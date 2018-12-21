Пляски и шизофрения: чего ждать от зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние приходится на самый короткий день и самую длинную ночь в году, когда высота подъема солнца на небосклоне является самой низкой. Явление наступает, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. В южном полушарии декабрьское солнцестояние оказывается летним, а июньское (21 июня) — зимним. Чем севернее расположен регион, тем короче будет световой день.

Продолжительность светового дня не связана с температурой и самая длинная ночь в году не станет самой холодной — сильные холода настанут только в январе-феврале.

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В разных культурах к зимнему солнцестоянию относились по-своему, но у большинства народов оно издревле расценивалось как возрождение, в это время устраивались праздники, встречи, ритуалы и другие торжества. О важности этого явления у древних культур свидетельствует планировка археологических памятников позднего неолита и бронзового века, таких как Стоунхендж в Великобритании и Ньюгрейндж в Ирландии. Основные оси обоих этих памятников были тщательно выровнены по зрительной линии, указывающей восход солнца в день зимнего солнцестояния (Ньюгрейндж) и закат солнца в день зимнего солнцестояния (Стоунхендж).

Зимнее солнцестояние было чрезвычайно важно в жизни первобытной общины, поскольку люди не были уверены в том, что они хорошо подготовились к зиме в течение предыдущих девяти месяцев, и что они смогут пережить это время года. С января по апрель голод был распространенным явлением.

В умеренном климате фестиваль середины зимы был последним праздником перед началом тяжелого зимнего периода. Большая часть скота в это время забивалась, поскольку его нечем было кормить в течение зимы, поэтому время зимнего солнцестояния было единственным периодом года, когда больше всего потреблялось свежего мяса. В это время большая часть вина и пива, сделанного в течение теплого времени года, доходила наконец до готовности, и его можно было пить. Празднества чаще всего начинались уже накануне солнцестояния.

Дни зимнего солнцестояния отмечаются практически во всех мировых культурах.

У христиан, перешедших на григорианский календарь, в эти дни празднуется Рождество Христово. Православие использует юлианский календарь, по которому дата Рождества совпадала с зимним солнцестоянием 2000 лет назад, но теперь сместилась позже на полмесяца. У славян в день зимнего солнцестояния отмечался народный праздник Коляда, у германских народов — Йоль, у римлян до III века — Sol Invictus, «непобедимое солнце».

В США, в штате Иллинойс, находится группа курганов североамериканских индейцев Кахокия. Там расположены храмовые пирамиды, похожие на постройки ацтеков. Среди них выделяется конструкция из деревянных столбов, расположенных по кругу — Вудхендж. Есть исследователи, которые считают, что местные жители отсюда наблюдали за восходом солнца во время зимнего солнцестояния. Местные индейцы почитали солнце как божество и, очевидно, это сказалось на их архитектуре.

Индейцы зуни из района Нью-Мексико на протяжении нескольких дней перед солнцестоянием молятся и постятся, а с восходом солнца начинаются ритуальные пляски шалако, в которых участвуют 12 танцоров в специальных масках.

«Зуни верят, что их церемония важна не только для благополучия племени, но и для всего мира», — отмечает исследовательница религий Тиса Венгер.

В Скандинавии к зимнему солнцестоянию приурочен фестиваль огней в честь христианской мученицы Святой Люсии. В Китае отмечается праздник Дунчжи, который приветствует возвращение более длинных дней и соответствующее увеличение «положительной энергии». В Японии на горе Фудзи зажигают костры, чтобы поощрить возвращение солнца. Во время зимнего солнцестояния широко распространенной практикой является принятие теплых ванн с ароматом цитрусовых фруктов, который, как верят японцы, отгоняет простуду и способствует хорошему здоровью. Многие общественные бани и горячие источники оставляют цитрусы в воде во время зимнего солнцестояния.

Интересно, что после солнцестояния связывать прибавление дня с утренними часами неправильно: первые дни после солнцестояния восход Солнца происходит даже чуть позже, прибавление же светового дня происходит за счет немного более поздних закатов, то есть, день начинает прибавляться с вечера.

Происходит это из-за того, что Земля, из-за вытянутости орбиты, по которой она вращается вокруг Солнца, зимой оказывается чуть ближе к Солнцу и начинает, согласно второму закону Кеплера, описывающему движение тел по эллиптической орбите, двигаться быстрее. Момент максимального сближения с Солнцем, или перигелий, и момент солнцестояния могут разделять несколько дней (на дату перигелия, которая может меняться в диапазоне одного-двух дней, также влияет вращение Луны). Все это, в сочетании с собственным суточным вращением Земли, и дает эффект «вечернего» прибавления светового дня.

Солнцестояние есть и на других планетах Солнечной системы — наклон оси вращения по отношению к эклиптике приводит к наличию и смене времен года, равноденствию, зимнему и летнему солнцестоянию.

Изменение количества света влияет на организм человека. В частности, в те месяцы, когда оно минимально, рождается больше людей с шизофренией. Ранее предполагалось, что это связано с нехваткой витамина D в организме матери, но, согласно исследованию специалистов из Психоаналитического института Цинцинатти, проблема может быть в мелатонине и температуре тела матери.

Ко дню зимнего солнцестояния концентрация мелатонина в организме матери доходит до максимума, а температура тела ночью, наоборот, снижается до минимума.

Все это влияет на развитие мозга плода — размер гиппокампа уменьшается, наблюдается дисфункция вентрального стриатума («центра возрагражения»), нарушается передача дофамина, связанного с когнитивными функциями, удовлетворением, чувством любви и привязанности. Исследователи предполагают, что негативных эффектов можно избежать, если беременные женщины будут компенсировать нехватку солнца источниками искусственного света.

Влияет время года и на работу уже сформировавшегося мозга. Ученые из Льежского университета выяснили, что активность мозга, связанная с устойчивым вниманием, максимальна в июне, в период летнего солнцестояния, а минимальна — в точке зимнего солнцестояния. Нагрузка, связанная с кратковременной памятью, достигала рекордных значений осенью и снижалась ко дню весеннего равноденствия.