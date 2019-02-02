Перевал Дятлова: 60 лет кровавой расправе. Новые данные. LIVE

Кстати, Борис Ельцин интересовался загадкой гибели группы, которая отправилась в горы спустя 10 лет после его поступления на строительный факультет в 1949 году: об этом в октябре 2018 года «РГ» рассказала его вдова Наина. «Да, интересовался. Борис Николаевич пытался найти документы, которые открыли бы причину гибели ребят. Но это не удалось: может быть, время было такое, может быть, такие документы просто не существовали», — отметила она.