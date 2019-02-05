«Недаром пролита кровь»: как красноармейцы брали Киев

5 февраля 1919 года Красная армия вступила в Киев, вновь попытавшись утвердить советскую власть на берегах Днепра. Свергнувшая в середине декабря режим гетмана Павла Скоропадского Директория Украинской народной республики (УНР) продержалась в древнем городе лишь полтора месяца. Под натиском красноармейцев петлюровцы оставляли обширные территории, попутно хороня идею о самостийном национальном украинском государстве. Уже в марте под контролем УНР останутся лишь Винница и Житомир.

Киев – самое пестрое поле Гражданской войны во всей бывшей Российской империи.

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При немецкой оккупации и гетмане здесь временно образовалась тихая заводь для представителей старого общества, — прежде всего интеллигенции и офицеров, — к которым Германия и Скоропадский относились вполне лояльно. Выходцы из этих слоев стекались в Киев со всех концов страны, обретая пристанище. Идиллия закончилась с уходом немцев по условиям Компьенского перемирия и бегством гетмана: входившие в его армию военные украинского происхождения в подавляющем большинстве переметнулись к УНР, а оставшихся на службе русских офицеров оказалось слишком мало, чтобы организовать серьезное сопротивление головному атаману Симону Петлюре.

Петлюровцы, как известно, после занятия Киева устроили охоту на офицеров и юнкеров, всячески издеваясь над ними в случае захвата в плен. Все эти события атмосферно описаны в «Белой гвардии» Михаила Булгакова, который и сам был вынужденно вовлечен в междоусобицу, успев послужить за полгода аж трем сторонам конфликта. Военный врач еще Русской императорской армии в Первой мировой войне, будущий классик записался добровольцем к гетману, был мобилизован в войска УНР в последние дни пребывания Петлюры в Киеве, а в августе вступил в белую Добровольческую армию Антона Деникина. Многие вехи собственной биографии Булгаков воплотил в образе Алексея Турбина: роман оканчивается как раз вступлением Красной армии в Киев.

«По счету киевлян, у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушных мемуаристов насчитали 12; я точно могу сообщить, что их было 14; причем 10 их них я лично пережил», — писал Булгаков, имея ввиду события 1917-1920 годов.

«В Киеве не было только греков», уточнял он, зато были «немцы в тазах на головах», а самыми последними, под занавес, «приехали зачем-то польские паны с французскими дальнобойными пушками».

«Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли»,

— иронизировал Булгаков.

В ноябре 1918 года в Москве было создано Временное рабоче-крестьянское правительство Украины во главе с Георгием Пятаковым. А в начале января 1919-го образовался Украинский фронт под командованием известнейшего революционера Владимира Антонова-Овсеенко. 16 января Директория объявила войну РСФСР. Советские войска развернули массированное наступление на харьковском и киевском направлениях. Не отличавшаяся дисциплиной армия УНР потерпела ряд чувствительных поражений от красноармейцев – в частности, 22 января под Нежином и 24-го – в битве за Бровары. Наиболее отличились в Киевской операции Таращанский полк Василия Боженко и Богунский полк Николая Щорса – того самого командира, у которого

«Голова обвязана,

Кровь на рукаве,

След кровавый стелется

По сырой траве».

Уже через полгода Щорс погибнет при загадочных обстоятельствах, а спустя полтора десятилетия, в середине 1930-х, о нем неожиданно вспомнят и посмертно введут его в пантеон главных советских героев. Из других погибших краскомов Гражданской по степени популярности в этот период с ним мог сравниться разве что Василий Чапаев.

Любопытно и то, что полк Щорса именовался в честь полковника Войска Запорожского середины XVII века Ивана Богуна: этого казака славят и на сегодняшней Украине, а вот имя советского военачальника предано анафеме. 14-метровый конный памятник Щорсу на бульваре Шевченко неоднократно подвергался нападениям вандалов, а сейчас готовится к демонтажу. По иронии, напротив монумента недавно установили барельеф в честь Петлюры, который бесславно проиграл 23-летнему Щорсу битву за Киев и бежал со своей Директорией в Винницу.

«В голоде и холоде

Жизнь его прошла,

Но недаром пролита

Кровь его была.

За кордон отбросили

Лютого врага,

Закалились смолоду,

Честь нам дорога», — так в песне Матвея Блантера и Михаила Голодного описывается главный момент недолгой, но бурной военной карьеры героя-самородка, как называли Щорса в советской культуре.

После поражений УНР под Броварами и Дарницей, Директория «бросила свое разбитое войско на произвол судьбы», следует из монографии Андрея Лихолата «Разгром националистической контрреволюции на Украине».

«В Броварах производился осмотр частей 1-го (Богунского. – «Газета.Ru») полка. Заявление, что мы возьмем Киев и покажем подлинную советскую доблесть, было покрыто дружным радостным «ура», — отмечал в своих «Записках о Гражданской войне» Антонов-Овсеенко. – Познакомились с командным составом дивизии.

Щорс – командир полка, бывший штабс-капитан, суховатый, подобранный, с твердым взглядом, резкими четкими движениями.

Красноармейцы любили его за заботливость и храбрость, командиры уважали за толковость, ясность и находчивость».

Наступавшим на Киев советским войскам удалось предотвратить готовившийся петлюровцами взрыв мостов через Днепр и таким образом облегчить себе переправу. Для обеспечения полного успеха кавалерийская часть Богунского полка, совершив переход по льду у Чернобыля, направилась в обход петлюровских позиций с северо-запада.

В 10 часов утра 5 февраля 1919 года советские войска вступили в Киев. Если верить «Истории Гражданской войны в СССР в пяти томах», «население горячо приветствовало своих освободителей, в воздухе не смолкали ликующие крики «ура».

«Одетые в новые шинели, в серых папахах, на которых наискось были нашиты широкие красные ленты, стройными рядами проходили бойцы перед киевлянами, вызывая у них восхищение бодрым видом и строгой выправкой», — писали советские историки.

Богунскому и Таращанскому полкам «за геройские и доблестные действия против врагов рабочих и крестьян» были вручены Красные знамена, а командиров Щорса и Боженко «за умелое руководство и поддержание революционной дисциплины в вверенных им частях» наградили почетным золотым оружием. В их руки попали солидные трофеи: 18 тыс. винтовок, свыше 100 исправных орудий, более 3 тыс. пулеметов, 7 млн патронов, более 500 автомобилей, значительное количество шинелей, много санитарного, инженерного и телеграфного имущества. Благодаря захваченным у петлюровцев военным складам красные обмундировали бойцов 1-й Украинской советской дивизии, которые до этого, согласно воспоминаниям Антонова-Овсеенко, были очень плохо одеты, а потому болели.

Приказом командования Щорс был назначен комендантом Киева.

В августе РККА отступит отсюда под давлением Добровольческой армии, однако уже в середине декабря при помощи местного рыбака перейдет только начавший замерзать Днепр и вновь займет город, заставив белых отступить.