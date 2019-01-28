«Это может быть конец»: что ждет марсоход Opportunity

В Американском космическом агентстве NASA отчаялись установить связь со своим марсоходом Opportunity, который замолчал летом прошлого года во время марсианской пылевой бури и с тех пор не отвечает на команды с Земли. На прошлой неделе в NASA отмечали 15 лет пребывания ставшего легендарным ровера на поверхности планеты, однако обнадеживающих известий о его состоянии все еще нет, и аппарат может быть потерян навсегда.

«Я не теряю надежды», — заявил New York Times Стивен Сквайерс, профессор Корнеллского университета в Итаке, ведущий исследователь проекта NASA Mars Exploration Rovers (MER), добавив, однако, что «это может быть конец».

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Такие сильные бури на Марсе случаются нередко, обычно они возникают, когда в южное полушарие планеты приходит лето. Несмотря на то что происходят они непредсказуемо и резко, чаще всего бури имеют локальный характер и длятся от силы несколько недель. Однако время от времени пылевые бури становятся феноменом планетарного масштаба. Бури наблюдались на Марсе не раз, к примеру -— американскими аппаратами Mariner 9 (1971), Viking I (1971) и Mars Global Surveyor (2001).

Необычайно сильной стала последняя буря, зародившаяся в высокогорном регионе Арабиа Терра в минувшем мае и за последующие недели перекинувшаяся на всю планету. Одним из неприятных последствий этого явления стало выключение марсохода Opportunity, работающего в Долине настойчивости, которая из-за пыли погрузилась в кромешную тьму.

Как сообщали специалисты агентства, в связи с тем, что буря подняла в атмосферу огромное количество пыли, на планете наступила «темная, нескончаемая ночь», из-за чего

марсоход лишился своего главного источника питания — электричества, вырабатываемого его солнечными батареями.

Из-за этого ровер автоматически вошел в режим энергосбережения. «Мы озабочены, но мы надеемся, что буря прояснится и ровер начнет связываться с нами», — говорил в июне Джон Каллас, руководитель миссии. Последний раз ровер выходил на связь 10 июня, осенью буря стихла, атмосфера прояснилась, однако марсоход все еще молчит. Помимо отсутствия связи и нерабочего состояния есть еще одна проблема, уточняют ученые — у марсохода может не хватить энергии для обогрева своих аккумуляторов, которым грозит замерзание в холодной марсианской атмосфере.

К моменту бури марсоход трудился уже 14 лет и 195 дней, превысив запланированный срок на Марсе в 55 раз.

Opportunity коснулся поверхности Марса в кратере Игл 24 января 2004 года, через три недели после своего близнеца Spirit, который опустился на противоположную сторону Марса. Гарантийный срок работы обоих аппаратов составлял три месяца — именно столько времени рассчитывали инженеры миссий колесить по Красной планете.

Как часто случается в подобных случаях, и пример советских луноходов тому подтверждение, продержаться аппараты смогли гораздо дольше, но десять лет назад никто не мог предположить, что настолько.

Однако в NASA пока не спешат ставить крест на марсоходе. Последняя надежда остается на попытку «разбудить» аппарат, применяя новый тип команд, которые могут помочь, если отказ связан с маловероятными проблемами на борту.

«Мы продолжаем и будем использовать разные техники в наших попытках установить контакт с ровером», — заявил Джон Каллас, руководитель проекта Opportunity в Лаборатории реактивного движения NASA. Новая стратегия отправки команд может сработать в том случае, если на борту отказал главный и вспомогательный радиопередатчики, работающие в сантиметровом X-диапазоне волн, или же произошел сбой во внутренних часах бортового компьютера.

Потенциально возможным решением станет отправка на борт команд, переключающих ровер на вспомогательный радиопередатчик, и переустанавливающих внутренние часы.

«За последние семь месяцев мы пытались выйти на связь с Opportunity свыше 600 раз, — пояснил Каллас. – И хотя мы не получили ответа с ровера и вероятность, что мы никогда не получим его, растет с каждым днем, мы хотим попробовать любое логическое решение, способное привести нас к цели». Однако у команды миссии не так много времени. Вскоре в южном полушарии закончится сезон ветров, которые помогают сдувать пыль с солнечных панелей марсохода, и настанет зима. Вместе с ней придут низкие температуры, которые могут причинить непоправимый вред батареям марсохода, которые не используются долгое время.

По словам Калласа, погибнуть, не пережив самую свирепую непогоду на Марсе за последние десятилетий, это «достойная смерть».