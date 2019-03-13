Манси или остяки? Кто убил группу Дятлова

Манси — малочисленный народ, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Сегодня их насчитывается около 12 тыс., а в 1930-х годах — в два раза меньше.

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Первоначально манси жили на Урале и его западных склонах, но коми и русские в XI — XIV веках вытеснили их в Зауралье. С присоединением Сибири к Российскому государству в конце XVI века русская колонизация усилилась, и уже в конце XVII века численность русских превысила численность коренного населения. Манси постепенно вытеснялись на север и восток, в XVIII веке были обращены в христианство, после обращения частично ассимилировались. На этническое формирование манси повлияли различные народы.

Традиционные занятия манси — охота, рыболовство, оленеводство, земледелие, скотоводство. Из верований распространены шаманизм и православие.

Именно на манси после новостей о гибели группы Дятлова пали первые подозрения.

Предполагалось, что туристы разбили лагерь на месте мансийского святилища, чем навлекли на себя их гнев. Следователи считали, что вина за смерть студентов может лежать на манси из родов Анямовых, Бахтияровых и Куриковых. Однако сами манси обвинения отрицали.

«Я лично не думаю, чтобы кто-либо из манси напал на русских туристов, так как этого никогда не было. Я бы все равно узнал бы от манси, кто напал на туристов, и этим интересуюсь. Но никаких причин нападать манси на туристов не имеется. Молебная гора, я точно знаю, находится в верховьях реки Вижай и там никто ни летом ни зимой не живет. Молебную гору никто не охраняет. Русским людям разрешается ходить туда», — рассказал на допросе охотник Григорий Куриков.

Его слова подтвердил и другой охотник манси, Никита Бахтияров.

«Я слышал, что подозревают в том, что манси испугали туристов и они погибли, — сказал он. — Это, я считаю, неверно... Ни одного случая не было, чтобы манси нападали на русских, для этого нет никаких причин. Молебная гора манси находится недалеко от юрт Бахтияровых, км в 30, в верховьях Вижая.

На эту гору никому не воспрещается заходить, русским мужчинам и женщинам, а также и манси.

Гора эта никогда не охраняется. Ценных вещей там никаких нет. Раньше что было, я не знаю. Эта молебная гора никуда не переносилась, вернее молебный камень не переносился и верующие манси ходят на эту гору, но таких религиозных манси мало. Других молебных мест у манси не имеется. Как погибли туристы мне неизвестно, но чтобы они погибли от рук манси я это не допускаю и манси это не позволят».

Другие местные жители также подтвердили, что место, где туристы поставили палатку, не было священным и ничего о нападении на них они не слышали. Также манси рассказали, что видели следы ребят, когда те направлялись к горам.

Проживавшие вместе с манси русские тоже считали, что те вряд ли могли навредить туристам.

Я не думаю, о том чтобы манси напали на туристов и их убили. Я проживаю в поселке Бурмантово с 1945 года и не было случая чтобы они нападали на русских, и от них не слышал никаких угроз, хотя почти насильно я отбирал у них детей на учебу в школе, или в больницу, — рассказал председатель Бурмантовского сельсовета Михаил Мокрушин. — Часто манси берут проводниками геологи и никогда плохого мнения о них не оставались. Я знаю, молебный камень манси находится в верховьях реки Вижай, а не в верховьях реки Лозьвы».

«Манси напасть на туристов не могли, наоборот, зная их обычаи они могли даже оказать русским помощь, — утверждал лесник Вижайского лесничества Иван Пашин. — Были случаи, что в этих местах заблудившихся людей манси вывозили к себе и создавали условия жизни своим питанием».

Кроме того, манси активно сотрудничали с поисковой группой и помогали искать тела туристов.

По словам директора музея Ивделя Ивана Уварова, если бы кто-то из манси был виноват в гибели ребят, то никто из них не стал бы участвовать в розыске. Русские участники поисковой экспедиции, отметили, что поведение помогавших им манси не вызывало подозрений.

Все допрошенные русские отмечали дружелюбие и гостеприимность манси, их готовность помочь, и не допускали, что те могли бы как-то навредить туристам. Сами же манси подчеркивали, что в тех краях, где находилась группа, нет никаких священных мест, а на ближайшую молельную гору дорога открыта всем, независимо от национальности, пола и верований. Манси посещали гору редко — старшее поколение предпочитало молиться дома, а среди молодежи сторонников традиционной религии манси было мало.

Оперуполномоченный Ивдельского ГОМ УВО Артемий Горбушин отметил, что манси Куриков рассказывал ему о пятерых остяках (обобщающее название нескольких сибирских народов, в том числе хантов), которые живут у святой горы и не дружат ни с русскими, ни с манси — якобы, они могли напасть на группу Дятлова.

Однако никто из других свидетелей об остяках поблизости не слышал, сам Куриков утверждал, что такого не говорил.

Зато многие из них указывали на то, как опасны в это время года ветра в горах — бураны налетают внезапно и сбивают с ног, поэтому местные жители при первых признаках их приближения спешат укрыться в тайге, иначе — верная гибель.

28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено.

«Произведенным расследованием не установлено присутствие 1 или 2 февраля 1959 г. в районе высоты «1079» других людей, кроме группы туристов Дятлова. Установлено также, что население народности манси, проживающее в 80—100 км от этого места, относится к русским дружелюбно — предоставляет туристам ночлег, оказывает им помощь и т. п. Место, где погибла группа, в зимнее время считается у манси непригодным для охоты и оленеводства», — значилось в постановлении.

Тем не менее, версия об убийстве группы Дятлова местными жителями до сих пор популярна в народе. В феврале 2019 года в ток-шоу «Пусть говорят» водитель тягача Анатолий Степочкин, утверждал, что об убийстве манси группы Дятлова ему рассказал один из их представителей, которого он однажды встретил.

«Туристы разграбили наше святое место. Шаманы узнали об этом, собрали охотников и выследили их. Когда [предположительно участники группы Дятлова] легли спать, они подошли к палатке и пустили дурман <...> Через какое-то время их всех убили, — процитировал местного Анатолий. — Раз сделали нам зло — мы и ответили злом».

Позже в шоу «На самом деле» житель Урала Алексей Команев рассказал, что его дядя якобы стал свидетелем убийства. В то время он был охотником и в ночь, когда погибла группа Дятлова, обнаружил неподалеку следы и пошел по ним, вскоре заметив свет огней. А затем перед ним предстали люди в странных одеяниях.

«Когда он подобрался поближе, то заметил группу людей странного вида. Согласно дяде, на них были надеты высокие кожаные сапоги, густые меховые шапки и шубы — что-то ближе даже к шкурам животным, — сказал Алексей. — Подобравшись чуть поближе, он увидел, что в руках у мужчин находятся тяжелые предметы, которыми они наносили какие-то удары. Поначалу он, находясь от них на расстоянии в 0,5 км или даже меньше, подумал, что удары наносились по животному, однако затем осознал, что избивают живого человека».

Продолжая рассказ, Команев подчеркнул, что возможные убийцы советских туристов действовали организованно — и было их пятеро.

«Дядя понял, что одна из жертв еще была живой, так как на удары человек реагировал криками и воплями. Вскоре он увидел и других лежащих на земле людей — на тот момент они уже были либо без сознания, либо мертвы. Дядя насчитал пять убивавших, они стояли вокруг своих жертв кругом, это было что-то организованное», — заявил мужчина в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос о том, кем именно были убийцы, Команев выразил мнение, что «это были не манси, но что-то очень похожее».

Сам же дядя скончался около года назад, поэтому пообщаться с ним лично возможности нет.