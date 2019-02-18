«Помощь братскому народу»: как Хрущев отдал Крым

«Президиум постановляет передать Крым»

19 февраля 1854 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», которым утвердил совместное представление президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР о присоединении полуострова к советской Украине. Это был один из важнейших этапов в сложном многоступенчатом процессе, последствия которого явились камнем преткновения в отношениях двух стран уже в наше время.

Необходимость смены «прописки» Крыма объяснялась в документе «общностью экономики, территориальной близостью, тесными хозяйственными и культурными связями» между регионом и УССР.

«Президиум постановляет: утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики», — говорилось в указе, подписанном председателем Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ворошиловым и секретарем Президиума Николаем Пеговым.

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Подарок или экономическая целесообразность?

Проект этого указа был утвержден на заседании Президиума ЦК КПСС 25 января под руководством Георгия Маленкова, где присутствовали высшие руководители партии и государства. Участниками мероприятия крымский вопрос не обсуждался — только принимались постановления.

Как известно, главным инициатором передачи Крыма был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который, по одной версии, хотел таким образом потрафить украинской номенклатуре и сделать подарок в честь 300-летия Переяславской рады (воссоединения Левобережной Украины с Россией), а, по другой, пытался добиться образования единой экономической системы области и республики для более эффективного управления полуостровом.

Как рассказывал в 2014 году сын бывшего советского лидера Сергей Хрущев, строительство и функционирование Северо-Крымского водоканала от Каховского водохранилища было более дешевым в рамках одной ССР. Преемники неоднократно упрекали Хрущева-старшего в чрезмерной приверженности Украине, в которой он еще в 1938-1947 годах совмещал две высшие партийные должности — был первым секретарем ЦК КПУ и первым секретарем Киевского обкома, — а в 1944-1947 годах еще и занимал пост председателя Совнаркома/Совмина республики.

К слову, до вынесения идеи в Президиум ЦК Хрущев неоднократно общался со своим преемником во главе украинского Совмина Демьяном Коротченко, который 15 января 1954-го «очень вовремя» перебрался на пост председателя Президиума Верховного Совета УССР.

Хрущев расправляется с противником

С единственным членом ЦК КПСС, осмелившимся выступить решительно против хрущевской идеи — первым секретарем Крымского обкома Павлом Титовым — Хрущев сразу же свел счеты, перекинув в Москву на подчеркнуто непрестижную должность замминистра совхозов СССР по кадрам.

Остальные, от кого зависело проведение реформы через инстанции, лишь выполняли волю руководителя. Вопрос о передаче Крыма готовился в обстановке строжайшей секретности и осуществлялся молниеносными темпами. 1 февраля на утверждение Хрущева была подана записка за подписями главного партийного идеолога Михаила Суслова и Пегова. В ней сообщалось о порядке проведения необходимых мероприятий. 5 февраля передачу Крыма Украинской ССР счел «целесообразной» Совмин РСФСР, обратившийся к Президиуму Верховного Совета РСФСР с просьбой «рассмотреть соответствующий вопрос». В связи с этим 12 февраля Верховный Совет УССР постановил просить Президиум Верховного Совета СССР передать Крымскую область. Вот так в бесконечных постановлениях всевозможных Советов определялась судьба Крыма и крымчан.

«Никто не подумал о крымчанах»

Известный публицист Леонид Млечин в своей работе «10 вождей. От Ленина до Путина» утверждает, что никакой глубокой мотивации передачи области другой республике на самом деле не было.

«Никто даже не подумал, что скажут по этому поводу жители Крыма, большинство которых русские, — отмечал он. — Для большевистских руководителей СССР был сугубо унитарным государством и любые манипуляции с территориями внутри Союза считались обычным, нормальным делом.

В результате коммунистического владычества собственно РСФСР «укрепила» своими территориями целый ряд других республик.

И все на основании кабинетных решений кремлевских вождей».

Вместе с тем Млечин не склонен считать, что в своем стремлении передать Крым Хрущев имел какой-то тайный умысел. Будучи малообразованным человеком, он не мог представить, что СССР когда-нибудь распадется и его решение создаст множество проблем, заключил в своем труде публицист.

«Нет», «принять»

Согласно стенограмме заседания Президиума Верховного Совета СССР, состоявшегося в Кремле 19 февраля 1954 года, когда и был принят знаменитый указ, на какие-либо обсуждения не было и намека.

«Сегодня мы должны обсудить один вопрос — о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, — сказал Ворошилов, открывая заседание. — Другие какие-либо предложения имеются?»

Члены Президиума: «Нет», «принять».

Видимость интереса к происходящему продемонстрировали только руководители РСФСР и Украины.

