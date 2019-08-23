Комары-убийцы: россиянам грозит смертельная лихорадка

Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок

Россиянам угрожают смертельно опасные вирусы, которые переносят комары из тропиков, заселившие черноморское побережье. Для эпидемии достаточно одного пострадавшего туриста, предупреждают ученые.

Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают «Известия» со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

Как установили ученые, популяции переносящих опасные тропические лихорадки комаров распространились на черноморском побережье Краснодарского края. Как поясняет ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные виды попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

«Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями,

— говорит он. — Похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию.

Основные переносчики тропических болезней — комары двух видов: Aedes aegypti и Aedes albopictus. Их отличают характерные белые полосы на ногах. Получившие широкое распространение в Крыму и по всему черноморскому побережью Краснодарского края насекомые периодически вызывают эпидемические вспышки лихорадок Денге, Чикунгунья, Зика и др. Вид Aedes aegypti является также основным переносчиком вируса желтой лихорадки.

Лихорадка денге протекает с сильной болью в мышцах и суставах, повышением температуры, интоксикацией, увеличением лимфоузлов, бессонницей, анорексией. При некоторых ее вариантах развивается геморрагический синдром. Состояние длится 2-7 дней. Лихорадка может перейти в тяжелую геморрагическую форму, при которой начинаются кровотечения и падает уровень тромбоцитов, а также может развиться синдром шока денге, при котором давление снижается до угрожающего жизни уровня.

Лечения от лихорадки нет — можно лишь улучшить состояние больного с помощью болеутоляющих и антигистаминных препаратов, витаминов, коагулянтов, в особо тяжелых случаях — глюкокортикоидов. Категорически нельзя использовать аспирин, ибупрофен, диклофенак — они повышают кровоточивость.

При заболевании классической формой лихорадки денге прогноз благоприятный, а при геморрагической форме летальность составляет около 50%.

Также возможны осложнения, от пневмонии до энцефалита.

Похожим образом протекает и чикугунья. Боли после нее могут затянуться на месяцы и даже годы. Для пожилых людей заболевание может стать смертельным. От возбудителя чикугуньи нет вакцины, все лечение сводится к облегчению болей.

Только за последние пять лет были зарегистрированы вспышки чикугуньи в США, Колумбии, Италии, Бразилии.

Течение желтой лихорадки варьируется по тяжести от умеренного лихорадочного состояния до тяжелого гепатита с геморрагической лихорадкой. Типичные симптомы — высокая температура, озноб, головная боль, боль в мышцах, тошнота, рвота. Из-за поражения печени у пациента желтеет кожа. Лицо краснеет, появляется отек. После короткого облегчения может наступить шок, геморрагический синдром с развитием острой почечной недостаточности, развивается острая печеночная недостаточность. При молниеносно протекающем развитии болезни больной умирает через 3-4 дня.

Летальность заболевания составляет 5-20%, а во время эпидемических вспышек — до 50-60%.

«Если комар-переносчик любой из этих лихорадок укусит лишь одного туриста, этого будет достаточно, чтобы весь регион охватила эпидемия», — говорит Лукашев.

Также оба вида комаров способны переносить личинок нитчатых червей рода Dirofilaria, которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

В первой половина ХХ века на черноморском побережье уже боролись с комарами — правда, малярийными. Болота были осушены, появились защищающие от комаров растения (в основном эвкалипты), рыбка гамбузия поедала личинок.

Исследователи отмечают, что предотвратить процесс распространения опасных насекомых на государственном уровне практически невозможно — комары перемещаются на север вследствие естественных причин. Однако остановить рост популяции смертоносных комаров в состоянии и сами местные жители. Ученые рекомендуют сократить площади, особо пригодные для размножения комаров — свободно лежащий мусор и емкости, в которых накапливается вода, например, шины и баки.