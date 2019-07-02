Безумие и азарт: как человечество ищет НЛО

24 июня 1947 года принято считать датой, положившей начало уфологии — настоящей эпидемии, поразившей человечество во второй половине XX века. В тот день в США произошло событие, вошедшее в историю как «Случай в Каскадных горах», когда пилот Кеннет Арнольд летел на своем самолете в Якиму (штат Вашингтон) и по пути решил поискать обломки самолета, за который было объявлено вознаграждение.

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На высоте 3 км он заметил в воздухе вспышку от девяти объектов на расстоянии 20 миль от него.

«Я совершенно отчетливо видел их очертания на фоне снега, когда они приближались к горе… Они пролетели приблизительно 20–25 миль и исчезли из виду. Около трех минут я наблюдал, как цепь похожих на тарелки предметов, растянувшаяся по крайней мере на 5 миль, лавировала между высокими горными вершинами», — вспоминал он.

А спустя неделю, 2 июля 1947 года, в США произошел знаменитый «Розуэлльский инцидент», который закрепил мистический опыт американцев и, видимо, навсегда вошел в историю маленького городка Розуэлл в штате Нью-Мексико. В тот день местный фермер обнаружил обломки странного блестящего объекта у себя на пастбище, где пас овец. Обломки были похожи на фольгу, которая при сгибании восстанавливала свою форму.

Вскоре военные поспешили опровергнуть внеземное происхождение находки, заявив, что это был всего лишь атмосферный зонд с оборудованием, а не летающая тарелка — термин, который только входил в обиход с подачи газетчиков.

После событий 1947 года культ НЛО и уфологии распространился по земному шару — летающие тарелки стали наблюдать в различных частях света. Популярные теории заговора на фоне «холодной войны», нежелание властей комментировать подобные случаи, а также появление действительно новых и быстрых летательных аппаратов давали поводы ко все новым «наблюдениям» НЛО.

Особое отношение к теме наблюдения НЛО, пришельцев и внеземной жизни сложилось в свое время в Советском Союзе. Во-первых, СССР и советские ученые внесли немалый вклад в дело серьезного осмысления роли человеческой цивилизации во Вселенной – в Бюраканской обсерватории дважды проходили научные конференции по вопросам внеземных цивилизаций, при этом в одной из них принимали участие светила советской астрофизики, нобелевские лауреаты, в том числе открывший структуру ДНК Фрэнсис Крик,

и другие маститые иностранные ученые — Карл Саган, Филип Моррисон, Фрэнк Дрэйк.

С другой стороны в СССР особенно в перестроечные времена увлечение НЛО, паранормальными явлениями и прочей уфологией достигло небывалых масштабов, продолжилось в 90-е годы и, как такового, очищения науки от всего этого не произошло, несмотря на усилия созданной академиком Гинзбургом Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН.

Возможно, отчасти поэтому в российском информационном поле так вольготно сегодня себя чувствуют всевозможные уфологи и прочие «профессиональные» исследователи паранормальных явлений. Ежедневно уфологи наравне с серьезными учеными становятся источниками полноценных новостей и целых новостных сюжетов, создавая лженаучный информационный шум.

«Уфологи рассказали, как правильно поймать в кадр НЛО», «Уфологи обнаружили «флот кораблей инопланетян» возле Солнца», «На снимках Луны обнаружен 300-метровый инопланетный корабль», «Обнаружен таинственный сигнал из глубин Вселенной», «В Ростове на видео сняли планету Нибиру» — это лишь малая толика заголовков новостей в рунете за последние дни со ссылкой не на настоящих ученых, а на уфологов.

В рунете появились даже уфологи-многостаночники, пользующиеся популярностью у многих сми низкого пошиба. Один такой, из Сибири, с завидным постоянством, анализируя всевозможные карты, снабжает мир новыми сенсациями –

то он разгадывает тайну перевала Дятлова, то находит НЛО на Марсе, то звездолет в Антарктиде.

Несмотря на то, что в англоязычном сегменте интернета подобного низкосортного материала в СМИ на порядки меньше, интерес к теме НЛО не угасает и там. Правда, обычно это бывает связано с реальными событиями.

Так, в мае влиятельная американская The New York Times сообщала, что с лета 2014 по март 2015 года в небе над восточным побережьем США летчики ВМС стали замечать странные объекты. Они могли двигаться с гиперзвуковой скоростью, но выхлопных газов или характерных следов в небе при этом видно не было.

«Они могли быть там весь день, — говорил лейтенант Райан Грейвс, который сообщал о подобных наблюдениях в Пентагон. — Чтобы самолет держался в воздухе, ему нужно много горючего. При скоростях, которые мы наблюдали, 12 часов в воздухе — это на 11 больше, чем мы могли бы ожидать».

В Министерстве обороны США подчеркивали, что речь не шла об инопланетной природе этих объектов — увиденному можно найти и вполне «земное» объяснение.

По словам Леона Голуба, астрофизика из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, вероятность внеземного происхождения этих объектов «крайне маловероятна».

А в декабре 2017 года Пентагон признался, что последние годы тратил деньги на изучение НЛО — по данным журналистов,

на эти цели с привлечением сторонней фирмы было направлено до $22 млн.

Признание было сделано после публикации в New York Times, раскрывшей суммы и детали тайной программы. В ответ на запрос журналистов в Пентагоне признали существование в прошлом этой программы, но указали, что она уже закрыта.

Кроме того, ранее Центральное разведывательное управление США обнародовало большое количество документов, носивших когда-то гриф «секретно». Среди них оказались и записи об «инопланетянах», в том числе сообщение ТАСС о наблюдении НЛО двумя литовскими пограничниками 26 июня 1996 года.

Наконец, недавно международный проект по поиску внеземной жизни Breakhrough Listen опубликовал результаты первых трех лет своих исследований. Препринт статьи в The Astrophysical Journal, посвященной результатам самого полного поиска радиосигналов рукотворной активности в космосе за всю историю, был опубликован на сайте Калифорнийского университета в Беркли.

Тем временем изучение внеземных форм жизни вовсе не исключается современной наукой, более того, эта цель –

главная движущая сила в планировании современных межпланетных миссий. Одна из них — миссия Dragonfly, которая будет отправлена к спутнику Сатурна Титану.

Прилет аппарата на спутник запланирован в 2034 году. Достигнув точки назначения, аппарат размером с марсианский ровер приземлится в области экватора и начнет долгое путешествие, перелетая с точки на точку на поверхности Титана. Ученые надеются, что им удастся направить дрон к 90-километровому ударному кратеру Селк, который представляет для них особенный интерес с точки зрения возникновения жизни.

Недавний всплеск интереса к теме внеземной жизни был связан с обнаружением на Марсе мощного кратковременного выброса метана. Ведь метан, как известно, на Земле – главный индикатор присутствия живых организмов. «Мы посмотрим наши данные за эти выходные, за прошлую неделю у нас было девять измерений, — заявил «Газете.Ru» сотрудник ИКИ РАН Олег Кораблев, согласившись с важностью сделанного американцами открытия. — Сам факт подтверждения этого выброса был бы большим достижением. Если был такой выброс, то должны быть видны его остатки, и я полон оптимизма».