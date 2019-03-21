Расторгнуть и заморозить: кто отказался от украинских ракет

Российская частная космическая компания S7 Space решила остановить выполнение контракта на производство на Украине 12 ракет-носителей «Зенит». «Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение «Южмаш»

о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта»,

— сказал источник РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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При этом источник в компании S7 Space сообщил, что в апреле производство будет «заморожено» на текущем уровне изготовления ракет.

На украинском заводе «Южмаше», производящем ракеты, не стали комментировать вопрос о продолжении их производства. В пресс-службе S7 сообщили, что «контракт действует», но не предоставили комментарий относительно его перспектив. В Роскосмосе, предприятия которого до событий на Украине 2014 года производили около 80% компонентов для ракет «Зенит» (в частности, двигатель РД-171М и систему управления) уточнили, что не располагают информацией о возможном разрыве контракта.

S7 Sea Launch Limited подписала контракт на изготовление 12 комплектов ступеней ракеты-носителя «Зенит» с «Южмашем» в апреле 2017 года, профинансировав их строительство на $24 млн.

Ракеты планировалось запускать по программам «Морской старт» и «Наземный старт» с Байконура. Изготовление первых двух ракет ожидалось в 2018-19 годах.

Ранее в интервью «Ведомостям» бывший гендиректор S7 Space Сергей Сопов рассказал, что компания с конца 2017 года не может получить разрешения российского правительства на поставку отечественных комплектующих для дооборудования ракет «Зенит».

S7 Group подписала сделку о покупке плавучего космодрома «Морской старт» с группой компаний Sea Launch в сентябре 2016 года. «Мы рассчитываем, что без больших вложений в модернизацию Sea Launch сможем сделать до 70 пусков в течение 15 лет. Наш подход к ведению бизнеса кардинально отличается от многих компаний – мы не будем продавать обещания, мы будем продавать запуски только на готовых ракетах-носителях. Сначала ракеты, и только потом – покупатель», — говорил тогда генеральный директор S7 Group Владислав Филев.

Кроме того, тогда же S7 подписала соглашение о сотрудничестве и совместной работе по перезапуску эксплуатации «Морского старта» с РКК «Энергия». Планировалось, что корпорация окажет S7 инженерную поддержку и посодействует в организации пусков и работ по системной интеграции.

Планировалось, что двигатель и система управления российского изготовления, а также корпус ракеты украинского изготовления будут собираться в США перед погрузкой на пусковую платформу «Морского старта».

«Это было понятно с самого начала, что сама процедура сборки в США российских и украинских компонентов требует разрешения американского правительства, которое они (S7 Space) вроде бы получили. Нужен сборочный цех для сборки ракеты. Это требует времени и денег без всяких перспектив получения ракеты из-за отношений России и Украины. Ситуация зависла, она с самого начала была странной. Запусков, ясно, не будет ни в этом году, ни в следующем», — сказал РИА «Новости» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

В феврале сообщалось, что компания S7 Space подала в Арбитражный суд Москвы иск к ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». В карточке дела на сайте суда говорилось, что сумма исковых требований составила 11,3 миллиона рублей,

при этом суть требований S7 Space в материалах суда не раскрывается.

Ранее СМИ сообщали о переходе коллектива разработчиков космического корабля «Федерации» из РКК «Энергия» в компанию S7 Space. Так, «Энергию» покинул космонавт-испытатель РКК «Энергия» Марк Серов и еще пять человек.

В декабре дочерняя компания компания S7 «Космические транспортные системы» получила лицензию на создание и модернизацию ракет и других средств выведения. Работа ведется группой инженеров под руководством заместителя генерального директора — главного конструктора средств выведения Игоря Радугина.

Радугин с сентября работает в S7 Space, ранее он являлся членом правления ракетно-космической корпорации «Энергия», заместителем генконструктора — главным конструктором средств выведения. В настоящее время он занимается разработкой многоразовой ракеты-носителя, которую S7 планирует создать под проект Sea Launch («Морской старт»).