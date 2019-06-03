Почти как в Африке: россиянок губит рак шейки матки

Специалисты предупредили, что заболеваемость раком шейки матки в России к 2030 году может увеличиться в два раза, сообщает ТАСС.

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«Если ничего не будем делать, то с 2019 по 2030 год количество случаев увеличится до 295 тыс., и погибнут 130 тыс. женщин», — отметил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации.

Ежегодно в мире регистрируется 528 тысяч новых больных раком шейки матки и 266 тысяч смертей от этого заболевания. Широкое распространение этого заболевания отмечено в развивающихся странах, на которые приходится 78% случаев.

На юге Африки рак шейки матки поражает более 28 женщин на 100 тыс. Для сравнения, в Северной Америке, Канаде, Австралии, Саудовской Аравии и еще нескольких странах всего 6,5 случая на 100 тыс.

В России показатели заболеваемости довольно высокие — 14,7-20,2 случая на 100 тыс. Такие же они, например, в Индии, Казахстане, Республике Чад.

Смертность составляет 4,4–7,1 случая на 100 тыс., как в Мексике или Ливии. Самая низкая смертность от рака шейки матки, менее 2,2 случаев на 100 тыс., в упомянутых выше странах с самой низкой заболеваемостью.

В 2016 году в России было зарегистрировано 16 423 новых случаев рака шейки матки, т.е. на долю этой патологии в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями пришлось 5,3% (5 место). По сравнению с 2006 годом прирост показателя заболеваемости на 100 тыс. женского населения составил 24,28%. В возрастной группе 30—34 лет заболеваемость раком шейки матки была максимальной (23,76%) по сравнению с другими. На ранних стадиях заболевание выявляется у 65,6% пациенток.

В структуре смертности от онкологических заболеваний в России в 2016 году среди женщин рак шейки матки составил 4,8%, что соответствует 10 месту. Летальность на первом году с момента установления диагноза — 14,6%. В возрастной группе 30—39 лет смертность от РШМ также была максимальной (23,6%) по сравнению с другими возрастными группами.

Среди причин рака шейки матки первое место занимает вирус папилломы человека — с 16 и 18 типами связаны 75% случаев заболевания, с 31 и 45 — еще 10%. Частая смена половых партнеров повышает риск инфицирования. В среднем за всю жизнь с вирусом сталкивается 80-90% женщин.

При этом большинство инфицированных женщин (около 91%) избавляются от ВПЧ без каких-либо медицинских вмешательств в течение двух лет.

Риск повышается при курении — оно способствует развитию дисплазии шейки матки, которая может прогрессировать в рак. Среди женщин с папилломавирусом курильщицы и бывшие курильщицы страдают от рака в два-три раза чаще некурящих. Пассивное курение также связано с ростом риска.

Кроме того, риск увеличивается при длительном приеме оральных контрацептивов. Женщины, которые использовали оральные контрацептивы в течение 5–9 лет, сталкиваются с раком шейки матки примерно вдвое-втрое чаще тех, кто вообще их не принимал, а те, кто использовал их в течение 10 лет или дольше, имеют примерно в четыре раза более высокий риск.

Также на вероятности развития рака шейки матки отрицательно сказывается многодетность.

У женщин с ВПЧ, родивших семь и более детей, рак шейки матки встречается в четыре раза чаще, чем у нерожавших.

В 2016 году американские онкологи провели исследование влияния физической активности на риск развития рака шейки матки. Выяснилось, что риск развития опухоли в 2,5 раза выше у женщин, которые не занимались спортом, чем у тех, кто активно тренировался хотя бы четыре раза в месяц.

Наиболее частые симптомы, которые могут свидетельствовать о раке шейки матки, — нерегулярные мажущие кровянистые выделения или слабое кровотечение в период между месячными у женщин детородного возраста, мажущие выделения или кровотечение у женщин в постменопаузе, кровотечение после полового акта, более обильные выделения из влагалища, иногда с неприятным запахом.

По мере прогрессирования рака могут появляться более тяжелые симптомы, в том числе постоянная боль в спине, ногах, области таза, потеря веса, утомляемость, снижение аппетита, неприятно пахнущие выделения и дискомфорт во влагалище, отек одной или обеих нижних конечностей.

При далеко зашедших формах рака могут развиться и другие тяжелые симптомы, в зависимости от того, на какие органы распространился рак.

Окончательный диагноз ставится по итогам гистологического исследования. Стадию заболевания устанавливают на основании размеров опухоли и распространения процесса на область таза и отдаленные органы. Выбор метода лечения зависит от стадии рака, при этом в перечень возможных вариантов входят хирургическая операция, лучевая терапия и химиотерапия. Кроме того, важную роль в ведении пациентов с онкологическими заболеваниями играет паллиативная помощь, позволяющая облегчить боль и страдания, причиняемые болезнью.

Пятилетняя выживаемость при раке шейки матки составляет от 90% до 10% в зависимости от стадии. При выявлении рака на первой стадии возможно даже сохранить репродуктивную функцию. Однако для этого необходимы регулярные гинекологические осмотры, на которые решаются лишь половина женщин в России — 40% бывают в кабинете врача раз в год, 9% — раз в полгода. Остальные либо вспоминают о враче, когда появляются жалобы, либо вообще не помнят, когда в последний раз приходили на консультацию. Причиной тому — некорректное поведение гинекологов. Около трети женщин в 2018 году пожаловались на запугивания, высмеивание отсутствия (или наличия) половой жизни, навязывание родов как способа решить все проблемы со здоровьем.

«Лечат чаще всего не роды, а сами изменения в гормональной системе. Однако и эта информация не совсем верна. Роды действительно могут вылечить только одну болезнь — эндометриоз.

В остальных же случаях они не лечат, а калечат женский организм»,

— предупреждает гинеколог Елена Иванова.

Основной способ профилактики рака шейки матки — вакцинация от ВПЧ. Прививку рекомендуется делать в возрасте от 9 до 26 лет, но некоторые вакцины можно использовать и в более старшем возрасте. Прививка снижает риск заражения ВПЧ на 70-90%. Также возможна вакцинация мальчиков — она уменьшит возможность того, что они станут переносчиками ВПЧ и снизит риск развития у них ассоциированных с ВПЧ видов рака (прямой кишки, полового члена и т.п.).

Плановая вакцинация применяется в более чем в 86 странах мира, среди которых США, Канада, Австралия, Франция, Германия, Швейцария, Норвегия. В России программы вакцинации проводятся лишь в нескольких регионах, но в настоящее время оценивается возможность включения вакцины от ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок.

Пользу вакцинации наглядно демонстрирует пример Австралии, где благодаря 10-летней программе массовой иммунизации населения против ВПЧ уровень заболеваемости раком шейки матки среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет снизился до 1,1% к 2015 году.