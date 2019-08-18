Остались без материалов: что мешает Роскосмосу

У многострадальной российской космической обсерватории «Миллиметрон» новые проблемы, на этот раз – связанные с нежеланием западных поставщиков обеспечивать ее высокотехнологичными материалами.

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Речь идет об углеволокне, необходимом в конструкции телескопа, ранее поставлявшемся британской формой. «До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории «Спектр-М».

Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам «теплые» письма»,

— сказала РИА «Новости» заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

После отказа российская сторона вышла на японскую группу Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ). «НИИКАМ пропитывает углеволокно связующим своей разработки и получается так называемый препрег (композиционный материал-полуфабрикат — «Газета.Ru»), из которого мы потом делаем по своей особой технологии высокоточные панели», — пояснила специалист.

Отказ в поставке углеволокна стал не единственной преградой подобного рода при строительстве телескопа «Спектр-М». «Некоторые уникальные микросхемы — поставщики нам говорят хорошие слова, но,

тем не менее, их не присылают. И мы уже кое-что заменили», — сказала Лихачева.

Недавно ушел из жизни академик Николай Кардашев, вдохновитель проекта «Миллиметрон», — старт которого неоднократно откладывается Роскосмосом.

Предполагается, что в режиме связи с Землей «Миллиметрон» будет работать как крупнейший виртуальный радиотелескоп, способный исследовать структуру ядер галактик, черных дыр, пульсаров, изучать в миллиметровом диапазоне волн реликтовое излучение, искать самые ранние следы формирования Вселенной, белые дыры и кротовые норы.

Космический проект «Спектр-М» должен прийти на смену завершившему в этом году работу телескопу «Спектр-Р», однако его запуск много лет откладывается Роскосмосом из-за отсутствия средств. Так, в 2013 году запуск намечался на 2019 год, однако из-за урезания финансирования в связи с секвестром проект был вынесен из Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

А после 2015 года начались проблемы и санкционного характера, о которых академик Кардашев рассказывал «Газете.Ru».

«Я со своей стороны все силы прикладываю, чтобы его запуск состоялся в 2020 году. ФКП есть, деньги на него выделены, но год запуска не указывается. Дело в том, что для запуска нужно еще подтверждение международного участия. Зарубежные коллеги собираются делать для телескопа приборы, и сейчас ситуация с санкциями вредит этому. Часть договоров подписана, часть – нет, — пояснял Кардашев. — Мы не можем получить приемники, работающие в дальнем инфракрасном диапазоне, с помощью которых мы можем проверить, есть ли далеко в космосе очень большие конструкции типа сфер Дайсона (гипотетические инженерные сооружения внеземных цивилизаций. –«Газета.Ru»).

Проблемы, связанные с невозможностью поставок чувствительных иностранных комплектующих, возникают не только в миссии «Спектр-М».

Так, уже несколько лет откладывается пуск первой российской миссии «Луна-25».

По данным «Газеты.Ru» одной из главных проблем стали западные санкции, не позволившие установить на аппарат легкий прибор западной сборки и теперь российские конструкторы занимаются сборкой отечественного. При этом Роскосмос больше года отказывается комментировать эту ситуацию.

«В отличие от того, к чему я привык в советские времена, когда у нас было 16 проектов за 6 лет, сейчас мы не можем сделать один проект в течение многих лет. Без конца сдвигаются сроки, и никто не несет за это ответственности, наказания. Меняется руководство, стиль работы... И то, что сейчас происходит, вызывает чувство большой досады. И когда специалисты Лавочкина меня успокаивают, говоря, что мы что-то сделаем через некоторое время, я им обычно говорю — хотелось бы при жизни…

Мы катастрофически отстали в научном космосе,

— говорил ранее известный российский исследователь планет академик Михаил Маров. — Я уже так надеялся, что старт «Луны-Глоб» осуществится в 2019 году, но сейчас он перенесен на 2021 год, и конца этому не видно. А ведь «Луна-Глоб» имеет принципиальное значение — ведь мы разучились садиться на Луну. В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения».

При этом сокращение финансирования, из-за которого постоянно сдвигаются сроки запуска «Спектра-М», происходит и с другими миссиями, запуска которых ученые ждут годами. Так, весной 2019 года стало известно, что Роскосмос решил сократить в разы запланированное ранее выделение средств на подготовку и запуск российского космического телескопа «Спектр-УФ».

«В 2019 году Роскосмос предложил нам самим обрезаться добровольно втрое,

письмо об этом пришло от Роскосмоса в головную организацию — НПО Лавочкина, — пояснил научный руководитель миссии Борис Шустов. — А на 2020 год планируется сокращение в 15 раз. Обрезали финансирование, можно сказать, под ноль».