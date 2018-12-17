Война с памятниками: Суворова променяли на врага России

Памятник полководцу Александру Суворову готовятся снести в Киеве, написал в твиттере вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко. По его словам, демонтаж монумента стал возможным после одобрения консультативным советом при департаменте охраны культурного наследия городской администрации прошения о не включении статуи в реестр памятников, на чем настаивал участник вооруженного конфликта в Донбассе генерал ВСУ Игорь Гордийчук. При этом впервые о планах убрать монумент стало известно еще в марте 2017 года.

Памятник был установлен у исторического здания начала XX века постройки в 1974 году в честь 30-летия победы над нацистской Германией.

Реклама

В своей карьере генералиссимус не участвовал в каких-либо военных событиях в районе Киева, однако именно под его командованием был взят Измаил на территории современной Одесской области. К слову, через несколько дней исполнится 228-летие штурму неприступной крепости. Существует и другая связь Суворова с Украиной. После подавления польского восстания Тадеуша Костюшко 1794 года ставка полководца располагалась в Тульчине (нынешняя Винницкая область), где полководец написал свой легендарный труд «Наука побеждать».

Монумент представляет собой фигуру Суворова в полный рост и выполнен из чеканной меди (общая высота вместе с постаментом — 6,8 м). Авторы удачно передали черты характера полководца: решительность, ум, уверенность в победе, уточняется в аннотации. Правая рука Суворова сжимает в призывном жесте обнаженную шпагу, левая придерживает пол шинели, подхваченный ветром. Обобщенно решена фактура: легкие складки рукавов мундира, плавные изгибы шинели, жесткие ботфорты, которые плотно облегают ноги.

До революции в выполненном в стиле неоклассицизма здании функционировало Алексеевское инженерное военное училище.

Одним из его юнкеров был старший брат знаменитого писателя Михаила Булгакова — Николай, послуживший прототипом Николки в романе «Белая гвардия».

В 1947 году здесь разместилось перенесенное из Харьковской области Суворовское военное училище (КвСВУ), преобразованное в 1992-м в Киевский военный лицей. Еще шесть лет спустя учебному заведению было присвоено имя Ивана Богуна. Сегодня его начальником является генерал Гордийчук.

Памятники и мемориальные доски военным, государственным и общественным деятелям, имеющим хотя бы опосредованное отношение к СССР, сносят по всей Украине, начиная с зимы 2014 года. Впрочем, «достается» и монументам в честь героев царского периода. Так, во Львовской области был разрушен бюст полководца Михаила Кутузова, а в настоящее время в Одессе ведется оживленная полемика по поводу будущего памятника императрице Екатерине II, которую, несмотря на участие в основании города, многие считают «палачом украинского народа».

За ситуацией на Украине следят не только в России. Достаточно жестко о «войне с памятниками в соседних странах» высказался на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Когда я вижу отбойные молотки, когда они голову отрывают какому-то нашему полководцу — это полный идиотизм»,

— приводит его слова БЕЛТА.

В последние годы памятник Суворову был закрыт баннером-декорацией с изображением Богуна. Именно его статую планируется установить на освободившемся месте. Причем в отличие от предшественника, казачий полковник XVII века будет восседать на коне.

Сын прибывшего из Литвы православного шляхтича известен как соратник гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого и участник восстания против Речи Посполитой в 1648-1654 годах, после которого Левобережная Украина вошла в состав Русского царства. При этом сам Богун являлся категорическим противником курса своего патрона на сближение с Москвой, он не присутствовал на Переяславской раде и не присягал на верность царю Алексею Михайловичу. После смерти Хмельницкого полковник Богун поддержал казачьих атаманов, ориентированных на независимость Запорожской Сечи, в частности, перешедшего на сторону поляков сына умершего гетмана Юрия.

В 1662 году в чине наказного (временного) гетмана Богун дважды кряду терпел поражения от русских правительственных отрядов.

Затем тоже перешел на службу к полякам, которые требовали от антимосковских казаков усилить поход короля Яна II Казимира на Левобережье. Вместе с польско-литовской армией последователи Богуна уклонялись от атак на города с крупными гарнизонами, но взяли 13 небольших крепостей. Продвижение на восток увязло в затяжной осаде Глухова.

Виновником последовавшей серии чувствительных поражений Ян II Каземир назвал Богуна, которого обвинил в сговоре с русским командующим князем Григорием Ромодановским. Полковник был предан военно-полевому суду и расстрелян вместе с несколькими соратниками 27 февраля 1664 года в Новгороде-Северском. В письме своей супруге король сообщал, что об измене Богуна ему сообщил некий казачий старшина. В современном искусстве Богун известен прежде всего по популярной экранизации романа «Огнем и мечом», в которой роль полковника исполнил Александр Домогаров. Фигурировал он и в советских фильмах, посвященных Богдану Хмельницкому и Переяславской раде.

В первые годы советской власти Богун имел репутацию народного героя.

Так, его именем назывался полк 1-й Украинской дивизии, которым командовал знаменитый участник Гражданской войны Николай Щорс.

На современной Украине полковника Богуна называют «великим полководцем, не признавшим власть Кремля». При этом общеизвестно, что рабочая резиденция царя Алексея Михайловича находилась тогда не в историческом центре Москвы, а в подмосковном Коломенском.