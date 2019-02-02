Перевал Дятлова: 60 лет кровавой расправе. Новые данные. LIVE

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Кстати, Борис Ельцин интересовался загадкой гибели группы, которая отправилась в горы спустя 10 лет после его поступления на строительный факультет в 1949 году: об этом в октябре 2018 года «РГ» рассказала его вдова Наина. «Да, интересовался. Борис Николаевич пытался найти документы, которые открыли бы причину гибели ребят. Но это не удалось: может быть, время было такое, может быть, такие документы просто не существовали», — отметила она.
Пожалуй, две главные вещи снискали славу УПИ помимо собственно научных достижений — это учеба в нем первого президента России Бориса Ельцина и трагедия со студентами группы Дятлова. Как рассказывают посетители устраиваемых по поводу похода конференций, обычно на этих мероприятиях не протолкнуться.
Очередная, и по-видимому крупнейшая за последние годы конференция состоится тут сегодня, в 60-ю годовщину похода, печальная концовка которого стала едва ли не самой запутанной тайной второй половины XX века, в Советском союзе уж точно. Конференция будет проходить по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. Главный корпус бывшего УПИ (ныне УРФУ), в зале Ученого совета (первая римская аудитория - правое крыло, 4 этаж). «Гардероб работает», — предупредили организаторы гостей.
На этот раз новости должны придти из Екатеринбурга, из стен Уральского федерального университета. Именно здесь последние годы в начале февраля проходят ежегодные конференции, посвященные исследованиям гибели группы Дятлова. Ведь УРФУ — наследник Уральского политехнического института, где учились почти все участники погибшей группы.
Здравствуйте, дорогие читатели, уважаемые любители неразгаданных тайн и загадок прошлого. В эту субботу предлагаем вам вместе с нами проследить за новыми поворотами в расследовании трагической истории гибели группы Игоря Дятлова в уральских горах.