Срок вместо расстрела: за что осудили строителя Восточного

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.

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Гребневу вменялось нарушение двух статей УК — «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Преднамеренное банкротство».

Несмотря на то, что прокуратура требовала для обвиняемого восемь лет колонии, суд ограничился условным сроком.

«Суд назначил Гребневу 5 лет условно и штраф в 200 тысяч рублей», — сказал РИА «Новости» представитель суда.

«По двум статьям назначено пять лет лишения свободы условно и два года испытательного срока, а также штраф в 200 тысяч рублей. Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Решение об обжаловании приговора будет принимать Гребнев», — сказал адвокат Гребнева Игорь Поляков.

С января 2015 года ТМК перестала выплачивать своим работникам (1,2 тыс. человек) зарплату, долг тогда составил 111 млн руб. А компания объявила, что ее прежний директор Виктор Гребнев, также занимавший должность и.о. начальника департамента промышленности и транспорта Приморского края, покупал себе яхты.

«Необходимо отметить, что в период руководства Гребнева В.Г. Тихоокеанской мостостроительной компанией средства, предназначенные на строительство объектов, широко расходовались на непрофильные цели, такие как приобретение дорогих яхт, возведение базы отдыха на острове Ханка, дарение квартир и строительство собственного трехэтажного особняка Виктора Гребнева», — сообщала компания.

Вскоре в отношении Гребнева было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сам он находился под подпиской о невыезде.

В 2015 году пострадавшие от действий руководства компании рабочие обратились в ходе «прямой линии» к президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать вопрос задолженности по зарплате.

«Вообще за такое надо не сажать, а расстреливать»,

— написал тогда вице-премьер Дмитрий Рогозин в твиттере, комментируя сообщения о трате денег на яхты.

Как сообщает ТАСС, по версии следствия, Гребнев, будучи единственным руководителем ТМК,

распорядился в личных целях вверенными ему денежными средствами в размере свыше 407 млн рублей.

При этом с января 2012 года по декабрь 2014 Гребнев совершал последовательные действия, направленные на преднамеренное банкротство возглавляемого им предприятия, сделали вывод следователи.

В апреле 2014 года он умышленно заключил и исполнил в добровольном порядке договоры поручительства, уплатив 288 млн рублей в счет погашения перед банком кредитов другой компании. ТМК в августе 2015 года была признана судом банкротом.

Гребнев возглавлял ТМК с 2006 года, а оставил пост в сентябре 2014 года, продав свою долю. В 2011 году он был избран по списку «Единой России» депутатом Заксобрания Приморья ,став главой комитета по экономической политике и собственности.

Черная дыра

Коррупция при строительстве космодрома Восточный стала одним из главных обвинений госкорпорации Роскосмос в неэффективности. Дело Гребнева — одно из многих дел коррупционной направленности.

Так, в мае 2018 года трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 лет. По данным следствия, в 2012–2013 годах они растратили более 250 млн рублей из федерального бюджета путем закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.

«За растрату средств при строительстве космодрома «Восточный» осуждены экс-начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев, директор ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов и гендиректор ЗАО «Стройконструкция» Николай Шкадин. Приговоры — от 7,5 до 6,5 лет колонии общего режима», — говорилось в сообщении СК.

На фоне антикоррупционных расследований Роскосмос столкнулся с проблемой переноса сроков его достройки, за что получил нагоняй от президента.

В апреле 2019 года, говоря про космодром, президент заострил внимание на проблемах с его достройкой. «Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ с этими расценками. Надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать, разумеется, ничего. Реалистично подойти нужно», — отметил он.

Этот же упрек был высказан главой правительства Дмитрием Медведевым,

заявившим, что нынешняя динамика строительства не позволяет подготовить его к запуску тяжелой ракеты в 2021 году.

«Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться, значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки», — сказал Медведев.