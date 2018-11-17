Самый яркий звездопад осени: россияне увидят Леониды

17-18 ноября 2018 года жители России смогут полюбоваться метеорным потоком Леониды — именно на эти дни приходится его пик. Это будет самый яркий звездопад осени.

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Время действия этого потока — с 6 по 30 ноября, максимум же приходится на ночь с 17 на 18 ноября.

В 2018 году ожидается до 20 метеоров в час в зените. Луна будет находиться в фазе первой четверти и наблюдениям не помешает.

«Идеальными условиями для наблюдения метеорных потоков является ничем не засвеченное ночное небо. Мы всегда советуем охотникам за «падающими звездами» перемещаться в районы, удаленные от городских огней. Туда, где небо темнее, а горизонт более открытый. Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом», — советует астроном Людмила Кошман.

Леониды – один из самых быстрых потоков, беловатые метеоры движутся со скоростью около 70 км/с. Леониды связаны с кометой Темпеля-Туттля и известны еще с 900-х годов – впервые их описал патриарх Александрийский Евтихий II. Комета обращается вокруг Солнца с периодичностью около 33 лет и, так как метеорное вещество сконцентрировано около кометы, с той же периодичностью возникают и мощные метеорные дожди.

Одним из самых сильных был метеорный дождь, наблюдавшийся в 1833 году на территории США от Атлантического океана до Скалистых гор. Астроном Агнес Мэри Клерк описывала его следующим образом:

«Буря падающих звезд обрушилась на Землю… Небо в любом направлении было забито светящимися следами и освещалось величественными болидами.

В Бостоне частота метеоров оценивалась приблизительно в половину ее значения для хлопьев снега в буране средней силы».

Событие оказалось настолько значимым, что даже нашло отражение в индейских легендах и песнях темнокожих рабов. А в 1934 году появилась джазовая песня об этом событии под названием Stars fell on Alabama («Звезды падали на Алабаму»). Ее исполняли Фрэнк Синатра, Элла Фицджералд и Луи Армстронг. В связи с этой песней номерные знаки автомобилей жителей Алабамы содержат изображение звёздочек и нот с надписью «Stars Fell on Alabama».

В прошлый раз комета максимально приблизилась к Солнцу в 1998 году – тогда в небе над Европой можно было наблюдать до 300 метеоров в час, а над Канарскими островами – до нескольких тысяч. Астрономы пристально следили за этим событием.

Мощный метеорный поток мог повредить околоземным космическим аппаратам, так что специалистам пришлось принять меры предосторожности. Многотонный американский космический телескоп «Хаббл» повернулся так, что запланированные на этот день наблюдения стали невозможными. И даже самый крупный тогда объект на околоземной орбите, российская станция «Мир», напоминающая панелями солнечных батарей лопасти ветряной мельницы, развернулась и стала двигаться в непривычной ориентации так, что пилотируемый корабль оказался в «хвосте» всей конструкции, как бы в укрытии за основным корпусом. При этом космонавты скрылись внутри спускаемого аппарата, чтобы в случае разгерметизации станции быстро эвакуироваться.

Однако пиковая активность потока оказалась небольшой, и ни один из нескольких сотен космических аппаратов не пострадал. При этом даже слабые, но многочисленные удары небольших пылинок размером 1—10 микрон чреваты опасностью: они создают на корпусе спутника статический заряд, который может вывести из строя электронику.

Крупные частицы диаметром больше 1 миллиметра пробивают оболочку космического корабля, мелкие (от 0,1 до 0,01 миллиметра) постоянно истачивают поверхность искусственных спутников.

Следующее приближение кометы ожидается в 2031 году.

А в декабре можно будет насладиться сначала Геминидами, а затем Урсидами. Геминиды, предположительно связанные с астероидом Фаэтон, относятся к одним из мощнейших метеорных потоков – так, в 2011 году можно было наблюдать до 200 метеоров в час, в два раза больше, чем у Персеид. Они движутся примерно с той же скоростью, что и Тауриды – 30-35 км/с. Это происходит потому, что поток догоняет Землю, а не летит ей навстречу.

Урсиды, связанные с кометой Туттля, не слишком примечательны. Астрономы обратили внимание на этот метеорный поток только в XX веке.

Количество метеоров обычно составляет около 10 в час, но в 1945 году их насчитывалось более 150 в час.

Плановые наблюдения за потоком начались только после 1945 года, до этого его наблюдали лишь случайно.