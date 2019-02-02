Курсы валют$ 65.46 (+0.02) 75.00 (+0.037)
Москва: -5°C
Перевал Дятлова: 60 лет кровавой расправе. Новые данные. LIVE

В Екатеринбурге покажут новые документы о трагедии на перевале Дятлова

Новые документы, проливающие свет на загадку гибели группы Дятлова, готовятся обнародовать в Екатеринбурге. За развитием событий вокруг мистической истории 60-летней давности «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
09:35

Кстати, Борис Ельцин интересовался загадкой гибели группы, которая отправилась в горы спустя 10 лет после его поступления на строительный факультет в 1949 году: об этом в октябре 2018 года «РГ» рассказала его вдова Наина. «Да, интересовался. Борис Николаевич пытался найти документы, которые открыли бы причину гибели ребят. Но это не удалось: может быть, время было такое, может быть, такие документы просто не существовали», — отметила она.

Наина Ельцина отмечает 85-летний юбилей 4
Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина/yeltsin.ru
Борис и Наина Ельцины
09:23

Пожалуй, две главные вещи снискали славу УПИ помимо собственно научных достижений — это учеба в нем первого президента России Бориса Ельцина и трагедия со студентами группы Дятлова. Как рассказывают посетители устраиваемых по поводу похода конференций, обычно на этих мероприятиях не протолкнуться.

09:06

Очередная, и по-видимому крупнейшая за последние годы конференция состоится тут сегодня, в 60-ю годовщину похода, печальная концовка которого стала едва ли не самой запутанной тайной второй половины XX века, в Советском союзе уж точно. Конференция будет проходить по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. Главный корпус бывшего УПИ (ныне УРФУ), в зале Ученого совета (первая римская аудитория - правое крыло, 4 этаж). «Гардероб работает», — предупредили организаторы гостей.

08:53

На этот раз новости должны придти из Екатеринбурга, из стен Уральского федерального университета. Именно здесь последние годы в начале февраля проходят ежегодные конференции, посвященные исследованиям гибели группы Дятлова. Ведь УРФУ — наследник Уральского политехнического института, где учились почти все участники погибшей группы.

08:45

Здравствуйте, дорогие читатели, уважаемые любители неразгаданных тайн и загадок прошлого. В эту субботу предлагаем вам вместе с нами проследить за новыми поворотами в расследовании трагической истории гибели группы Игоря Дятлова в уральских горах.