«Крымская область, как известно, занимает весь Крымский полуостров и территориально примыкает к Украинской Республике, являясь как бы естественным продолжением южных степей Украины. Экономика Крымской области тесно связана с экономикой Украинской ССР. По географическим и экономическим соображениям передача Крымской области в состав братской Украинской республики является целесообразной и отвечает общим интересам Советского государства», — с такой речью выступил председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Михаил Тарасов.

«Президиум Верховного Совета УССР выражает свою сердечную благодарность великому русскому братскому народу за тот исключительно замечательный акт братской помощи, о котором идет речь на сегодняшнем заседании, — сказал в ответном реверансе Коротченко. — Позвольте мне заверить вас, что со стороны украинского правительства будет уделено должное внимание дальнейшему развитию народного хозяйства Крыма и повышению материального и культурного благосостояния трудящихся Крымской области».

«Только в нашей стране такое возможно»

Далее Ворошилов предоставил слово председателю ВЦСПС Николаю Швернику.

«В народном хозяйстве СССР Крымская область играет значительную роль как район черной металлургии, виноградарства, виноделия, консервной и рыбной промышленности, животноводства, как край, возделывающий высококачественную пшеницу, — напомнил тот. — Крымская область граничит с территорией Украинской ССР.

Этот факт обусловил развитие общих культурных и хозяйственных связей Крымской области и Советской Украины.

Все это в известной степени обуславливает передачу Крыма УССР. Несомненно, что этот важный исторический акт будет служить делу дальнейшего непрерывного экономического и хозяйственного развития Крымской области в составе Украинской ССР. Следует указать тот факт, что Крым является здравницей мирового значения. В его многочисленных санаториях и домах отдыха лечится и отдыхает огромное количество трудящихся».

Следующими ораторами стали председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов и председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР Отто Куусинен, заявивший:

«Только в нашей стране возможно, чтобы такой великий народ, как русский, без всяких колебаний великодушно передал другому братскому народу одну из своих областей».

«Только в нашей стране возможно, когда такие важнейшие вопросы, как территориальное перемещение отдельных областей в состав той или иной республики, разрешаются без всяких затруднений, с полной согласованностью, руководствуясь исключительно соображениями целесообразности, экономического и культурного развития, руководствуясь общими интересами советского государства и интересами дальнейшего укрепления дружбы и доверия между народами», — добавил он.

«Крымская область по своему историческому развитию, по своему территориальному и экономическому положению имеет важное значение для всего Советского государства. И в далеком и в недалеком прошлом враги неоднократно пытались отнять у России Крымский полуостров, использовать его для грабежа и разорения русских и украинских земель, создать там базу для нападения на Россию и Украину.

Но русский и украинский народы в совместной борьбе не раз жестоко били наглых захватчиков и выбрасывали их вон из пределов Украины и Крыма.

Украина и Крым тесно связаны общностью экономических интересов, — об этом здесь уже было красноречиво сказано как докладчиками, так и выступающими товарищами. Культурные связи между Крымом и Украиной особенно возросли и углубились. Передача Крымской области в состав Украинской ССР несомненно еще больше укрепит эти традиционные связи», — подытожил Ворошилов.

Постановление Президиума о передаче Крыма было принято единогласно. Заметим при этом, что несколько делегатов на заседание не прибыли. 26 апреля указ был утвержден законом СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» и ст. 1 Закона «Об утверждении указов Президиума Верховного Совета СССР». Никакого ажиотажа среди населения произошедшее не вызвало. Народ и в России, и на Украине принял известие о перемене статуса Крыма на удивление буднично.

Путин: «Севастополь Украине не отдавали»

Кстати, Владимир Путин считает эпопею с Крымской областью 65-летней давности не легитимной. Севастополь же, по его словам, и вовсе в юридическом плане всегда оставался в составе России. Своими мыслями на данный счет президент поделился на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным в октябре прошлого года.

Как подчеркнул глава государства,

по закону решение должны были утверждать Верховные Советы двух республик и высший орган законодательной власти страны — Верховный Совет СССР, однако решение приняли президиумы указанных парламентов.

«Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Он был городом центрального подчинения», — резюмировал Путин.

Очевидно, в своих рассуждениях президент опирался на указ Верховного Совета РСФСР «О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр» от 29 октября 1948 года. Согласно документу, на котором строится официальная позиция России, отныне главная военно-морская база Черноморского флота относилась к категории городов республиканского подчинения с собственным бюджетом. Среди прочего, данная мера объяснялась необходимостью проведения ускоренного восстановления города, сильно пострадавшего во время Второй мировой войны. Это фиксировалось в отдельном постановлении. Средства направлялись из Минфина и других учреждений РСФСР.