рассказывал в своих показаниях о скрытой подготовке сил вермахта к атаке, которая была замаскирована под учения.

«Позиция Великобритании и Франции в предвоенный период в советских военных документах описывается как колеблющаяся. Такой подход, по мнению высшего военного руководства РККА, позволял европейским странам вступить в договоренности с фашистами в случае их войны с СССР и направить против Советского Союза еще большую военную силу.

Вплоть до самого августа 1939 года СССР неоднократно выступал с резкой критикой агрессии Германии в Европе

и предлагал широкую международную коалицию для противодействия этой угрозе, а также прямую военную помощь стране, подвергшейся фашистскому вторжению», — такие выводы приводятся на сайте Минобороны на основе обнародованных документов.

Ведомство представило в тематическом разделе и воспоминания советского посла в Лондоне Ивана Майского, вышедшие в журнале «Новое время» в 1966 году.

«Западная дипломатия, западные политики, историки и публицисты в послевоенные годы приложили немалые усилия к сокрытию действительной истины», — резюмировал дипломат, в начале 1953 года едва не ставший жертвой Лаврентия Берии, который под пытками заставил Майского оговорить себя на допросе и признать вину по печально знаменитой 58-й статье УК РСФСР.

В начале июня текущего года сканы оригиналов пакта Молотова — Риббентропа на русском языке впервые были выложены в открытый доступ. Помимо основного документа были обнародованы секретный дополнительный протокол к нему от 23 августа 1939 года и разъяснение к секретному дополнительному протоколу от 28 августа 1939-го. Ранее в интернете можно было найти лишь варианты на немецком языке. При этом фрагменты русскоязычного варианта секретных протоколов, сопровождавших германо-советский Договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и корректировавших сферы интересов двух стран, оговоренные 23 августа, и прежде содержались в фотобанках российских новостных агентств.

Минувшим летом Минобороны России опубликовало рассекреченные документы, имеющие отношение к освобождению Каунаса 1 августа 1944 года.

Бои за второй по величине город Литвы начались 31 июля. В очищении Каунаса от немецких оккупантов принимали участие войска 3-го Белорусского фронта под командованием Ивана Черняховского. Первые сражения завязались на северо-восточной и восточной окраинах. Каунасская операция являлась частью Белорусской наступательной операции «Багратион», которая завершилась отступлением немецких войск с занятых позиций.

Среди прочих архивных материалов в тематическом разделе представлен акт о зверствах захватчиков и членов литовской организации «Смовчики» («Душители») в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР, составленный 17 июля 1944 года.