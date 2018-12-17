Мозг усыхает: чем опасна травля в школе

Травля в школе не только подрывает психику подростка — она еще и влияет на структуру его мозга, выяснили специалисты из Королевского колледжа Лондона. Исследование было опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

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Подростковый возраст — время значительных перемен, как анатомических, так и личностных. Подросток проходит через новый жизненный опыт, сталкивается с новыми стрессовыми факторами, а его мозг усиленно развивается, происходит уменьшение серого и увеличение белого вещества.

Взаимоотношения со сверстниками — один из важнейших факторов стресса: от травли в школе страдают до трети подростков.

Исследования показывают, что травля в подростковом возрасте оборачивается в будущем психопатологиями. Однако влияние травли непосредственно на структуру мозга пока что не изучалось.

В рамках масштабного проекта IMAGEN, посвященного влиянию внешних факторов на формирование мозга, ученые сопоставили результаты сканирования мозга 682 подростков 14-19 лет из Великобритании, Франции и Германии с результатами опросов. Оказалось, что 36 из них страдали от продолжительной травли, а 646 сталкивались с ней эпизодически.

Мозг пострадавших от длительной травли подростков выглядел иначе — некоторые его области были уменьшены по сравнению с мозгом тех, кто не сталкивался с травлей или сталкивался с ней редко. В частности, уменьшена была скорлупа (путамен) и хвостатое ядро.

Скорлупа находится в основании переднего мозга, она входит в состав чечевицеобразного базального ядра и связана с моторными навыками и влияет на различные виды обучения. Также она играет роль в этиологии дегенеративных неврологических расстройств, таких как болезнь Паркинсона.

Хвостатое ядро тоже относится к базальным ядрам, которые регулируют двигательные и вегетативные функции, а также участвуют в процессах высшей нервной деятельности.

Ранее сходные изменения наблюдались в мозге взрослых людей, которые в детстве столкнулись с жестоким обращением или пережили еще какие-то травмирующие события.

Из-за изменений в структуре мозга травля приводила к высоким уровням тревожности в более старшем возрасте, даже с поправкой на другие стрессовые факторы.

Причем чем сильнее подросток страдал от травли, тем более выраженными были изменения.

Эта связь подтверждается и другими работами, показывающими связь между тревожностью и активностью скорлупы и хвостатого ядра.

«Хотя эти изменения не принято связывать с тревожностью, важность структурных изменений в скорлупе и хвостатом ядре при развитии тревожности может быть связана с их вкладом в чувствительность к вознаграждению, мотивацию, внимание и обработку эмоций», — отмечает ведущий автор исследования Эрин Куинлан.

Другими словами, эти изменения в мозге могут быть маркерами психических заболеваний, как минимум, тревожных расстройств.

Хотя изменений в размерах других областей мозга исследователи не нашли, они не исключают, что изменения могли произойти непосредственно в их структуре или работе.

Результаты исследования вызывают особое беспокойство в связи с тем, что речь идет не о сформированном мозге взрослого человека, а о развивающемся мозге подростка. Юные годы крайне важны для формирования личности, и такие изменения не проходят бесследно. Авторы предполагают, что травля в детском возрасте может привести к еще большим изменениям в мозге.

Чтобы получить более точные результаты, необходимы долгосрочные исследования.

Однако уже сейчас исследователи рекомендуют родителям и педагогам приложить все усилия, чтобы ограничить подростков от травли.

Ранее было установлено, что люди могут страдать от последствий травли на протяжении 40 лет. На выборке из почти 8000 человек удалось установить, что те из них, кто страдал от травли, чаще имели проблемы с психикой и физическим здоровьем.

Травля накладывает отпечаток и на отношения со сверстниками после школы, в колледже или университете. Студенты, пережившие со стороны бывших одноклассников насилие, запугивание и оскорбления, чаще остальных страдали в колледже от депрессии, повышенной тревожности и посттравматического стресса. Кроме того, часть респондентов признались, что продолжают опасаться агрессии со стороны даже самых приветливых сокурсников.