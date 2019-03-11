«Это очень расстраивает»: семья Хокинга судится с его сиделкой

Семья всемирно известного ученого Стивена Хокинга выдвинула обвинения против медсестры Патриции Дауди, которая около 15 лет ухаживала за ученым, сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник.

По словам источника, обвинения в отношении сиделки «достаточно серьезные».

Однако детали пока не разглашаются. Кроме того, представителям СМИ запретили присутствовать на слушаниях.

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61-летняя Дауди ухаживала за ученым на протяжении 15 лет, однако в марте 2016 года она прекратила присматривать за Хокингом в связи решением британского Совета по сестринскому и акушерскому делу (NMC) о приостановлении ее профессиональной деятельности. Длительное расследование в отношении Дауди было начато после жалобы со стороны семьи Хокинга. Источник, знакомый с этим делом, указал, что против медсестры выдвинуты «довольно серьезные» обвинения, но какие именно, не уточнил. Также Дауди была отстранена от работы.

Закрытые слушания по делу начались в феврале 2019 года. Они продлятся до 21 марта, на них будут рассмотрены профессиональные аспекты деятельности сиделки.

«Все это очень расстраивает. Могу ли я просто сказать «без комментариев» на данный момент? Мне нельзя разговаривать с кем-либо», — говорит Дауди.

«Слушания, которые в конечном итоге решат ее судьбу, сейчас продолжаются, но проходят за закрытыми дверями. И вполне вероятно, что они никогда не будут обнародованы», — рассказал источник. Отмечается, что такая секретность связана с состоянием здоровья женщины.

Юристов и политиков возмущает, что материалы дела не доступны общественности.

«Правосудие во тьме никогда не будет правильным правосудием, — считает политик Джон Хемминг. — Если вы хотите, чтобы люди доверяли регулирующему органу, то справедливость должна быть восстановлена и все должны это видеть».

В 2004 году десять медсестер, ухаживавших за Хокингом, обвинили его вторую жену Элейн Мейсон в нанесении побоев их пациенту. Хокинг оказывался в больнице с переломами и порезами, однако и он, и Мейсон отрицали все обвинения. Неизвестно была ли Дауди среди тех, кто давал показания полиции.

Элейн Мейсон родилась в Великобритании, там же выучилась на медсестру. До знакомства с семьей Хокинга она работала в местной больнице. Она была замужем за Дэвидом Мейсоном, инженером и большим поклонником Хокинга, который помог создать для него синтезатор речи. Встреча Элейн и Стивена состоялась в 1980-х годах, когда она устроилась на работу в качестве медсестры и сиделки. Элейн оставила Дэвида и их двух сыновей после 15 лет брака, чтобы продолжить жизнь с Хокингом.

Пара поженилась в 1995 году. Многие знакомые утверждали, что Элейн вышла замуж за профессора из корыстных побуждений, но она всегда отрицала это. На свадьбу Стивена и Элейн не пришли ни дети Хокинга, ни его бывшая жена Джейн.

Элен Мейсон неоднократно обвинялась родственниками и друзьями Хокинга в «физическом и эмоциональном» насилии за время их 11-летнего брака. Многие заявляли, что обращение Мейсон было «контролирующим и манипулятивным».

Сам Хокинг публично отрицал все обвинения, несмотря на то, что в 2000 году он появился в больнице с порезами и синяками, которые он не мог объяснить.

Три года спустя его дочь Люси вызвала полицию из-за опасений, что с ее отцом плохо обращались. Элейн Мейсон обвинили в недопустимом обращении с супругом и подопечным. Несмотря на расследования со стороны полиции, Мейсон никогда не получала официальных обвинений в каких-либо преступлениях.

Ранее первая жена Хокинга, Джейн, раскритиковала биографический фильм об ученом. По ее словам, в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» много неточностей, касающихся их взаимоотношений со знаменитым физиком. Продюсеры, пытаясь сократить время съемок, допустили множество искажений. Как она утверждает, картина не показывает всех трудностей ухода за мужем с боковым амиотрофическим склерозом.

Помимо заботы о супруге и троих детях, на плечи Джейн легла ответственность и за организацию посещений научных конференций в разных концах света. Также в фильме не показана поддержка со стороны ее родителей, отмечает она.

Джейн Хокинг сожалеет, что ни путешествия, ни повседневная опека не отражены в фильме, несмотря на ее просьбу внести хотя бы очень короткую сцену. «Я понимала, что если в фильме будут ошибки, то они будут увековечены», сказала она. Неточности в ленте касаются даже их первой встречи, которая произошла в маленьком городке Сент-Олбансе, а не в Кембридже. А развод, который был длительным крушением отношений, закончившимся громким скандалом, в фильме представлен тихим и слезливым расставанием.