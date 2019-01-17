Новый перенос: когда полетит «Спектр-РГ»

Запуск долгожданной российской космической миссии «Спектр-РГ» переносится в очередной раз. Такое решение приняла накануне Госкомиссия «Роскосмоса» в связи с затянувшимися проверками оборудования.

Кроме того, сохраняется возможность дальнейшего переноса сроков старта.

«В ходе состоявшегося заседания госкомиссия приняла решение назначить запуск на июнь, с отправкой космического аппарата на космодром Байконур в конце апреля», — сказал РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

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В настоящее время «Спектр-РГ» проходит проверку в НПО имени Лавочкина, где телескоп был изготовлен. На этапе проверки были выявлены замечания, которые устраняются.

В «Роскосмосе» «Газете.Ru» не комментируют сообщения о переносе пуска.

История обсерватории «Спектр-РГ» — это история бесконечных переносов ее запуска: изначально планировалось вывести ее в космос в 2014 году. Обсерватория станет второй в серии аппаратов «Спектр» — первый такой аппарат, «Спектр-Р» с радиотелескопом «Радиоастрон» на борту, был запущен летом 2011 года, на орбите он проработал гораздо дольше назначенного срока, на днях появились сообщения, что российские средства слежения не могут установить с ним связь.

«Спектр-РГ» предназначен для наблюдений в рентгеновском диапазоне, то есть для приема фотонов с энергией от 0,1 до 100 кэВ, что соответствует диапазону длин электромагнитных волн от 100 до 0,1 ангстрем. Для сравнения: длина волны видимого света составляет 4000—7000 ангстрем, длина волны радиоизлучения — сантиметры и метры.

Ожидается, что в ходе работы обсерватории рентгеновские телескопы, установленные на спутнике — а это eRosita, который собирался в Германии, и российский AРT-XC, — сделают обзор всего неба в двух рентгеновских диапазонах.

Это позволит открыть огромное количество (порядка 100 тыс.) таких интересных объектов, как массивные скопления галактик, исследовать крупномасштабную структуру Вселенной, проверить космологические модели,

а также глубже узнать и, может быть, даже понять природу темной энергии.

Первый перенос пуска случился еще в 2013 году — из-за неготовности телескопа eRosita. В итоге в Россию этот телескоп был доставлен из Германии только в январе 2017 года — тогда запуск миссии был запланирован на март 2018 год, причем при помощи ракеты-носителя «Протон-М» вместо украинского носителя «Зенит».

Кстати, обращает на себя внимание тот факт, что выведение спутника в нужную точку будет осуществляться с помощью разгонного блока ДМ-03,

а оба прошлых пусков ракет с использованием этого «разгонника» оканчивались неудачно.

С тех пор о переносах запусках сообщалось неоднократно, последний раз — в декабре 2018 года. Тогда СМИ сообщили о переносе пуска на начало апреля 2019 года, как отмечалось, в связи с тем, что доставка обсерватории на Байконур была отложена на март 2019 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как создавалась российская часть обсерватории «Спектр-РГ», прибор AРT-XC. «Основа телескопа — семь «матрешек», каждая из которых состоит из 28 конических зеркал, вставленных одно в другое с небольшими зазорами, — пояснил Сергей Григорович, начальник научно-конструкторского отделения Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики госкорпорации «Росатом». — Эти «матрешки» позволяют перехватывать рентгеновское излучение в диапазоне от 5 до 30 кЭв, чем дальше от центра — тем более мягкие фотоны мы ловим».

При этом датчики прибора созданы в ИКИ РАН — это полупроводниковые приборы, аналогичные ПЗС-матрице в оптике. Постоянные переносы российских научных миссий давно стали причиной критики госкорпорации «Роскосмос».

Так, Россия уже много лет переносит первый за последние десятилетия старт автоматической станции «Луна-25» к Луне и последующих за ней запланированных экспедиций.

Еще недавно в официальных планах «Роскосмоса» была отправка первой лунной миссии в 2019 году, однако теперь стал называться 2021 год. «В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат («Луна-25») на Луну, следующие аппараты «Луна-26» и «Луна-27» полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности», — сказал недавно глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Луна-25» должна стать первой за более чем 40 лет российской научной миссией к Луне.

Всего на аппарате, окончательный облик которого стал ясен в 2015 году, будет установлено 10 научных приборов, большинство из них — отечественной разработки. «Луна-25» — давно ожидаемая миссия, которая призвана символизировать возвращение России на Луну, куда последний советский аппарат (Луна-24) летал в 1976 году. Проект печально известен постоянными переносами запуска.

«Я слежу за переносом этой даты с 2013 года. Каждые два года «Роскосмос» переносит пуск «Луны-25» на два года», — говорил ранее «Газете.Ru» источник в космической отрасли.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что одной из причин, по которой запуск первой миссии невозможен в 2019 году, стали западные санкции. Ученые просто не смогли вовремя заменить один из приборов на легкий западный аналог и теперь вынуждены рассчитывать на отечественный, более тяжелый.