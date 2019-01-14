«Боролись с империей зла»: в Литве наградили врагов СССР

Семеро литовских националистов, оказывавших сопротивление советским органам власти во время и после Второй мировой войны, получили премию Свободы в Сейме Литвы, сообщает Delfi. Награждение пожилых людей, имевших непосредственное отношение к движению так называемых «лесных братьев», состоялось в рамках празднования Дня защитников Литвы. Рассказывая собравшимся о «подвигах» «партизан», председатель комиссии премии Свободы Радвиле Моркунайте-Микуленене отметила,

что «их схватили, сослали и держали в советских лагерях на протяжении нескольких десятков лет».

Известны имена поощренных противников советского режима: это Йонас Чепонис, Йонас Кадженис, Юозас Якавонис, Брониславас Юоспайтис, Витаутас Бальсис, Йонас Абукаускас и Юозас Моцюс. Они были избраны символами всего единения в борьбе за свободу, поясняется в релизе.

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«Каждый из этих мужчин ушел в леса бороться против оккупации Советского Союза из-за очень похожих обстоятельств: в Сибирь были сосланы близкие, братья или сестры, погибли в партизанах, нежелание насильно идти в Красную оккупационную армию», — подчеркнула Моркунайте-Микуленене.

По мнению «лесного брата» Каджениса, «безбожная большевистская оккупация Литвы убила не только тело, но и душу народа».

«Литва сопротивлялась. Мир не знал аналогов, чтобы такой малый народ 10 лет вел вооруженную борьбу против такой брутальной, не считающейся ни с кем империи зла. Однако особенно героически защищалась воспитанная по-христиански литовская деревня, ее сыны и дочери, Литовская католическая церковь.

Это был цвет народа, который оккупанты и коллаборанты растоптали в уличной грязи, болотах и в тюрьмах»,

— заключил он, также заметив, что в стране осталось еще «очень много оккупационного мусора, гнилых грибов».

День защитников свободы традиционно отмечается в Литве 13 января в память о 14 участниках антисоветских манифестаций 1991 года, погибших в столкновениях с силовиками в Вильнюсе. На очередных мероприятиях присутствовала президент страны Диля Грибаускайте, известная критическим отношением к современной России. Еще в августе она объявила о том, что Литва будет защищать память о «лесных братьях», которых теперь принято называть «партизанами», что вносит определенную путаницу с красными антифашистскими партизанами, на законодательном уровне. Как подчеркивала Грибаускайте, государство делает все для того, «чтобы Литву не дискредитировали, и чтобы эти люди остались в памяти, сердцах и уважаемыми».

Следуя этой политике, в начале января Шауляйская окружная прокуратора начала расследовать клевету на Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса – известного командира «лесных братьев», захваченного советскими спецслужбами в 1956 году и казненного годом позже.

Дело было возбуждено из-за обнародованной в соцсетях якобы недостоверной информации об убийствах литовскими националистами мирных жителей.

В полицию Шауляя обратился журналист издания Lietuvos rytas, который сообщил о распространяемой в Facebook фотографии «партизана» с надписью: «Лично убил больше 1000 соотечественников, даже младенцев. Раманаускас убийца, убивавший литовцев».

Кроме того, в ноябре прошлого года Главный административный суд Литвы признал «нарушившим присягу» члена совета городского самоуправления Клайпеды, по совместительству представителя Союза русских Литвы Вячеслава Титова, который заявил, что Раманаускас-Ванагас «несет ответственность за гибель 8 тыс. мирных граждан». Распространяемые чиновником сведения были признаны «лживыми».

Незаконные вооруженные формирования действовали на территориях Латвии, Эстонии, Литвы и в западных районах Псковской области в 1944-1957 годах, зачастую используя террористические методы против советских органов власти, воинских частей и мирного населения. «Лесные братья» — собирательное название прибалтийских националистов, группировки которых могли отличаться друг от друга уровнем радикализма и применяемыми в своей борьбе мерами. К слову, данный обобщающий термин обычно не применялся самими участниками подполья в Литве: они предпочитали именовать свою организацию «Движением борьбы за свободу».

«Лесные братья» активизировались в конце Второй мировой войны на освобожденных Красной армией от немецких нацистов землях. Многие из них до этого служили или в каком-то виде сотрудничали с Третьим рейхом, имея соответствующие политические взгляды.

«Банды «лесных братьев», находившихся в непосредственной близости от фронта, совершали диверсионные акты: подрывали мосты, резали линии связи и собирали для немцев разведывательные данные, касающиеся советских войск», — говорилось в одном из служебных донесений.

На пике активности в одной только Литве насчитывалось порядка 300 группировок общей численностью примерно 30 тыс. бойцов и им сочувствующих.

Как и на Западной Украине, отпор «партизанам» оказывали силы НКВД и армейские подразделения. Операции проводились под контролем Лаврентия Берии, который лично допрашивал многих арестованных, в частности, подпольного «президента» Литвы Йонаса Жямайтиса-Витаутаса, захваченного в подземном бункере в лесу около Каунаса. В 1954 году его расстреляли в Бутырской тюрьме — по иронии, через год после казни здесь же в Москве самого Берии.

В 1957 году активное сопротивление в Прибалтике было практически полностью подавлено, а любые упоминания о нем в документах – запрещены. За годы противостояния в Литве было ликвидировано в общей сложности свыше 30 тыс. подпольщиков. Жертвами самих «лесных братьев», по советским данным, стали в этой республике более 25 тыс. человек – в основном этнические литовцы.