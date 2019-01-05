Интриги сенаторов: почему в США не ждут Рогозина

Глава NASA Джим Брайденстайн объяснил отказ в приглашении посетить США своему коллеге, главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. В интервью изданию Washington Post чиновник рассказал, что приглашение было попыткой поддержания отношений с главой российского ведомства.

Однако после протеста со стороны ряда сенаторов его пришлось отозвать.

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«Мы услышали от ряда сенаторов, что это не лучшая идея, — заявил Брайденстайн. — И я решил учесть интересы сенаторов и отозвал приглашение». По словам Брайденстайна, он действительно работал с министерством финансов, чтобы позволить Рогозину прилететь в США. Эта попытка служила, по его мнению, «поддержанию крепких рабочих отношений, которые оставались вдали от геополитики и даже межпартийной политики внутри США, и это было хорошо для обеих стран».

При этом чиновник признался, что не консультировался с Белым домом, приглашая Рогозина в США и отзывая это приглашение.

О том, что главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину не удастся в ближайшее время осуществить запланированный визит в Соединенные Штаты и обсудить сотрудничество с американскими коллегами, стало известно накануне от официального представителя NASA Меган Пауэрс.

«В NASA проинформировали российское космическое агентство, «Роскосмос», что намеченный на февраль 2019 года визит генерального директора, доктора Дмитрия Рогозина должен быть отложен. Новая дата визита не определена», — заявила Пауэрс изданию SpaceNews.

Поездка главы «Роскосмоса» в США обсуждалась еще в октябре 2018 года, когда в Россию с официальным визитом приезжал Джим Брайденстайн. Ответный визит по приглашению NASA вызвал волну критики в Вашингтоне,

который ввел персональные санкции в отношении Рогозина весной 2014 года после присоединения Крыма.

В ходе запланированного ответного визита намечалось посещение Рогозиным Космического центра имени Линдона Джонсона и выступление в университете Райса, где обучался глава NASA.

«Визит шлет неверный сигнал к снятию санкций, хотя и временных, для приглашения Рогозина, чтобы прочитать лекцию в одном из наших главных университетов», — заявил сенатор-демократ Марк Уорнер, участвовавший в расследовании о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

«Это ужасно, — заявила изданию Politico Эвелин Фаркас, бывший помощник министра обороны США по России, Украине и Евразии.

– Это неприемлемо, учитывая то, кем он является, и тот факт, что он находится в санкционном списке».

Одним из инициаторов отзыва приглашения была американский политик Джинн Шейхин, сенатор от Демократической партии. «Я настойчиво призываю вас немедленно отказаться от этого приглашения, учитывая нынешние санкции, введенные администрацией Трампа по отношению к этой личности», — писал сенатор Боб Менендес в своем обращении к главе NASA.

Ранее источник в американском космическом агентстве сообщал, что прилет Рогозина был одобрен со стороны министерства финансов США, которое следит за исполнением санкций.

Глава «Роскосмоса» отмечал, что в ходе запланированного визита планируется его встреча с представителями компании Boeing. Помимо этого, Рогозин планировал посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет «Протон» и «Рокот» — International Launch Services (ILS). А лекция в университете Райса должна была стать ответом на лекцию, прочитанную Брайденстайном в октябре в МГУ, который в 1986 году окончил Рогозин.

Поездка Рогозина планировалась не только в качестве главы «Роскосмоса», но и в качестве спецпредставителя президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующее назначение состоялось 6 декабря прошлого года.

Накануне в «Роскосмосе» прокомментировали ситуацию с отменой визита главы госкорпорации в США. «Роскосмос ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением. Подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена», — говорится в официальном заявлении госкоропорации.

Комментируя ситуацию с отмененным визитом, источник РИА «Новости» в «Роскосмосе» предположил,

что поездка может быть полностью отменена из-за «позиции определенных политических кругов».

«В первую очередь это должен был быть ответный визит на поездку главы NASA в Россию. Будем надеяться, что NASA удастся решить все политические вопросы и встреча все же состоится, предложение с их стороны сохраняется», — заявил он.

Дмитрий Рогозин находится под персональными санкциями со стороны Евросоюза и США с 2014 года. Ограничения в отношении ряда российских чиновников были введены еще администрацией Барака Обамы и включали запрет на посещение США и блокировку счетов в американских банках. На Западе Рогозин нередко становится объектом критики, в основном, из-за своих антиамериканских высказываний, которые были произнесены весной 2014 года, в разгар событий на Украине.

Тогда, комментируя введение санкций со стороны США, Рогозин намекнул на возможность отказа от предоставления российских услуг по отправке американских астронавтов на МКС,

предложив американцам добираться до станции «при помощи батута».

Тогда же он заявлял о возможном прекращении поставок в США российских ракетных двигателей РД-180, которые используются в первой ступени американской ракеты Atlas. Тем не менее, ни одна из этих угроз не осуществилась, и Россия продолжает поставки двигателей в США.