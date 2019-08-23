Комары-убийцы: россиянам грозит смертельная лихорадка

Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают «Известия» со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

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Как установили ученые, популяции переносящих опасные тропические лихорадки комаров распространились на черноморском побережье Краснодарского края. Как поясняет ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные виды попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

«Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями,

— говорит он. — Похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию.

Основные переносчики тропических болезней — комары двух видов: Aedes aegypti и Aedes albopictus. Их отличают характерные белые полосы на ногах. Получившие широкое распространение в Крыму и по всему черноморскому побережью Краснодарского края насекомые периодически вызывают эпидемические вспышки лихорадок Денге, Чикунгунья, Зика и др. Вид Aedes aegypti является также основным переносчиком вируса желтой лихорадки.

Лихорадка денге протекает с сильной болью в мышцах и суставах, повышением температуры, интоксикацией, увеличением лимфоузлов, бессонницей, анорексией. При некоторых ее вариантах развивается геморрагический синдром. Состояние длится 2-7 дней. Лихорадка может перейти в тяжелую геморрагическую форму, при которой начинаются кровотечения и падает уровень тромбоцитов, а также может развиться синдром шока денге, при котором давление снижается до угрожающего жизни уровня.

Лечения от лихорадки нет — можно лишь улучшить состояние больного с помощью болеутоляющих и антигистаминных препаратов, витаминов, коагулянтов, в особо тяжелых случаях — глюкокортикоидов. Категорически нельзя использовать аспирин, ибупрофен, диклофенак — они повышают кровоточивость.

При заболевании классической формой лихорадки денге прогноз благоприятный, а при геморрагической форме летальность составляет около 50%.

Также возможны осложнения, от пневмонии до энцефалита.

Похожим образом протекает и чикугунья. Боли после нее могут затянуться на месяцы и даже годы. Для пожилых людей заболевание может стать смертельным. От возбудителя чикугуньи нет вакцины, все лечение сводится к облегчению болей.

Только за последние пять лет были зарегистрированы вспышки чикугуньи в США, Колумбии, Италии, Бразилии.

Течение желтой лихорадки варьируется по тяжести от умеренного лихорадочного состояния до тяжелого гепатита с геморрагической лихорадкой. Типичные симптомы — высокая температура, озноб, головная боль, боль в мышцах, тошнота, рвота. Из-за поражения печени у пациента желтеет кожа. Лицо краснеет, появляется отек. После короткого облегчения может наступить шок, геморрагический синдром с развитием острой почечной недостаточности, развивается острая печеночная недостаточность. При молниеносно протекающем развитии болезни больной умирает через 3-4 дня.

Летальность заболевания составляет 5-20%, а во время эпидемических вспышек — до 50-60%.

«Если комар-переносчик любой из этих лихорадок укусит лишь одного туриста, этого будет достаточно, чтобы весь регион охватила эпидемия», — говорит Лукашев.

Также оба вида комаров способны переносить личинок нитчатых червей рода Dirofilaria, которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

В первой половина ХХ века на черноморском побережье уже боролись с комарами — правда, малярийными. Болота были осушены, появились защищающие от комаров растения (в основном эвкалипты), рыбка гамбузия поедала личинок.

Исследователи отмечают, что предотвратить процесс распространения опасных насекомых на государственном уровне практически невозможно — комары перемещаются на север вследствие естественных причин. Однако остановить рост популяции смертоносных комаров в состоянии и сами местные жители. Ученые рекомендуют сократить площади, особо пригодные для размножения комаров — свободно лежащий мусор и емкости, в которых накапливается вода, например, шины и баки.