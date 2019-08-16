«Чем тяжелее, тем ощутимее ущерб»: как птицы повреждают самолеты

Столкновение с чайками в зоне аэропорта Жуковский стало причиной инцидента с самолетом А321 в Подмосковье. Командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, которым, несмотря на два поврежденных птицами двигателя, удалось посадить лайнер в кукурузном поле в Подмосковье, присвоили звания Героев России.

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«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал президент Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза, передает РИА «Новости». Глава государства добавил, что остальным членам экипажа вручат ордена Мужества.

Следствию только предстоит выяснить, почему птицы оказались в опасной зоне, связано ли их появление с расположенной рядом свалкой и какие меры предпринимало руководство аэропорта для отпугивания пернатых, столкновение с которыми — не такое уж редкое явление в мировой авиации.

По данным британской Ассоциации пилотов авиалиний (BALPA), серьезные последствия от столкновения самолетов с птицами наступают довольно редко. «Самолеты проектируются и строятся так, чтобы выдерживать удары птиц, а пилоты проходят жесткие тренировки, чтобы уметь справляться с такими неожиданностями, как удары птиц, — говорит специалист BALPA Стивен Ланделлс. —

В моей карьере было 10 столкновений с птицами, ни одно из них не привело к каким-либо значительным повреждениям.

В половине случаев, на самом деле, из-за малого размера птиц я не подозревал о случившемся столкновении, пока не проводил осмотр самолета после посадки».

Как правило, столкновения с птицами происходят у земли при взлете или посадке самолета, как это и произошло накануне в Жуковском. Наиболее опасным считается попадание тушек птиц в двигатель самолета, который может потерять тягу. Впрочем, как правило, такое случается лишь с одним двигателем, а современные двухдвигательные лайнеры проектируются таким образом, что могут продолжать не только горизонтальный полет, но и взлет на одном работающем двигателе.

Точной мировой статистики по количеству авиапроисшествий из-за столкновения с птицами нет. По данным Федерального управления гражданской авиации США, в 1990-2013 годы в стране в авиапросишествиях, связанных с птицами, погибли 25 человек, 279 пострадали.

Первый задокументированный случай столкновения самолета с птицей произошел 7 сентября 1905 года.

В 2018 году в США было зафиксировано 14661 столкновение воздушных судов с птицами, это порядка 40 инцидентов в сутки. За последние два десятилетия в подобных случаях в мире погибли более ста человек,

ежегодный ущерб от птиц для авиации оценивается в $1,2 млрд.

«Части самолета построены так, чтобы выдерживать такие соударения. В сети вы можете найти видео, где тушки птиц выстреливают по самолетам из специальных пушек, чтобы испытать на прочность лобовые стекла, воздухозаборники и так далее. Лично я сталкивался с несколькими такими ударами, и в результате в худшем случае была небольшая вмятина. Когда птица попадает в двигатель, как правило, бедное животное расчленяется. Однако в случае крупных птиц двигателю может быть нанесен ощутимый ущерб», — говорит американский пилот Патрик Смит.

«Остановка одного двигателя не должна приводить к крушению, так как самолеты проектируются на полет с одним остановившимся двигателем, — напоминает Ланделлс. — Однако, множественные удары птиц или соударения с особо крупными птицами, такими как канадские гуси, могут нанести большой ущерб».

Конечно же, самый известный из подобных случаев — посадка самолета, следовавшего рейсом 1549, на Гудзон в 2009 году, вошедшая в историю мировой авиации.

«Птицы не засоряют двигатель, но они могут повредить внутренние лопатки турбин, вызвав потерю мощности, — объясняет Смит. — Чем тяжелее птица, тем ощутимее ущерб. Удар среднего размера гуся на скорости 500 километров в час окажет на самолет воздействие в 15 тонн. Даже небольшие птицы могут нанести ущерб, если их много.

В 1960 году винтовой самолет авиакомпании Eastern Airlines упал в Бостоне после столкновения с со стаей скворцов», — вспоминает Смит.

После инцидента на Гудзоне руководство аэропорта Нью-Йорка приняло меры, отстрелив несколько сотен гусей. Позднее экологи подали на аэропорт в суд, однако тот встал на сторону авиаторов.

close «Росавиация»

По данным Росавиации, в Российской Федерации с 2010 года отмечается тенденция увеличения как абсолютного, так и относительного (на 100 тыс. взлетов и посадок) числа случаев столкновений воздушных судов с птицами и другими животными. Подобные инциденты в Российской Федерации происходят чаще, чем, например, в США, говорится в материалах ведомства.